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Утром авиация российских оккупантов обстреляла Сартану, - Мариупольский городской совет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сартану обстреляла авиация российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
"Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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@_Fashington
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