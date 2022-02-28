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Українські футболісти-легіонери зібрали понад 16 млн грн для армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські футболісти-легіонери зібрали понад 16 млн грн для армії

Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії та зібрали понад 16 мільйонів гривень. В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров.

Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.

Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.

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Автор: Ірина Дашківська
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🩸Медики просять не йти до центрів здачі крові, а реєструватись у донорський резерв і чекати запрошення

❗️З міркувань безпеки медики просять записуватися у резерв на донацію через платформу від DonorUA та приходити в центри крові лише після того, як з вами зв'яжуться координатори!

👉Зареєструватися до резерву донорів можна за посиланням (https://account.donor.ua/register).

👉Інформація про потреби в крові - на сторінці DonorUA (https://www.facebook.com/DonorUA.Ukraine/photos/a.856788907709092/5122571717797435).

✔️Станом на сьогодні потреба у крові у центрах крові закрита. В усіх областях України наразі сформовані запаси крові усіх груп та резусів.

❤️Київський міський центр крові дякує усім, хто відгукнувся на заклик здати кров та вже став донором.
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28.02.2022 15:45 Відповісти
‼️Наших героїв з Києва, хлопців привезли до нашого Військового шпиталю, крові треба багато . На станції переливання крові - НЕМАЄ КРОВІ 4мінус . Просять всіх з цією групою крові прийти і здати для поранених. Киньте це повідомлення всім

Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!❌❌❌

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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28.02.2022 15:49 Відповісти
Украинцы народ не гордый. Растаскивают трофейную технику тракторами. Все что на нашей земле, наше. Тут самое главное успеть впереди соседа. Вот очередное видео как украинские господари тащат российскую Осу https://www.youtube.com/watch?v=mXnQd3yAQp0
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28.02.2022 15:49 Відповісти
Молодці хлопці, а також вони мають авторитет у футбольних колах що зіграє також важливе місце у підтримці неньки України.
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28.02.2022 15:53 Відповісти
Дякуємо Вам ! ви справжні патріоти Украіни ,чого не скажеш про олігархів які нічим не допомогли.
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28.02.2022 16:43 Відповісти
Це піз..ець ! Плачу від гордості за наших хлопців...Шо на фронті,шо на спортивній арені...Нема слів...Ніколи вже оте гімно не поставить Україну на коліна ! А росіянам бажаю,як мінімум,споконвічний енурез ! "Русский корабль,иди на,,,уй !"
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28.02.2022 16:50 Відповісти
 
 