Школа Харькова после обстрела войсками РФ. ФОТОрепортаж

Школа в Харькове превратилась в руины после обстрелов со стороны войск РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Русский мир" вместо качественного образования. Вот такой вид школы в Харькове. После того, как оккупанты обещали "не расстреливать жилые кварталы", - говорится в сообщении.





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