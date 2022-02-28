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Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецоперація військових проти зрадників на Харківщині: Затримані мер Південного Брюханов, його заступник та керівник райвідділку поліції

У Харківській області українські військові провели спецоперацію проти державних зрадників. Серед затриманих - мер міста Південне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Сьогодні проведена спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначає Синєгубов.

"Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові на ділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці", - додав глава ОДА.

Читайте також: ДРГ обстріляла жителів села на Харківщині: поранено чотирьох людей

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+83
Джон Кайфф®


@john_kaiff

·
5 ч



Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
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28.02.2022 14:37
+71
Трибунал никто не отменял в военное время
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28.02.2022 14:36
+56
Отлично.
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28.02.2022 14:36
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28.02.2022 14:36 Відповісти
в расход колаборантов
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28.02.2022 14:50 Відповісти
допоможіть ще одне падло ув"язнити. селище Мілове на кордоні з рашкою. голова ТГ ручкається з окупантами та просить їх про гуманітарну допомогу. хоча продукти підвозяться. будь ласка розгоніть це відео, або хто може передайте правоохоронцям. тут звертатися ні до кого. всі продалися.
https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Трибунал никто не отменял в военное время
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28.02.2022 14:36 Відповісти
Довго.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Брюханова расстрелять
иначе эти предатели опять начнут мутить
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28.02.2022 14:42 Відповісти
А остальных повесить...
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28.02.2022 14:59 Відповісти
вже. допоможіть розігнати відео https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
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28.02.2022 15:02 Відповісти
ти, падло **********, теж з колоборантів? за свого поплічника вписався?
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28.02.2022 15:15 Відповісти
расстрел тоже никто не отменял в военное время
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28.02.2022 15:08 Відповісти
Джон Кайфф®


@john_kaiff

·
5 ч



Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Чому б росіянам не використати цей закон проти плешивого та влади рф?
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28.02.2022 14:40 Відповісти
И ещё у них есть Воронеж)))))
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28.02.2022 15:09 Відповісти
Поки військовий час повинні калаборантів стріляти на місці а то потім відкупляться..
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28.02.2022 14:37 Відповісти
будуть як Штепа по судах концерти давати
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Наразі не той час!!!
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28.02.2022 14:58 Відповісти
Расстрелять суку,привселюдно.
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28.02.2022 14:37 Відповісти
никаких обменов никакого снисхождения ..пожизнено и судить сейчас в назидание другим
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Расстрелять, сук, еще кормить тварей за счет бюджета. Или на урановые рудники
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Усіх гнид потрібно виявити та знищити...
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Як вони опинилися у Харківській обл.?
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28.02.2022 14:38 Відповісти
Наконец то! Вот так и должно быть. Следующие задумаются
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28.02.2022 14:38 Відповісти
Задумаються, як що стрілляти на місці. Бо воєнний час.
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28.02.2022 14:45 Відповісти
⚡️УНИАН: В Иванкове Киевской области в результате обстрелов уничтожен историко-краеведческий музей, где хранились работы художницы Марии Приймаченко.

