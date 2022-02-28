Українські футболісти-легіонери зібрали понад 16 млн грн для армії
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Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії та зібрали понад 16 мільйонів гривень. В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров.
Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.
Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.
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❗️З міркувань безпеки медики просять записуватися у резерв на донацію через платформу від DonorUA та приходити в центри крові лише після того, як з вами зв'яжуться координатори!
👉Зареєструватися до резерву донорів можна за посиланням (https://account.donor.ua/register).
👉Інформація про потреби в крові - на сторінці DonorUA (https://www.facebook.com/DonorUA.Ukraine/photos/a.856788907709092/5122571717797435).
✔️Станом на сьогодні потреба у крові у центрах крові закрита. В усіх областях України наразі сформовані запаси крові усіх груп та резусів.
❤️Київський міський центр крові дякує усім, хто відгукнувся на заклик здати кров та вже став донором.
Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!❌❌❌
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