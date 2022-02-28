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Школа Харькова после обстрела войсками РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Школа в Харькове превратилась в руины после обстрелов со стороны войск РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Русский мир" вместо качественного образования. Вот такой вид школы в Харькове. После того, как оккупанты обещали "не расстреливать жилые кварталы", - говорится в сообщении.

Школа Харькова после обстрела войсками РФ 01
Школа Харькова после обстрела войсками РФ 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Секретний військовий об'єкт мабуть якийсь, так, кляті кацапи?
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28.02.2022 14:10
+39
Бомбят школы и детсады, "асвобадители".
Ничего ,твари, ваши дети точно вернуться вам в целофановых мешках.
смерть кацапам.
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28.02.2022 14:12
+30
****! Слез уже нет ,одна ненависть !
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28.02.2022 14:11
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Секретний військовий об'єкт мабуть якийсь, так, кляті кацапи?
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28.02.2022 14:10 Ответить
Нічого дивного.
Прийшов звичайний "руський мір" і насрав, як у себе на подвір'ї.
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28.02.2022 14:21 Ответить
руський від слова Русь !!!!!!!!! Треба писати рускій мір , або взагалі не писати , якщо з помилками !!!
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28.02.2022 15:16 Ответить
Теба писати кацапський, чи кацапорилий. Але від цього сморід того лайна не стане ані краще, ані гірше. Лайно воно і є.
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28.02.2022 15:22 Ответить
Тебе читають інші і повторюють у своїх коментах такі помилки , які неприпустимі. Де кацапи , а де Русь ? Тому рускій мір не може бути руським ... Ніколи ...
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28.02.2022 15:32 Ответить
Будь хто робить помилки. Я використав кальку і кардинально виправив її з огляду на ваше зауваження. Але ми з вами брудершафту не пили, тож і ви - не ідеал.
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28.02.2022 15:39 Ответить
Так , погоджуюсь .. Так і є ...
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28.02.2022 15:47 Ответить
****! Слез уже нет ,одна ненависть !
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28.02.2022 14:11 Ответить
Бомбят школы и детсады, "асвобадители".
Ничего ,твари, ваши дети точно вернуться вам в целофановых мешках.
смерть кацапам.
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28.02.2022 14:12 Ответить
не могу успокоиться, почему не горят дома на московии или у бульбашей?
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28.02.2022 14:13 Ответить
Путин отдал команду стрелять по гражданской инфраструктуре чтоб сломить нас как в сирии харьков только начало сейчас начнутся сыпаться бомбы на все это не человек это даже не знаю как сказать
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28.02.2022 14:13 Ответить
А что - у ********* за пультами ракет и самолетов нет мозгов? У них, как у *****, просто нет ни стыда, ни совести, ни чести - ничего от Человека! Поэтому только одно - жечь всю эту нечисть, рвать на куски, топить в их же фекалиях, причем не только всю мразь в форме!!!
Слава Україні! Героям слава! Смерть російським окупантам!
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28.02.2022 14:39 Ответить
Для ***** убийство детей абсолютно привычно, вспомните беслан
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28.02.2022 14:13 Ответить
Ублюдки. От безысходности бесятся...
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28.02.2022 14:13 Ответить
⚡️Глава дипломатии Евросоюза Боррель: ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие.
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28.02.2022 14:14 Ответить
люди, це якийсь жах, так не може бути..., від чого можна нас таким чином визволяти, це справжній геноцид, це злочин проти людяності, проти людства в цілому....зрівняти русню с землею і забути місце, де вони поховані назавжди...
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28.02.2022 14:15 Ответить
ГЕНОЦИД.
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28.02.2022 14:29 Ответить
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28.02.2022 14:15 Ответить
НУ хз. Наші вояки ж не дурні. Хто ж до таких виходять. Завжди кажуть кладіть зброю і йдіть до нас.
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28.02.2022 14:18 Ответить
Використання білого прапору таким чином - то взагалі-то не тактика, а військовий злочин...(((
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28.02.2022 14:31 Ответить
Не надо писати херню, ніхто не буде підходити до машин, кто здається сам йде.
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28.02.2022 14:43 Ответить
⚡️Российский самолет совершил запуск двух ракет в Куяльницкий лиман, - председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
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28.02.2022 14:15 Ответить
Все восстановим за их счет, конфисковать все имущество за ркбежом, включая газо и нефтепроводы
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28.02.2022 14:17 Ответить
Точечно суки. Шойгу ты тварь до Гааги не доедешь
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28.02.2022 14:17 Ответить
Нужно что бы доехал - ожидания пожизненного срока и от,бытия его хуже самой смерти как по мне, но шойгу такая же кукла как и лукашенко
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28.02.2022 14:43 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
15 мин



