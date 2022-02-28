Українська делегація летить на переговори через Польщу, - нардеп Кравчук

Українська делегація летить на переговори з росіянами гелікоптером через Польщу.

Про це повідомила в ефірі каналу депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Вона підтвердила, що в складі делегації голова фракції СН Давид Арахамія.

"Наша делегація летить з Польщі", - сказала депутат. За її словами, українська сторона вирішила не їхати напряму на Полісся, бо не довіряє словам росіян та білорусів. Але завдяки довгому шляху це дозволило Україні використати цей час "для накопичення та переправлення допомоги.

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Переговори мають початись о 12 годині.

Вночі учасник делегації, депутат Давид Арахамія написав, що переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський корабель.