Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
КМДА повідомила, що наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
🔴Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
🔵Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
🟢Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Зазнається, орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.
- Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
- Станції метро також продовжують працювати як укриття.
"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - повідомили у КМДА.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=ZMAs7gd9y9o&t=1s&ab_channel=NewsUA
Я уверен, что Лукашенко знает, про удары ВСУ по российским Миллерову, Ейску, Должанску.
И понимает, что и по Беларусским военным объектам мы жахнем, если шо )))
Мертві бджоли ---- ?
Які олені олені ---- ?
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 10:18
⚡️ВСУ совместно с Нацгвардией и "Азовом" уничтожили российский самолет.
"Он вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.», - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.