По данным директора Вышгородского историко-культурного заповедника, утрачены более 20 работ художницы.
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28.02.2022 14:38 Відповісти
Дуже сумно, адже її творчість- це ідентичність та надбання укранської культури.Якщо нову "Мрію" можна відбодувати, то картини, на жаль втрачені назавжди.
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28.02.2022 14:45 Відповісти
Нажаль, це так
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Ні картини розібрали по хатах до знищення є інформація прямий канал недавно
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28.02.2022 14:51 Відповісти
Тоді классно !
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28.02.2022 14:54 Відповісти
ТСН вже спростувало ? https://kyiv.tsn.ua/kartini-cili-roboti-priymachenko-v-tomu-chisli-z-ivankova-perebuvali-v-muzeyi-u-kiyevi-na-timchasoviy-vistavci-1991761.html
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28.02.2022 14:51 Відповісти
Шкода, що не пах-пах на місці
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Говорят туда Абрамович прилетел. Да, тот самый Роман.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Треба бути повним дибілом, щоб взагалі слухати про будь-які умови кацапні, коли в той же момент гради луплять по Харкову. Смерть ворогам!
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28.02.2022 14:45 Відповісти
Спеціалісти по перемовинах,що знову зрада-зрадна? А не пішли б на переговори,як би срали?"Була можливість припинити війну,а ..зрада..." Шуфричі в кубі,Той теж договорився щоб не було ОРДЛО...За що і одержав,дуже мало" від Бутусова.Затули губу Гурін і запишись хоч в тероборону...
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28.02.2022 14:48 Відповісти
До стінки зрадників.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Перші гнійники знайдено, пошук триває.
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28.02.2022 14:42 Відповісти
допоможіть ще одне падло ув"язнити. селище Мілове на кордоні з рашкою. голова ТГ ручкається з окупантами та просить їх про гуманітарну допомогу. хоча продукти підвозяться. будь ласка розгоніть це відео, або хто може передайте правоохоронцям. тут звертатися ні до кого. всі продалися.
https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
показати весь коментар
28.02.2022 15:18 Відповісти
в Бердянске еще один
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28.02.2022 14:42 Відповісти
из бердянска вроде русня уходит. если мордва не конченые долбоебы то запаркуются в промзоне порта разоружившись. а если пойдут в сторону жданоуполя то им хана.
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Россия
Ани Лорак +7 985 176 2525
Дана Борисова +7 903 798 97 05
Коля Басков +7 968 588 44 99
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Украина
Снежана Егорова +380 67 506 8787
Игорь Лихута +380 50 469 1318
Света Лобода +380 67 442 7313
Илья Кива (Вайбер) +380675200099
Мер Купянска +380954256680
Мураев +380671000000
Шарий +370 645 60105.Дзаоніть.Мера і Ківу вже знайшов.
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Звонила япо этим номерам , сначала вызов идет , потом шипение ….
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28.02.2022 15:17 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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28.02.2022 14:46 Відповісти
Под домашний арест, или сразу в больницу, у него, наверное, самочувствие резко ухудшилось(как у них, обычно, бывет)?
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28.02.2022 14:47 Відповісти
Як завше - гострий шлангіт та діарея з метеоризмом.
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28.02.2022 15:12 Відповісти
Отпеть и за угол!
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Розстрiляти!!!!
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28.02.2022 14:51 Відповісти
Вот такие же падлы сдали кацапам Донбасс! Но на этот раз я надеюсь они получат по заслугам.
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28.02.2022 14:55 Відповісти
Взяли в полон бурята. Під Києвом
https://t.me/operativnoZSU/9579
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28.02.2022 14:57 Відповісти
настоящий, *****, боевой!
"держись братан" )))
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28.02.2022 15:03 Відповісти
"Вы бурят? Как я рад..." (С)
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28.02.2022 15:04 Відповісти
А Доджину фотку ему показывали?
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28.02.2022 15:04 Відповісти
монголоид хорош. настоящий рузький чилавэк.
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28.02.2022 15:04 Відповісти
До кобздона його - хай би старий втішився ще раз. У пеклі.
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28.02.2022 15:10 Відповісти
"Оленей надо пасти, оленей..." еще мем)
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28.02.2022 15:54 Відповісти
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28.02.2022 14:57 Відповісти
У меня только одна версия происходящего в Харькове. Рашисты (уже официально), зная или понимая, что придётся покидать территорию Украины и что санкции и всё прочее уже останутся, напоследок решили нанести такой урон, чтобы потом своих ватникам и прочим "восьмилетним дамбасятам" говорить, что они отомстили за все "страдания" ОРДЛО.

