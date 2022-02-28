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Чехія відкликає ліцензію дочки "Сбербанка". Вона - банкрут

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Чехія відкликає ліцензію дочки

Чеський центробанк почав відкликання ліцензії дочки російського "Сбербанку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чеського Нацбанку.

Ліквідність банку погіршилася через масивний відтік депозитів із початком війни Росією. Центробанк раніше ухвалив попередній захід, який забороняє банку розпоряджатися активами та зобов’язаннями, зокрема надавати нові кредити та відкривати депозити.

"Правління Банку визнало, що Sberbank CZ – банкрут, і в розумні строки виправити це іншими інструментами неможливо. Також вважається, що ухвалене рішення не вплине на стабільність чеського фінансового сектору", - зазначається в повідомленні.

Клієнти-вкладники Sberbank CZ отримають гарантовану суму страхування у 100 000 євро на одного клієнта.

Читайте: Банки Молдови припинили приймати російські рублі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
И это только понедельник.
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28.02.2022 14:17
+18
Депозиты?? В банке паРаши? Чехи вы в своем уме???
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28.02.2022 14:17
+14
Расєя впєрдє-била єсть и будєт всєгда...
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28.02.2022 14:17
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Расєя впєрдє-била єсть и будєт всєгда...
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28.02.2022 14:17 Відповісти
Весь общественный транспорт в Чехии - с сегодняшнего дня ездит с флагом Украины...
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28.02.2022 15:43 Відповісти
И это только понедельник.
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28.02.2022 14:17 Відповісти
Депозиты?? В банке паРаши? Чехи вы в своем уме???
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28.02.2022 14:17 Відповісти
Це гроші козломордих, що там мешкають та накупляли нерухомості, мають бізнес
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28.02.2022 14:59 Відповісти
Щойно на телеканалі "Еспресо" повідомили, що наші прикордонники з о. Зміїний ЖИВІ!
Слава Богу!!!
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28.02.2022 14:18 Відповісти
вношу предложение отныне не писать Россия а страна 404
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28.02.2022 14:18 Відповісти
Я уже 8 лет пишу "паРаша" ...и вам того же желаю...
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28.02.2022 14:20 Відповісти
А я пишу "кацапстан" ибо точно знаю что у них в царях всегда будет какой-нибудь ***** и расея будущего будет точно такая же как и расея прошлого - с царём, попами, казаками и кацапами.
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Параша, она и в параше параша.
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Московія - наша споконвічна назва заліщуків...
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28.02.2022 14:23 Відповісти
Я вживаю інший термін - смєхдєржава.
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28.02.2022 14:27 Відповісти
какая держава..улус ..в державах хоть какие то законы
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Саме так! Тому і СМЄХдєржава.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
запорєбрік
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Naverno ja ne umnii! U menja netu takogo omerzitelnogo,parsivogo,unizitelnogo,gadkogo,protivnogo slovo v golove ,cem ja mog nazvat eto urodstvo na severe. Nu mozet *********.
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28.02.2022 14:51 Відповісти
Первый пошел)
Ждем, когда до основной компании дойдет)
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28.02.2022 14:18 Відповісти
Отаке має бути по всьому світу. Смерть цапським тварюкам!
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28.02.2022 14:19 Відповісти
от патриоты. что, нельзя было в собственных банках счета открывать, выбрали эту помойку
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28.02.2022 14:19 Відповісти
.......а філію Сбродбанка в Україні закрили?
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28.02.2022 14:22 Відповісти
Сходи за посиланням в кінці статті. "НБУ відкликає ліцензії і ліквідує дочки російських банків "Сбербанк" і "ВЕБ.РФ"
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28.02.2022 14:28 Відповісти
Початок кінця "Сбербанку Росії" ☦
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28.02.2022 14:23 Відповісти
Если говорить проще:



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28.02.2022 14:25 Відповісти
зранку на CNN Prima в прямому ефірі показували, так там ще була черга з бажаючих узнати куди їх грошики поділись.
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Джон Кайфф®


@john_kaiff

·
5 ч



Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
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28.02.2022 14:27 Відповісти
Якщо стосовно смертної кари - це правда, тоді Пуйла можна буде стратити за російським законодавством. Як стратили Саддама Хусейна за законами Іраку.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Гей Євросоюз, а як же інші москвабадські дочірки? Компанії дружків ху.ла, його команди?
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28.02.2022 14:46 Відповісти
Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".
С чем её и поздравляю!
Такие новости, в отличии от ихтамнетов, мы точно встречаем хлебом с солью и цветами. ))
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28.02.2022 15:49 Відповісти
 
 