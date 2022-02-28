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Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

КМДА повідомила, що наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

🔴Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

🔵Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

🟢Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Зазнається, орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

- Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

- Станції метро також продовжують працювати як укриття.

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - повідомили у КМДА.

Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди 01
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Топ коментарі
+2
друзі подивіться цю знамениту сцену з фільма про Гітлера Бункер)) пародія на *****..ржака,я плакав 😂
https://www.youtube.com/watch?v=ZMAs7gd9y9o&t=1s&ab_channel=NewsUA
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28.02.2022 11:47
+2
Кстати.
Я уверен, что Лукашенко знает, про удары ВСУ по российским Миллерову, Ейску, Должанску.
И понимает, что и по Беларусским военным объектам мы жахнем, если шо )))
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28.02.2022 11:49
+2
⚡️Сингапур введет санкции и ограничения в отношении России - министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан.
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28.02.2022 11:51
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друзі подивіться цю знамениту сцену з фільма про Гітлера Бункер)) пародія на *****..ржака,я плакав 😂
https://www.youtube.com/watch?v=ZMAs7gd9y9o&t=1s&ab_channel=NewsUA
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28.02.2022 11:47 Відповісти
Ще вчора бачив, шедевр !
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28.02.2022 11:50 Відповісти
Кстати.
Я уверен, что Лукашенко знает, про удары ВСУ по российским Миллерову, Ейску, Должанску.
И понимает, что и по Беларусским военным объектам мы жахнем, если шо )))
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28.02.2022 11:49 Відповісти
⚡️Сингапур введет санкции и ограничения в отношении России - министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан.
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28.02.2022 11:51 Відповісти
Для проверки собеседника сейчас надо уже спрашивать не чей Крым, а чья Кубань!
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28.02.2022 11:51 Відповісти
))))
Мертві бджоли ---- ?
Які олені олені ---- ?
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28.02.2022 11:52 Відповісти
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28.02.2022 11:52 Відповісти
⚡️Грузины выходят на многотысячные акции в знак поддержки Украины и требуют правительство принять меры против РФ.
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28.02.2022 11:54 Відповісти
по краматорску только что удар ракетой был в районе аэродрома суки *****
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28.02.2022 11:54 Відповісти
⚡️Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Meta, Twitter, Google, YouTube приостановить аккаунты властей и госсми РФ и Белоруссии - правительство Литвы.
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28.02.2022 11:55 Відповісти
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ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 10:18
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28.02.2022 11:56 Відповісти
Гарна новина !
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"Он вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.», - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:00 Відповісти
 
 