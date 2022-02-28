Школа Харькова после обстрела войсками РФ. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Школа в Харькове превратилась в руины после обстрелов со стороны войск РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"Русский мир" вместо качественного образования. Вот такой вид школы в Харькове. После того, как оккупанты обещали "не расстреливать жилые кварталы", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+43 Олексій Панкратов
показать весь комментарий28.02.2022 14:10
+39 Лилия Стацкая
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+30 наташа березина
показать весь комментарий28.02.2022 14:11
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Прийшов звичайний "руський мір" і насрав, як у себе на подвір'ї.
Ничего ,твари, ваши дети точно вернуться вам в целофановых мешках.
смерть кацапам.
Слава Україні! Героям слава! Смерть російським окупантам!
@zloy_odessit
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15 мин
То есть, Россия умышленно нанесла удар по жилым кварталам Харькова, чтобы оказать дополнительное давление, фактически, шантаж на украинскую сторону - не примите наши условия, значит будет массово убивать мирных жителей, уже не сотнями, а тысячами и десятками тысяч.
Если радбезе с каких-то хренов индия с эмиратами воздержались...
я в шоке...
Коли зрозуміють, що і цим нічого не досягти і доведеться відступати, почнуть нищити ГЕС, ТЕЦ, Елеватори, стратегічні заводи, мости...
Це просто не вкладається ні в яку голову...