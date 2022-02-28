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Новости Война в Украине
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Беларусь (7527) война (46875) Арахамия (956) Кравчук Евгения (362)

Украинская делегация летит на переговоры через Польшу, - нардеп Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская делегация летит на переговоры с россиянами вертолетом через Польшу.

Об этом сообщила в эфире канала депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что в составе делегации глава фракции СН Давид Арахамия.

"Наша делегация летит из Польши", – сказала депутат. По ее словам, украинская сторона решила не ехать напрямую на Полесье, потому что не доверяет словам россиян и белорусов. Но благодаря долгому пути это позволило Украине использовать это время для накопления и переправки помощи.

Переговоры должны начаться в 12 часов.

Также читайте: Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия

Ночью участник делегации депутат Давид Арахамия написал, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский корабль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Підказка для російських регіонів: якщо ви не у складі росії, то санкцій не буде.
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28.02.2022 10:17
+17
Мля...кто угодно но только не эта оьезяьна...
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28.02.2022 10:17
+12
ппц, обізьянку відправили, яка звезділа, що американці і англійці нас дезінформують!!
Шо це тупе може там наговорити??
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28.02.2022 10:26
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Мля...кто угодно но только не эта оьезяьна...
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28.02.2022 10:17 Ответить
Шлите кацапов сразу на *** Сложат пусть оружие для начала - потом можно о чем то говорить
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28.02.2022 10:31 Ответить
Тупее никого не нашли?
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28.02.2022 10:34 Ответить
Так це ж тактика. Це їх так нахер посилають.
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28.02.2022 10:36 Ответить
А министр обороны что там делает ? Не опасно ли это ?
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28.02.2022 10:36 Ответить
Министр обороны это завхоз армии а не командующий, плюс он известный адвокат, следовательно язык подвешен- именно то что нужно на переговорах о не о чём.
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28.02.2022 10:40 Ответить
Деталі: ОП уточнює склад делегації: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький
Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк УП
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28.02.2022 10:42 Ответить
А у складі Ростї Медінський -бувший знятий міністр культури
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28.02.2022 10:43 Ответить
Підказка для російських регіонів: якщо ви не у складі росії, то санкцій не буде.
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28.02.2022 10:17 Ответить
❗️Дым на территории резиденции Лукашенко в Минске, сообщает подписчик Баста! https://t.me/charter97_org/63983
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28.02.2022 10:34 Ответить
Документы палит?
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28.02.2022 10:36 Ответить
Ну всё, опять Кравчук туда своё рыло засунул!
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28.02.2022 10:18 Ответить
То жінка)
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28.02.2022 10:21 Ответить
Я аж перехрестився....
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28.02.2022 11:27 Ответить
Читайте внимательно , это не тот Кравчук , это слуга народа Евгения Кравчук 😠
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28.02.2022 10:24 Ответить
да всё, увидел уже )
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28.02.2022 10:28 Ответить
да если и он тебе то что?
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28.02.2022 10:42 Ответить
Якого чорта агрохімія?
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28.02.2022 10:23 Ответить
Видно, Зєлєнскому його не шкода. 🤔
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28.02.2022 10:27 Ответить
Хотели Юзика отправить, но геликоптер не смог взлететь.
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28.02.2022 10:37 Ответить
Московія 30 років чекала цього часу.
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28.02.2022 10:25 Ответить
Може все-таки зїб'ють хелікоптер ?
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28.02.2022 10:26 Ответить
ппц, обізьянку відправили, яка звезділа, що американці і англійці нас дезінформують!!
Шо це тупе може там наговорити??
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28.02.2022 10:26 Ответить
***! Чистокровный Украинец!
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28.02.2022 10:27 Ответить
Похоже, весь мир сплотился и стал "на дыбы" против кремлёвского шизика, как во время Второй мировой войны против Гитлера!!! Поэтому, никаких уступок!!! Надо кончать с путлером!!! Слава Украине!!!
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28.02.2022 10:30 Ответить
Перемовини і летіти в Білорусь? Охрініть яка вдала політика.
Там що зроблять? Знову вдалі рухи типу Крим ваш, Д/ЛРН залишиться?
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28.02.2022 10:31 Ответить
Зачем такие сложности? В Польше и надо было встречаться. Этим мы только показываем что готовы идти на их условия. Сейчас весь мир с нами, Украина больше не в позиции просящего!
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28.02.2022 10:36 Ответить
Байден скасує всі санкції Заходу. А зеля сдаст всю амеріканську зброю Путлєру.
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28.02.2022 10:39 Ответить
В Польшу кацапов без намордника, цака и 2 раза КУ из их пепелацов уже не впускают.

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28.02.2022 10:40 Ответить
Вместо хламидии можно было отправить банку с гавном, эффект бы бы лучше
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28.02.2022 10:37 Ответить
Якщо у Зелі замість мізків солома, то хто йому винен? Але страждає уся країна майже 3 рокі.
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28.02.2022 10:37 Ответить
Напоминаю, что все нормальные Украинцы не осуждают действия нашей власти начиная с 24.02.2022, а только всячески помогают и ей, и своей стране.

Но при малейшей попытке сдать интересы Украины хоть на 1 мм нашей земли или хоть на 1$ эта власть немедленно пойдёт вслед за российским военным кораблём.
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28.02.2022 10:38 Ответить
Це ненормально! Виходить, що Кремль НАВ'ЯЗАВ Україні, - в черговий раз НАВ'ЯЗАВ !, - не тільки час, і місце зустрічі. І тому "українська сторона не довіряє словам росіян та білорусів", але "вирішила не їхати напряму на Полісся" ??? І ніби "завдяки довгому шляху це дозволило Україні використати цей час для накопичення та переправлення допомоги"? Є старе дипломатичне правило: РІВНОПРАВНІ сторони не дозволяють одній стороні нав'язувати ОДНОЧАСНО і час і місце переговорів - одна сторона вибирає час, а інша місце переговорів (1) зазвичай місце переговорів визначають на нейтральній стороні, а не на стороні агресора (2). Україні треба бути пильними.
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28.02.2022 10:38 Ответить
Надо надеятся что у него не будет права подписи важных документов. Просто полетел *********.
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28.02.2022 10:38 Ответить
Надеюсь, что подвесить полный боекомплект не забыли
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28.02.2022 10:43 Ответить
Тобто їхати до беламордору вони кацапам та білокацапам не довіряють, а прилетіти і знаходитися там довіряють?! Тю
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28.02.2022 10:43 Ответить
З Києва на Прип'ять яка в кілометрах 100 від Києва, вони летять через Польщу )). Це близько 600 до Польщі та 500 назад вздовж білоруського кордону. Чим це безпечніше?
Хай скажуть прямо - величніший з шайкою посіпак вже давно в Польщі.
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28.02.2022 10:44 Ответить
У цієї влади що зараз мандату довіри немає. Так що можуть ******* все шо завгодно. На них давно вже наша армія і народ клали.
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28.02.2022 11:28 Ответить
 
 