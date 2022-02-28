Чехія відкликає ліцензію дочки "Сбербанка". Вона - банкрут

Чеський центробанк почав відкликання ліцензії дочки російського "Сбербанку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чеського Нацбанку.

Ліквідність банку погіршилася через масивний відтік депозитів із початком війни Росією. Центробанк раніше ухвалив попередній захід, який забороняє банку розпоряджатися активами та зобов’язаннями, зокрема надавати нові кредити та відкривати депозити.

"Правління Банку визнало, що Sberbank CZ – банкрут, і в розумні строки виправити це іншими інструментами неможливо. Також вважається, що ухвалене рішення не вплине на стабільність чеського фінансового сектору", - зазначається в повідомленні.

Клієнти-вкладники Sberbank CZ отримають гарантовану суму страхування у 100 000 євро на одного клієнта.

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