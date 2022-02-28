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Українська делегація летить на переговори через Польщу, - нардеп Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська делегація летить на переговори з росіянами гелікоптером через Польщу.
Про це повідомила в ефірі каналу депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Вона підтвердила, що в складі делегації голова фракції СН Давид Арахамія.
"Наша делегація летить з Польщі", - сказала депутат. За її словами, українська сторона вирішила не їхати напряму на Полісся, бо не довіряє словам росіян та білорусів. Але завдяки довгому шляху це дозволило Україні використати цей час "для накопичення та переправлення допомоги.
Переговори мають початись о 12 годині.
Вночі учасник делегації, депутат Давид Арахамія написав, що переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський корабель.
Топ коментарі
+31 Планета Земля-Рай
показати весь коментар28.02.2022 10:17
+17 Привет
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+12 Voloshka P.
показати весь коментар28.02.2022 10:26
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Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк УП
Шо це тупе може там наговорити??
Там що зроблять? Знову вдалі рухи типу Крим ваш, Д/ЛРН залишиться?
Но при малейшей попытке сдать интересы Украины хоть на 1 мм нашей земли или хоть на 1$ эта власть немедленно пойдёт вслед за российским военным кораблём.
Хай скажуть прямо - величніший з шайкою посіпак вже давно в Польщі.