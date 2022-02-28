Спецоперация военных против предателей в Харьковской области: Задержаны мэр Пивденного Брюханов, его заместитель и руководитель райотдела полиции

В Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных изменников. Среди задержанных – мэр города Пивденного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня проведена спецоперация военных. Задержаны мэр Пивденного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом!" – отмечает Синегубов.

"Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные на деле предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: "расстреливать будут на месте", - добавил глава ОГА.

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