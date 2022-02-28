Через бойові дії знеструмлено 316 населених пунктів, - Міненерго

Через пошкодження, зумовлені бойовими діями, повністю чи частково знеструмленими залишаються 316 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Це означає, що на ранок понеділка без світла залишилося 332 тисячі споживачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго

При цьому енергосистема України працює стабільно та має достатні резерви енергоресурсів для забезпечення споживачів.

На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області через розпочату Росією війну залишаються без газопостачання 11675 споживачів.

Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів.