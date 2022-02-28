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"Впала з 5 хвилин": Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал IT ARMY of Ukraine.

"Завдання виконане! Дякуємо! Московьска біржа впала за 5 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Наразі сайт біржі досі не працює.

Також читайте: Колишній російській поліцейський Кашинцев вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Путін - убивця", його затримали

Впала з 5 хвилин: Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Добра новина!
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28.02.2022 15:18
+32
Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:18
+26
Респект українським ІТ-шникам!
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28.02.2022 15:19
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Добра новина!
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28.02.2022 15:18 Відповісти
ЗАКЛИКАЮ КИЯН І ВСІХ УКРАЇНЦІВ ВИДАЛИТИ РОСІЙСЬКІ ПРОГРАМИ ЗІ СВОЇХ ГАДЖЕТІВ❗️

Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу!

Це такі програми як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru

Слава Україні! Смерть ворогам!
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Фу, одна гидота.
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28.02.2022 15:42 Відповісти
Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:18 Відповісти
ему понравится
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Суперова гімнастика! Що то за спорт такий?
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28.02.2022 15:22 Відповісти
Мабудь той самий кацапський пляшкобол !!!
Вони в ньому неперевершені чімпійони, ...лять, чечени не дадуть мені збрехати !!!
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28.02.2022 15:26 Відповісти
Бутельфістінг
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Зрозуміло. Тільки олімпійським його не будемо робити, бо на олімпіадах кацапів всеодно вже ніколи не буде.
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28.02.2022 15:48 Відповісти
Це є шедеврально !!!
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Злобные каратили, мальчика бис трусикаф, бедненький плачет, не нравится ему...
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28.02.2022 15:27 Відповісти
******* !!! Я переглянув вдруге !!! Мабудь я збоченець !!!
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28.02.2022 15:28 Відповісти
Треба росіянцям послати. Їм закрили доступ до їх улюбленого порносайту. Хай на таке дрочать!
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28.02.2022 16:06 Відповісти
Кацапи перші рукожопи світу!
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28.02.2022 15:19 Відповісти
Респект українським ІТ-шникам!
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28.02.2022 15:19 Відповісти
А ось Московскую Биржу мабуть срубати НЕ ПОТРІБНО було!
Нехай би там "чорний понеділок" во всю палахав!
(кацапи її сами би вимкнули через 1-2 години також "праці")
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28.02.2022 15:20 Відповісти
Так тепер він палахне ще більше!
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Ха ха. Як в анекдоті: Помниш в мене була чорна полоса? То виявляється біла була.
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28.02.2022 15:27 Відповісти
Відпустіть біржу на 5 хвилин, хочу курс куйля подивитись )
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28.02.2022 15:20 Відповісти
А шо на него смотреть то?? Официльно он сейчас 100 деревянных...а в реалии ..в обменках его нет и за 200...и за 300...
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Бакс 70/250, евро 80/275 інфа з тві
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28.02.2022 15:24 Відповісти
Вибачте, рукожоп, не вмію тут фотки вставляти))
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28.02.2022 15:26 Відповісти
Уточнення, це не біржа, це звичайний обмінник на заліссі
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28.02.2022 15:43 Відповісти
Дмитро Карпович d6b95439 - мабуть 1 до 1! 1 бакс 1 кг. рупчиків!
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28.02.2022 15:34 Відповісти
https://quote.rbc.ru/ticker/59111
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28.02.2022 15:50 Відповісти
МОЧИТИ КАЦАПСЬКИХ ВБИВЦЬ ПОТРІБНО НА ВСІХ НАПРЯМКАХ
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Все наближує нас до перемоги!
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Маю надію, що і північний, і не північний потоки мають усе життя нам постачати газ БЕЗКОШТОВНО!
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28.02.2022 15:23 Відповісти
По ним можно кацапов эвакуировать. Пусть ползут человеческой многоножкой к себе в родную говень.
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28.02.2022 15:24 Відповісти
Горящі окупанти біжать з Токмаку в Запорізькій області

https://www.facebook.com/100073808442530/videos/3205515319669462/
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28.02.2022 15:24 Відповісти
мені сподобалася українська господиня у цьому відео-"закрий вікно,ти хочеш щоб соляркою воняло?" ,мимо летить палаючий танк кацапи)))
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28.02.2022 15:27 Відповісти
То что нужно для паники на фондовом рынке и среди простых россиян
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28.02.2022 15:26 Відповісти
https://youtu.be/Q5Pbz3NylB0

Є новий бурят!
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28.02.2022 15:27 Відповісти
не надо спасать,надо стрелять, прямо возле танков за которыми шли.
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Тиловик віз ракети, щоб Харків обстрілять.........
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28.02.2022 15:31 Відповісти
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28.02.2022 15:31 Відповісти
РУССКИЙ РУБЛЬ ИДИ ***** !!!!
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Сьогодні вже в регіонах раші "немного обеспокоєни". Навіть більше скажу все в них виглядає як "ето нєдоразумєніє" і в країні і за кордоном. Дуже смішно читати новини, а ще цікавіше коментарі, вони це вважають як "врємєнно,.. мы не причем,.. я нейтрально отношусь к ситуации"... Так що ПОЧАЛОСЬ))) моніторіть та залишайте комменти, бо наші ресурси вони блокують...
https://v1.ru/text/world/2022/02/28/70475894/ або https://v1.ru/text/economics/2022/02/28/70476275/ та там весь сайт трішки панікує вже))
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28.02.2022 15:33 Відповісти


Еще утром всё было хорошо, а сейчас...

Из минусов случившегося волгоградка отмечает повышение цен на всё подряд: начиная от топлива и заканчивая продуктами. - Цены растут с космической скоростью, зарплаты нет. Бензин - 2,1 евро, через неделю, по прогнозам, - 2,5 евро. Газ подорожает практически на 1000 евро за год. Сейчас узнала, что у нас экстренно подорожают в том числе и яйца, мука, молоко - всё это поставлялось из Украины, - рассказала волгоградка.
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28.02.2022 15:35 Відповісти
ну ось і автопрому вже кірдик)))
https://v1.ru/text/economics/2022/02/28/70474514/comments/
по полочкам в циферках на пальцах фахівці розказують що буде, а вони в коментах ще сподіваються на ВАЗи
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Кацапы не только рукожопые в своей Ладе-Калине, они еще недоразвитые умом.
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Пошла родная
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Краще б Бінанс обвалили.Бо картина не дуже приємна.
рубль впав тільки на 11% відносно долара.
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28.02.2022 15:45 Відповісти
А ты попробуй, купи бакс на 11% дороже.
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28.02.2022 15:54 Відповісти
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28.02.2022 15:50 Відповісти
срузского регионального ресурса:

"- Как теперь летать в Европу?

- Полеты в страны ЕС для россиян при наличии визы возможны через третьи страны. Наиболее удобные варианты стыковочных рейсов - в Турции.

- А в Штаты?

- Через Турцию или ОАЭ. Ну или через страны Европы - спустя 20 лет."
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28.02.2022 15:53 Відповісти
Все, кто новость прочитал, перешел по ссылке на сайт, посмотреть работает он или нет?
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28.02.2022 18:12 Відповісти
 
 