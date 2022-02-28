Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО
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В СБУ закликають допомагати українським кіберфахвцям зламувати ресурси окупантів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.
"ВІДКРИВАЄМО КІБЕРФРОНТ‼️ Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів! За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.
"Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту. Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом – на нашій землі і в нашому кіберпросторі!", - додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.
И почему это совсем не удивляет!?
п.с. абсолютно не здивуюсь, якщо й інфа підтвердиться.