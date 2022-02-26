Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго

Енергосистема України не повернеться до паралельної роботи з енергосистемами РФ та Білорусі.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії", - написав Галущенко у фейсбуці..

Міністр зазначив, що повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Однак ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Міненерго планує звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.

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Галущенко зазначає, що ОЕС України має достатній резерв потужності і продемонструвала свою стійкість.

"У роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності", - повідомив міністр.