Энергосистема Украины навсегда отсоединилась от энергосистем РФ и Беларуси, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Энергосистема Украины не вернется к параллельной работе с энергосистемами РФ и Беларуси.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, ожесточенных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии", - написал Галущенко в фейсбуке.
Министр отметил, что возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. Однако враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.
Минэнерго планирует обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.
Галущенко отмечает, что у ОЭС Украины есть достаточный резерв мощности и продемонстрировала свою устойчивость.
"В работе на сегодняшний день 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", - сообщил министр.
Пожалуйста, подождите...
Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны). Другие царедворцы объяснили Путину что народец в братской республике только и мечтает быть освобождённым от бандеровцев и нацистов - в результате оказалось, что невыполнимую задачу "продали" как вполне решаемую. С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придётся столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределён.
Воровство стало другим элементом "успеха". На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о...лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска. Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее "убранство" брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени). Отчёты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет - по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.
Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников - о нём кремлёвские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения - но даже не принимая его в расчёт, можно говорить о том, что вторжение было обречено.
Остаётся только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время...
Владислав Иноземцев ©
Якби Захід жував соплі, як у 2014му і не підтримав би нас реально озброєнням, то проти армади, яка пре з трьох сторін і ще й РБ з ПМР підшпилює, нам би було набагато трудніше оборонятись, просто у рази трудніше.
І на одному героїзмі ми могли б не вивезти.
Добре, що ми Захід розбудили!
наверноепопили новичка\полония. да и найти столько военных преступников чтобы воевать с народом это надо еще постараться, хотя на кацапстане может и не так сильно. и мотивация у них явно не фонтан, какая у оккупантов у нас может быть мотивация? в Чечне - нефть газ, бабло условно просто так, а тут работать надо. идиоты.
🍁 Оперативна інформація станом на 20:00 26 лютого щодо російського вторгнення:
➡️ Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.
Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
➡️ На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
➡️ Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.
У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
➡️ Завдяки рішучій відсічі Об'єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.
➡️ На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!
➡️ В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
➡️ Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.
🇺🇦Бойовий дух українських воїнів високий!
👎 Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - близько 100, ББМ - до 5400, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18.
👎 Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
🇺🇦 Перемога буде за нами! Разом переможемо!
Тримайтеся хлопці!Крошіть окупантів!
"На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва."
россіяни... Від'#біться від нас...
Есть и тактический момент. На освещённой улице хорошо видно и оккупантов, и их технику. С точки зрения оккупанта, по сторонам и сверху большое чорное ничего, хотя оттуда прилетает всё что угодно от кирпича до FGM-148.