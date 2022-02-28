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Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зловмисники створили фейковий сайт

Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, аби обкрадати небайдужих людей, що хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації у фейсбуці.

"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих – http://savelife.net.ua/

Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду", - йдеться у повідомленні

Офіційні ресурси:

https://savelife.in.ua/

https://www.comebackalive.in.ua/

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Зловмисники створили фейковий сайт Повернись живим, щоб обкрадати небайдужих людей 01
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Это мародерство. Расстрел на месте.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Смерть московським щурам
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28.02.2022 14:42 Відповісти
вже заблокували
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28.02.2022 14:42 Відповісти
⚡️Приват24 отчитался о присланных средствах на украинскую армию: всего уже 1 млрд 700 млн грн

- За сутки 144 млн грн из Бонус+
- 850 млн от «єПідтримка», за 3 дня
- 760 млн грн за 3 дня с личных счетов
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28.02.2022 14:43 Відповісти
⚡️Российскому "Спартаку" запретят участвовать в Лиге Европы - The Bild
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Не теряем бдительности, эта гидра имеет ещзе пару голов не отрубаных
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Перевірив. Уже заблоковано. Слава Україні!
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28.02.2022 14:50 Відповісти
Кому - війна, а кому - мати рідна. У воєнний час це слід прирівнювати до мародерства і держзради. Розстрілювати на місці, як ворогів.
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28.02.2022 14:58 Відповісти
 
 