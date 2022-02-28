Люксембург надсилає Україні техніку й протитанкову зброю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Люксембург відправляє в Україну протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.
"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.
Люксембург також відправив у понеділок двох додаткових солдатів до Литви, які мають приєднатися до чотирьох інших, які вже знаходяться в країні, у складі сил НАТО, спрямованих на захист країн-членів Балтії, які межують з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Тобі ж написали, що 4 солдати вже у Литві та ще 2 їдуть)
Шутка, але щира подяка крихітному Люксембург у за реальну допомогу
Также решено обратиться в Генассамблею ООН по исключению РФ из Совета Безопасности ООН и в целом из ООН.
Об итогах согласительного совета ВРУ сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Вітання люксембурзьким бандерівцям!
Разом - до перемоги.
Дійсно, наступним буде Ватикан, але нам і безпервні молитви Святійшого Отця в поміч