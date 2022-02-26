Енергосистема України назавжди від'єдналась від енергосистем РФ та Білорусі, - Міненерго
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Енергосистема України не повернеться до паралельної роботи з енергосистемами РФ та Білорусі.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії", - написав Галущенко у фейсбуці..
Міністр зазначив, що повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Однак ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.
Міненерго планує звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.
Галущенко зазначає, що ОЕС України має достатній резерв потужності і продемонструвала свою стійкість.
"У роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності", - повідомив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны). Другие царедворцы объяснили Путину что народец в братской республике только и мечтает быть освобождённым от бандеровцев и нацистов - в результате оказалось, что невыполнимую задачу "продали" как вполне решаемую. С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придётся столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределён.
Воровство стало другим элементом "успеха". На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о...лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска. Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее "убранство" брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени). Отчёты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет - по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.
Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников - о нём кремлёвские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения - но даже не принимая его в расчёт, можно говорить о том, что вторжение было обречено.
Остаётся только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время...
Владислав Иноземцев ©
Якби Захід жував соплі, як у 2014му і не підтримав би нас реально озброєнням, то проти армади, яка пре з трьох сторін і ще й РБ з ПМР підшпилює, нам би було набагато трудніше оборонятись, просто у рази трудніше.
І на одному героїзмі ми могли б не вивезти.
Добре, що ми Захід розбудили!
наверноепопили новичка\полония. да и найти столько военных преступников чтобы воевать с народом это надо еще постараться, хотя на кацапстане может и не так сильно. и мотивация у них явно не фонтан, какая у оккупантов у нас может быть мотивация? в Чечне - нефть газ, бабло условно просто так, а тут работать надо. идиоты.
🍁 Оперативна інформація станом на 20:00 26 лютого щодо російського вторгнення:
➡️ Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.
Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
➡️ На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
➡️ Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.
У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
➡️ Завдяки рішучій відсічі Об'єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.
➡️ На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!
➡️ В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
➡️ Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.
🇺🇦Бойовий дух українських воїнів високий!
👎 Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - близько 100, ББМ - до 5400, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18.
👎 Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
🇺🇦 Перемога буде за нами! Разом переможемо!
Тримайтеся хлопці!Крошіть окупантів!
"На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва."
россіяни... Від'#біться від нас...
Есть и тактический момент. На освещённой улице хорошо видно и оккупантов, и их технику. С точки зрения оккупанта, по сторонам и сверху большое чорное ничего, хотя оттуда прилетает всё что угодно от кирпича до FGM-148.