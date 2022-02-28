Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей

Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, аби обкрадати небайдужих людей, що хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації у фейсбуці.

"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих – http://savelife.net.ua/

Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду", - йдеться у повідомленні

Офіційні ресурси:

https://savelife.in.ua/

https://www.comebackalive.in.ua/

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