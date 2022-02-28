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"Впала з 5 хвилин": Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі
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Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі 28 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал IT ARMY of Ukraine.
"Завдання виконане! Дякуємо! Московьска біржа впала за 5 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Наразі сайт біржі досі не працює.
Топ коментарі
+32 Michal Woronowsky
показати весь коментар28.02.2022 15:18
+32 Николай 75107634
показати весь коментар28.02.2022 15:18
+26 irenka ko
показати весь коментар28.02.2022 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу!
Це такі програми як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru
Слава Україні! Смерть ворогам!
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Вони в ньому неперевершені чімпійони, ...лять, чечени не дадуть мені збрехати !!!
Нехай би там "чорний понеділок" во всю палахав!
(кацапи її сами би вимкнули через 1-2 години також "праці")
https://www.facebook.com/100073808442530/videos/3205515319669462/
Є новий бурят!
https://v1.ru/text/world/2022/02/28/70475894/ або https://v1.ru/text/economics/2022/02/28/70476275/ та там весь сайт трішки панікує вже))
Еще утром всё было хорошо, а сейчас...
Из минусов случившегося волгоградка отмечает повышение цен на всё подряд: начиная от топлива и заканчивая продуктами. - Цены растут с космической скоростью, зарплаты нет. Бензин - 2,1 евро, через неделю, по прогнозам, - 2,5 евро. Газ подорожает практически на 1000 евро за год. Сейчас узнала, что у нас экстренно подорожают в том числе и яйца, мука, молоко - всё это поставлялось из Украины, - рассказала волгоградка.
https://v1.ru/text/economics/2022/02/28/70474514/comments/
по полочкам в циферках на пальцах фахівці розказують що буде, а вони в коментах ще сподіваються на ВАЗи
рубль впав тільки на 11% відносно долара.
"- Как теперь летать в Европу?
- Полеты в страны ЕС для россиян при наличии визы возможны через третьи страны. Наиболее удобные варианты стыковочных рейсов - в Турции.
- А в Штаты?
- Через Турцию или ОАЭ. Ну или через страны Европы - спустя 20 лет."