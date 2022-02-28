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Українська делегація летить на переговори через Польщу, - нардеп Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська делегація летить на переговори з росіянами гелікоптером через Польщу.

Про це повідомила в ефірі каналу депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Вона підтвердила, що в складі делегації голова фракції СН Давид Арахамія.

"Наша делегація летить з Польщі", - сказала депутат. За її словами, українська сторона вирішила не їхати напряму на Полісся, бо не довіряє словам росіян та білорусів. Але завдяки довгому шляху це дозволило Україні використати цей час "для накопичення та переправлення допомоги.

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Переговори мають початись о 12 годині. 

Вночі учасник делегації, депутат Давид Арахамія написав, що переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський корабель.
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Топ коментарі
+31
Підказка для російських регіонів: якщо ви не у складі росії, то санкцій не буде.
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28.02.2022 10:17
+17
Мля...кто угодно но только не эта оьезяьна...
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28.02.2022 10:17
+12
ппц, обізьянку відправили, яка звезділа, що американці і англійці нас дезінформують!!
Шо це тупе може там наговорити??
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28.02.2022 10:26
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Мля...кто угодно но только не эта оьезяьна...
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28.02.2022 10:17 Відповісти
Шлите кацапов сразу на *** Сложат пусть оружие для начала - потом можно о чем то говорить
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28.02.2022 10:31 Відповісти
Тупее никого не нашли?
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28.02.2022 10:34 Відповісти
Так це ж тактика. Це їх так нахер посилають.
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28.02.2022 10:36 Відповісти
А министр обороны что там делает ? Не опасно ли это ?
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28.02.2022 10:36 Відповісти
Министр обороны это завхоз армии а не командующий, плюс он известный адвокат, следовательно язык подвешен- именно то что нужно на переговорах о не о чём.
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28.02.2022 10:40 Відповісти
Деталі: ОП уточнює склад делегації: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький
Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк УП
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28.02.2022 10:42 Відповісти
А у складі Ростї Медінський -бувший знятий міністр культури
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28.02.2022 10:43 Відповісти
Підказка для російських регіонів: якщо ви не у складі росії, то санкцій не буде.
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28.02.2022 10:17 Відповісти
❗️Дым на территории резиденции Лукашенко в Минске, сообщает подписчик Баста! https://t.me/charter97_org/63983
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28.02.2022 10:34 Відповісти
Документы палит?
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28.02.2022 10:36 Відповісти
Ну всё, опять Кравчук туда своё рыло засунул!
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28.02.2022 10:18 Відповісти
То жінка)
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28.02.2022 10:21 Відповісти
Я аж перехрестився....
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28.02.2022 11:27 Відповісти
Читайте внимательно , это не тот Кравчук , это слуга народа Евгения Кравчук 😠
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28.02.2022 10:24 Відповісти
да всё, увидел уже )
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28.02.2022 10:28 Відповісти
да если и он тебе то что?
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28.02.2022 10:42 Відповісти
Якого чорта агрохімія?
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28.02.2022 10:23 Відповісти
Видно, Зєлєнскому його не шкода. 🤔
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28.02.2022 10:27 Відповісти
Хотели Юзика отправить, но геликоптер не смог взлететь.
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28.02.2022 10:37 Відповісти
Московія 30 років чекала цього часу.
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28.02.2022 10:25 Відповісти
Може все-таки зїб'ють хелікоптер ?
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28.02.2022 10:26 Відповісти
ппц, обізьянку відправили, яка звезділа, що американці і англійці нас дезінформують!!
Шо це тупе може там наговорити??
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28.02.2022 10:26 Відповісти
***! Чистокровный Украинец!
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28.02.2022 10:27 Відповісти
Похоже, весь мир сплотился и стал "на дыбы" против кремлёвского шизика, как во время Второй мировой войны против Гитлера!!! Поэтому, никаких уступок!!! Надо кончать с путлером!!! Слава Украине!!!
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28.02.2022 10:30 Відповісти
Перемовини і летіти в Білорусь? Охрініть яка вдала політика.
Там що зроблять? Знову вдалі рухи типу Крим ваш, Д/ЛРН залишиться?
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28.02.2022 10:31 Відповісти
Зачем такие сложности? В Польше и надо было встречаться. Этим мы только показываем что готовы идти на их условия. Сейчас весь мир с нами, Украина больше не в позиции просящего!
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28.02.2022 10:36 Відповісти
Байден скасує всі санкції Заходу. А зеля сдаст всю амеріканську зброю Путлєру.
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28.02.2022 10:39 Відповісти
В Польшу кацапов без намордника, цака и 2 раза КУ из их пепелацов уже не впускают.

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28.02.2022 10:40 Відповісти
Вместо хламидии можно было отправить банку с гавном, эффект бы бы лучше
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28.02.2022 10:37 Відповісти
Якщо у Зелі замість мізків солома, то хто йому винен? Але страждає уся країна майже 3 рокі.
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28.02.2022 10:37 Відповісти
Напоминаю, что все нормальные Украинцы не осуждают действия нашей власти начиная с 24.02.2022, а только всячески помогают и ей, и своей стране.

Но при малейшей попытке сдать интересы Украины хоть на 1 мм нашей земли или хоть на 1$ эта власть немедленно пойдёт вслед за российским военным кораблём.
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28.02.2022 10:38 Відповісти
Це ненормально! Виходить, що Кремль НАВ'ЯЗАВ Україні, - в черговий раз НАВ'ЯЗАВ !, - не тільки час, і місце зустрічі. І тому "українська сторона не довіряє словам росіян та білорусів", але "вирішила не їхати напряму на Полісся" ??? І ніби "завдяки довгому шляху це дозволило Україні використати цей час для накопичення та переправлення допомоги"? Є старе дипломатичне правило: РІВНОПРАВНІ сторони не дозволяють одній стороні нав'язувати ОДНОЧАСНО і час і місце переговорів - одна сторона вибирає час, а інша місце переговорів (1) зазвичай місце переговорів визначають на нейтральній стороні, а не на стороні агресора (2). Україні треба бути пильними.
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28.02.2022 10:38 Відповісти
Надо надеятся что у него не будет права подписи важных документов. Просто полетел *********.
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28.02.2022 10:38 Відповісти
Надеюсь, что подвесить полный боекомплект не забыли
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28.02.2022 10:43 Відповісти
Тобто їхати до беламордору вони кацапам та білокацапам не довіряють, а прилетіти і знаходитися там довіряють?! Тю
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28.02.2022 10:43 Відповісти
З Києва на Прип'ять яка в кілометрах 100 від Києва, вони летять через Польщу )). Це близько 600 до Польщі та 500 назад вздовж білоруського кордону. Чим це безпечніше?
Хай скажуть прямо - величніший з шайкою посіпак вже давно в Польщі.
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28.02.2022 10:44 Відповісти
У цієї влади що зараз мандату довіри немає. Так що можуть ******* все шо завгодно. На них давно вже наша армія і народ клали.
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28.02.2022 11:28 Відповісти
 
 