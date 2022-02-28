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Утром авиация российских оккупантов обстреляла Сартану, - Мариупольский городской совет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром авиация российских оккупантов обстреляла Сартану, - Мариупольский городской совет

Сартану обстреляла авиация российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

"Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Вашингтонский Обком

@_Fashington

"ДНР" приостанавливает мобилизацию - Пушилин.

Бибизяны закончились.
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28.02.2022 09:37
+7
Греков ********** решили добить.
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28.02.2022 09:38
+7
Знищуючи русню, не забуваємо знищувати ригів. Вони вже вдруге здають Неньку кацапам.
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28.02.2022 09:41
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

"ДНР" приостанавливает мобилизацию - Пушилин.

Бибизяны закончились.
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28.02.2022 09:37 Ответить
Греков ********** решили добить.
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28.02.2022 09:38 Ответить
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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28.02.2022 09:38 Ответить
Надо наступать на Донецк.Отвлекем от Марика
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28.02.2022 09:39 Ответить
Знищуючи русню, не забуваємо знищувати ригів. Вони вже вдруге здають Неньку кацапам.
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28.02.2022 09:41 Ответить
"Герої Всім Привіт)) Є Харків в етері? Здайте сєпара Юрка Ворожка, під виглядом доброго хлопчика з собачкою веде абсолютно оперативну зйомку вказуючи на відсутність нашіх патрулів..."
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28.02.2022 09:43 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!!
іншої можливості у них НЕ буде!
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
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28.02.2022 09:43 Ответить
Потрібно знаходити і відловлювати всіх сепарів поки вони не наробили біди, бо знову одягнуть вишиванки і будуть співати гімн України. Т
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28.02.2022 10:02 Ответить
Де ж та авіація європейська? Може би на півдні небо прикрила від тих підарасів?
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28.02.2022 10:15 Ответить
Инструкция по инфовойне.
Распространить максимально !!!
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Находим популярный ресторан или магазин.
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Оставляем , к примеру, рецепт "шашлык по украински" с фото жареных кацапов.
Это реально работает!!!
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28.02.2022 10:23 Ответить
Ну и фото шашлыка прилагаем )))
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28.02.2022 10:26 Ответить
 
 