Хотя нет, есть ещё вариант. Это всё из-за той песни харковских ультрас "Путин - *****! Ла-ла-ла...". Путин - обиженка и очень мстителен.
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28.02.2022 14:58 Відповісти
я думаю, что это истерика....., орки поняли, что Харьков им не взять, вот и ху*рят куда ни попадя....
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28.02.2022 15:00 Відповісти
я боюсь та же тактика пойдет в Киев
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Терехова еще споймайте...., объявил в городе голодовку, *****!
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28.02.2022 14:58 Відповісти
С ними ещё очень гуманно обошлись. В военное время с пособниками агрессора можно было действовать куда жёстче.
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Не можно, а нужно.
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28.02.2022 15:19 Відповісти
Конечно, в дальнейшем наверняка так и будет.
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28.02.2022 15:21 Відповісти
"Брюханови" є тому що жива Штепа... Робота над помилками проста і не довше автоматної черги.
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Брюханов - 1956 г.р, образование высшее, баллотировался от партии "Слуга народа".
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28.02.2022 15:04 Відповісти
На жаль, псевдогуманність заважає !
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28.02.2022 15:12 Відповісти
Це не псевдогуманність. Це толерастія, тобто коли людитолерують те що їх самих і вбиває.
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28.02.2022 15:32 Відповісти
А где остальные враги-регионалы? ОПЗЖ: почему-то они живы. Где друг ***** Кидалов и его судейская мафия? Киве в Испании надо бы сказать "добрый вечер". Израиль своих врагов уничтожал по всему глобусу. После ***** наш самый главный враг - мафия во власти.
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28.02.2022 15:04 Відповісти
подождите... а баканов, просравший ввод диверсантов (это минимум полгода), а руководитель военной разведки, внешней... и т.п. ... это преступная халатность, которая уже на сегодня вылилась в 500 жизней только мирного населения... у зеленьськага тоже спросят и о входе кацапов со стороны крыма, и о захвате Чернобыля и еще много о чем... да, сегодня он герой, но отвечать придется за все... придурок так и не понял, что американцы жизнью ценнейшей агентуры рисковало, а они с трахамонией за них грязь лили... нет, не будет пощады позорникам... но сегодня вы все еще пока херои...
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28.02.2022 15:06 Відповісти
Колаборантів,мародерів знищувати потрібно на місці а зрадників держслужбовців потрібно арештовувати та ізолювати а то можемо нарубати дров.Достатнньо одному скритому ворогу показувати пальцем що кого із влади потрібно розстріляти та їх відразу знищять то може виявитися що ворогом тув якраз той хто показував пальце а нормальні вже будуть розстріляні.
Так що потрібно в таких ситуаціям бути дуже обережними і в першу чергу перевіряти тих хто вказує ,,пальцем,,.
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28.02.2022 15:11 Відповісти
что бы не было подобного тут должна быть статья с таким заголовком " За измену Родины расстрелян такой то такой то" всем остальным будет урок
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28.02.2022 15:11 Відповісти
Це мабуть братела шмарклі штепи із Слов'янська…
На гілляку його буде дуже легко для нього…
Тільки суд Українського Народу, а не судді, як із тою штепою…
Слава Україні !!
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28.02.2022 15:28 Відповісти
Стріляйте їх на місці, бо з нашим "гуманним" (продажним) судом виправдають після війни
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Пример тому Штепа, бывший мер Славянска
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28.02.2022 15:41 Відповісти
растрелять *****
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28.02.2022 15:31 Відповісти
Что, до сих пор не нашли стенку?
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28.02.2022 15:40 Відповісти
Вешать
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28.02.2022 15:46 Відповісти
"В Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных изменников. Среди задержанных - мэр города Пивденного".

Украина тебя не забудет, "сынок".
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28.02.2022 15:54 Відповісти
дайте теробороне оружие -на местах нету -полиция ходит со старыми АКМ
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28.02.2022 17:11 Відповісти
в расход зрадников!
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28.02.2022 17:17 Відповісти
 
 