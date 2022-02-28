Прем'єр Чехії Фіала підтримує прискорення вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Novinky.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не у стандартній ситуації", - сказав він.

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