Школа Харкова після обстрілу військами РФ. ФОТОрепортаж

Школа у Харкові перетворилася на руїни післу обстрілу з боку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"Русский мир" замість якісної освіти. Ось такий вигляд школи у Харкові. Після того, як окупанти обіцяли "не розстрілювати житлові квартали", - йдеться у повідомленні.





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