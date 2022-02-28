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Фінляндія планує надати Україні летальну зброю, - ЗМІ

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Фінляндія планує надати Україні летальну зброю, - ЗМІ

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу йшлося лише про захисне обладнання для військових і польові госпіталі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на "ЄП", про це повідомляють фінські ЗМІ.

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня.

Таку ж інформацію отримали журналісти Yle та Helsingin Sanomat.

О 18:30 планується брифінг щодо цього питання, в якому візьмуть участь прем’єрка Санна Марін, міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен. Після рішення уряду пропозицію має схвалити президент.

З того, про що відомо на даний час, Фінляндія планує надати 2000 шоломів, 2000 бронежилетів, 100 носилок і два польових госпіталі.

Також читайте: Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці

Автор: Богдан Гуньковський
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ФІНАМ-РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 15:26 Відповісти
Вони вже третій день "планують", не розуміють що міста України в осаді
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28.02.2022 17:08 Відповісти
Відчули Фіни можливість повернення своїх територій.
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28.02.2022 15:28 Відповісти
Финны, забирайте свои земли!!!!!
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28.02.2022 15:29 Відповісти
И тут хрюсофобия, и там хрюсофобия, везде одна хрюсофобия.
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28.02.2022 15:29 Відповісти
любі фіни.дайте нашому пілоту F-35 і він захистить не тільки укрїну а й вас
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28.02.2022 15:31 Відповісти
Фіни рухне імперія - вся Карелія ваша.
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28.02.2022 15:46 Відповісти
Вони далеченько від нас, проте близько за душею. Респект, фіни!
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28.02.2022 15:54 Відповісти
Та наш Привид на F-35 одним БК розїбашить всі їхні обісрані і зафавлені ВКС
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28.02.2022 15:55 Відповісти
 
 