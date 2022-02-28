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Люксембург надсилає Україні техніку й протитанкову зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Люксембург надсилає Україні техніку й протитанкову зброю

Люксембург відправляє в Україну протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.

"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.

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Люксембург також відправив у понеділок двох додаткових солдатів до Литви, які мають приєднатися до чотирьох інших, які вже знаходяться в країні, у складі сил НАТО, спрямованих на захист країн-членів Балтії, які межують з Росією.
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Топ коментарі
+38
Сколько того Люксембурга и они помогают. Молодцы !
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28.02.2022 15:13
+13
спасибо братья..я думаю вопрос с членством ЕС почти решен
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28.02.2022 15:17
+10
Дякуємо !!!
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28.02.2022 15:15
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Сколько того Люксембурга и они помогают. Молодцы !
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28.02.2022 15:13 Відповісти
Справа не в розмірі- поцікавтеся у жінок.)))
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28.02.2022 15:15 Відповісти
Сколько-сколько?
Тобі ж написали, що 4 солдати вже у Литві та ще 2 їдуть)

Шутка, але щира подяка крихітному Люксембург у за реальну допомогу
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28.02.2022 16:18 Відповісти
Не то що Угорщина. Сіярто *************!
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28.02.2022 17:43 Відповісти
Русский=РАБ
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Тільки не руський,а росіянин.
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28.02.2022 17:44 Відповісти
Хто шарить, скільки часу треба від заяви щоб воно доїхало за призначенням в частини?
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28.02.2022 15:14 Відповісти
А тобі це нашо?
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28.02.2022 15:15 Відповісти
Тому шо це треба було ще вчора робити. Поки кацапські війська застрягли без бензину не треба втрачати часу.
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28.02.2022 15:24 Відповісти
То чому ти цього не робив?
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28.02.2022 15:35 Відповісти
Шо я не робив? Зброю не відправляв? Бо я не Люксембург.
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28.02.2022 15:40 Відповісти
Ти тут щось Люксембургу пишеш? Серйозно? Чи нівелюєш їх допомогу Україні, москалику?
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Следующим будет Ватикан.
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Я б не радив мокшам зустрітись із швейцарськими гвардійцями...
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28.02.2022 16:19 Відповісти
Дякуємо !!!
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28.02.2022 15:15 Відповісти
⚡️Верховная Рада Украины решила обратиться в Евросоюз касательно ускоренного принятия Украины по специальной процедуре.

Также решено обратиться в Генассамблею ООН по исключению РФ из Совета Безопасности ООН и в целом из ООН.

Об итогах согласительного совета ВРУ сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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28.02.2022 15:16 Відповісти
спасибо братья..я думаю вопрос с членством ЕС почти решен
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28.02.2022 15:17 Відповісти
Що комар, то й сила!
Вітання люксембурзьким бандерівцям!
Разом - до перемоги.
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Для БТР чи БМД - БМП - вистачить і легкого протитанкового!
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28.02.2022 15:29 Відповісти
НАВІТЬ СОБІ УЯВИТИ НЕ МІГ ! це напевне весь боєзапас.
Дійсно, наступним буде Ватикан, але нам і безпервні молитви Святійшого Отця в поміч
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28.02.2022 15:30 Відповісти
С мира по нитке...
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28.02.2022 15:41 Відповісти
Молодці,останнє віддали.
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28.02.2022 16:04 Відповісти
ну якщо вже Люксембург піднявся то хана москві
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28.02.2022 16:28 Відповісти
зазвичай малі країни стараються ні з ким не конфліктувати . особливо ті в яких велика туристична сфера. І те що Люксимбург відкрито заявив про свою позицію лише показує що за нас весь світ. Тому і Люксембург не побоявся з усім хором гукнути РВК-ПНХ
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28.02.2022 17:10 Відповісти
 
 