То есть, Россия умышленно нанесла удар по жилым кварталам Харькова, чтобы оказать дополнительное давление, фактически, шантаж на украинскую сторону - не примите наши условия, значит будет массово убивать мирных жителей, уже не сотнями, а тысячами и десятками тысяч.
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28.02.2022 14:18 Ответить
Так і є.
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28.02.2022 14:21 Ответить
твари кацапские, нет вам прощения.
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28.02.2022 14:18 Ответить
запомните эти фото украинцы, кацапы- нелюди,и этот зверинец будет всегда угрозой.
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28.02.2022 14:18 Ответить
ЦЕ ТРЕБА ПОКАЗУВАТИ ВСЬОМУ СВІТУ У ТОМУ ЧИСЛІ І НА РОСІЇ!
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28.02.2022 14:19 Ответить
Сегодня и покажут на Генассамблее ООН, которую в срочном порядке сейчас собирают. Ждём теперь официального признания мошкостана страной-агрессором, обвинения в геноциде и пособницей терроризма. Интересно, кто на этот рас, какая страна рискнет голосовать против или воздержаться.
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28.02.2022 14:47 Ответить
найдутся уроды, поверьте.
Если радбезе с каких-то хренов индия с эмиратами воздержались...
я в шоке...
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28.02.2022 15:39 Ответить
Я не смотрела голосование, только выступление орка и Кислицы.
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28.02.2022 16:07 Ответить
Горіти у Вогні УСІМ кацапам та білокацапам!
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28.02.2022 14:21 Ответить
Наче 41 рік.Кацапські ********!
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28.02.2022 14:21 Ответить
Скорее 43-44. Кацапы стараются нанести максимальный ущерб. Осознали, что они уже проиграли.
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28.02.2022 14:23 Ответить
***** в отчаянии гадит по максимуму.
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28.02.2022 14:37 Ответить
Зря. Ему же за это контрибуции выплачивать.
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28.02.2022 14:48 Ответить
Це наступний етап. Він був очікуваним. Від безсилля будуть гатити по цивільним об'єктам. Так як вони робили у Сирії. Школи, ринки, мечеті. Хвала Богу наше ППО військова авіація діє, тому поки що луплять РСЗО і не має "коврових бомбордувань".
Коли зрозуміють, що і цим нічого не досягти і доведеться відступати, почнуть нищити ГЕС, ТЕЦ, Елеватори, стратегічні заводи, мости...
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28.02.2022 14:23 Ответить
Їм дістане ідіотії й АЕС зруйнувати...(((
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28.02.2022 14:33 Ответить
Блшядь ребятки ЗСУ.. накройте Б
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28.02.2022 14:26 Ответить
Белгород
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28.02.2022 14:27 Ответить
uzhas.....eto kakie neludi.....bezmozglye
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28.02.2022 14:34 Ответить
Хто там збирався показати нам декомунізацію? ***** своїми руками знищить совкові школи, на місці яких ми збудуємо свої, українські європейського рівня. Давай *****, добивай совок. Слава Україні!
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28.02.2022 14:34 Ответить
100%
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28.02.2022 15:06 Ответить
твари *****....
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28.02.2022 14:34 Ответить
Цапів вбивати без жалю.
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28.02.2022 14:37 Ответить
Рускій мір прилетів в Харків на градах...
Це просто не вкладається ні в яку голову...
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28.02.2022 14:38 Ответить
а как там косовороточный патриет добкин поживает?
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28.02.2022 14:43 Ответить
Там ще та жесть. Переживає, сарако, розрив шаблону і болісне повернення до дійсності.
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28.02.2022 16:18 Ответить
***** РУСКИЕ Я ВАШИХ МАМ ****
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28.02.2022 14:47 Ответить
у меня сегодня второй день рождения по пути на работу чуть не убило хвостовой частью града ул. Клочковская
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28.02.2022 15:14 Ответить
ужас...
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28.02.2022 15:40 Ответить
Кровь стынет в жилах.Харьков красавец. Суки кацапские убийцы.Российских летчиков в плен не брать!!!
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28.02.2022 15:37 Ответить
Почему ***** не послать ответку в Белгород?
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28.02.2022 16:40 Ответить
 
 