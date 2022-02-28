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Прем'єр Чехії Фіала підтримує прискорення вступу України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем'єр Чехії Фіала підтримує прискорення вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Novinky.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не у стандартній ситуації", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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28.02.2022 16:14 Відповісти
для цього треба розкуярити Росію. так все в наших руках.
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28.02.2022 16:17 Відповісти
вон швейцария расчехлилась уже на санкции)) лавров хотел рвануть на конференцию самолетом и втихую снять бабло,а его не пустили опоздала лошадь))) такими темпами скоро все будет Украина!!
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28.02.2022 16:17 Відповісти
надо только не дать затянуть конфликт в долгую-иначе европейские избиратели привыкнут к картинкам с украины,как к картинкам с сирии-и опять евробюргеры начнут юлить и уходить от прямого ответа и кормить завтраками
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28.02.2022 16:23 Відповісти
ты дай птуфы на свою письльку - или тебе к Админу...\время пошло...!\
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28.02.2022 16:37 Відповісти
 
 