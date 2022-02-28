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Через бойові дії знеструмлено 316 населених пунктів, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через бойові дії знеструмлено 316 населених пунктів, - Міненерго

Через пошкодження, зумовлені бойовими діями, повністю чи частково знеструмленими залишаються 316 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Це означає, що на ранок понеділка без світла залишилося 332 тисячі споживачів.

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При цьому енергосистема України працює стабільно та має достатні резерви енергоресурсів для забезпечення споживачів.

На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області через розпочату Росією війну залишаються без газопостачання 11675 споживачів.

Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів.
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Все причиненное людям горе вернется кацапам в стократ.
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28.02.2022 16:10 Відповісти
Зато наша налоговая ******** не наворуются ни как. Пытаешься помочь людям, а они блокируют платежи пока налоги не оплатишь!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 16:11 Відповісти
Типа это зарплату выплачиваешь, плати!!
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28.02.2022 16:12 Відповісти
Така дистанція, шоб не ********* свої ж. *******, яке воно сцикло🤢
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28.02.2022 16:12 Відповісти
стол с каждым разом удлиняется на 2 метра. Скоро будут через бинокль друг на друга смотреть и по рации общаться.
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28.02.2022 16:16 Відповісти
 
 