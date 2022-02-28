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Украинская делегация летит на переговоры через Польшу, - нардеп Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская делегация летит на переговоры с россиянами вертолетом через Польшу.
Об этом сообщила в эфире канала депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Она подтвердила, что в составе делегации глава фракции СН Давид Арахамия.
"Наша делегация летит из Польши", – сказала депутат. По ее словам, украинская сторона решила не ехать напрямую на Полесье, потому что не доверяет словам россиян и белорусов. Но благодаря долгому пути это позволило Украине использовать это время для накопления и переправки помощи.
Переговоры должны начаться в 12 часов.
Ночью участник делегации депутат Давид Арахамия написал, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский корабль.
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Шо це тупе може там наговорити??
Там що зроблять? Знову вдалі рухи типу Крим ваш, Д/ЛРН залишиться?
Но при малейшей попытке сдать интересы Украины хоть на 1 мм нашей земли или хоть на 1$ эта власть немедленно пойдёт вслед за российским военным кораблём.
Хай скажуть прямо - величніший з шайкою посіпак вже давно в Польщі.