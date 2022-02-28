Українські футболісти-легіонери зібрали понад 16 млн грн для армії

Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії та зібрали понад 16 мільйонів гривень. В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров.

Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.

Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.

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