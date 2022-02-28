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Банки Молдови припинили приймати російські рублі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Банки Молдови припинили приймати російські рублі

Більшість банків Молдови 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі. Деякі з банків готові лише продавати російські рублі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, в maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.

Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank. Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а продажу 22 бана за один рубль.

Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
12 ч



Завтра у всех обменников России. Не больше доллара в одни руки!

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28.02.2022 14:06
+21
Молдова, а давай еще отбивай Приднестровье!
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28.02.2022 14:07
+14
⚡️Сервис OnlyFans отключил выплаты российским и белорусским моделям из-за войны в Украине.
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28.02.2022 14:11
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Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
12 ч



Завтра у всех обменников России. Не больше доллара в одни руки!

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28.02.2022 14:06 Відповісти
это мокшанские союзники зимбабве ?
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28.02.2022 14:10 Відповісти

правильно нащо його приймати якщо не знаєш який там курс буде хоч на пів дня
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28.02.2022 14:06 Відповісти
Як написано в новині : приніс расєські фублі - одразу в БАН. А можна і 22 БАНа отримати ...
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28.02.2022 14:10 Відповісти
раіска - країна 404
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28.02.2022 14:07 Відповісти
Молдова, а давай еще отбивай Приднестровье!
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28.02.2022 14:07 Відповісти
Там москалі склади *********** тримають може Україні погоджено з Молдовою варто їх конфіскувати
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28.02.2022 14:10 Відповісти
Потримати те придністров'я трохи на голоді, прийдуть і самі віддауть.
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28.02.2022 14:16 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
13 ч



«Как за три дня всё ********» В. Путин
Бестселлер 2022 года.
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28.02.2022 14:11 Відповісти
⚡️Сервис OnlyFans отключил выплаты российским и белорусским моделям из-за войны в Украине.
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28.02.2022 14:11 Відповісти
Оно и понятно. Смысл эту цветную бумагу складывать?!
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28.02.2022 14:12 Відповісти
⚡️В Украине создают интернациональный легион, - замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, уже есть несколько тысяч заявлений от иностранцев.
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28.02.2022 14:13 Відповісти
Хотів на укрнеті подивитись, по чім російський рубль і не знайшов там російського рубля...
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28.02.2022 14:15 Відповісти
То він від американського доляра сховався під плінтус ...
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28.02.2022 14:27 Відповісти
А ви знаєте які будуть непрями наслідки цього рішення?
Запевняю:
Приднестровья ЗДАСТЬСЯ ЗА МІСЯЦ без ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ!
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28.02.2022 14:18 Відповісти
Повна блокада Україною Придністров'я - найкращий подарунок Молдові.
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Это обязанность теперь. И вообще давно.
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28.02.2022 15:12 Відповісти
Ви знаєте, а українцям все таки повинно бути трохи соромно перед молдаванами, в придністровському конфлікті Україна підтримувала росію, а УНА УНСО ще й воювала .
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28.02.2022 15:12 Відповісти
 
 