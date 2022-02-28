Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харківській області українські військові провели спецоперацію проти державних зрадників. Серед затриманих - мер міста Південне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"Сьогодні проведена спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначає Синєгубов.
"Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці", - додав глава ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
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иначе эти предатели опять начнут мутить
@john_kaiff
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5 ч
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Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
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"держись братан" )))
Хотя нет, есть ещё вариант. Это всё из-за той песни харковских ультрас "Путин - *****! Ла-ла-ла...". Путин - обиженка и очень мстителен.
Так що потрібно в таких ситуаціям бути дуже обережними і в першу чергу перевіряти тих хто вказує ,,пальцем,,.
На гілляку його буде дуже легко для нього…
Тільки суд Українського Народу, а не судді, як із тою штепою…
Слава Україні !!
Украина тебя не забудет, "сынок".