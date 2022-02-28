Школа Харкова після обстрілу військами РФ. ФОТОрепортаж
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Школа у Харкові перетворилася на руїни післу обстрілу з боку військ РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
"Русский мир" замість якісної освіти. Ось такий вигляд школи у Харкові. Після того, як окупанти обіцяли "не розстрілювати житлові квартали", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+43 Олексій Панкратов
показати весь коментар28.02.2022 14:10
+39 Лилия Стацкая
показати весь коментар28.02.2022 14:12
+30 наташа березина
показати весь коментар28.02.2022 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
Прийшов звичайний "руський мір" і насрав, як у себе на подвір'ї.
Ничего ,твари, ваши дети точно вернуться вам в целофановых мешках.
смерть кацапам.
Слава Україні! Героям слава! Смерть російським окупантам!
@zloy_odessit
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15 мин
То есть, Россия умышленно нанесла удар по жилым кварталам Харькова, чтобы оказать дополнительное давление, фактически, шантаж на украинскую сторону - не примите наши условия, значит будет массово убивать мирных жителей, уже не сотнями, а тысячами и десятками тысяч.
Если радбезе с каких-то хренов индия с эмиратами воздержались...
я в шоке...
Коли зрозуміють, що і цим нічого не досягти і доведеться відступати, почнуть нищити ГЕС, ТЕЦ, Елеватори, стратегічні заводи, мости...
Це просто не вкладається ні в яку голову...