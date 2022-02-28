Банки Молдови припинили приймати російські рублі
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Більшість банків Молдови 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі. Деякі з банків готові лише продавати російські рублі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдовське видання NewsMaker.
У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, в maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.
Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank. Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а продажу 22 бана за один рубль.
Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі.
Топ коментарі
+21 Перехватчик
показати весь коментар28.02.2022 14:06
+21 Yuliya Andresyuk
показати весь коментар28.02.2022 14:07
+14 Запорізький козак
показати весь коментар28.02.2022 14:11
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@VALMICHEL7
·
12 ч
Завтра у всех обменников России. Не больше доллара в одни руки!
правильно нащо його приймати якщо не знаєш який там курс буде хоч на пів дня
@VALMICHEL7
·
13 ч
«Как за три дня всё ********» В. Путин
Бестселлер 2022 года.
По ее словам, уже есть несколько тысяч заявлений от иностранцев.
Запевняю:
Приднестровья ЗДАСТЬСЯ ЗА МІСЯЦ без ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ!