"Впала з 5 хвилин": Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі

Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал IT ARMY of Ukraine.

"Завдання виконане! Дякуємо! Московьска біржа впала за 5 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Наразі сайт біржі досі не працює.

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