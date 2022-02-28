Чехия отзывает лицензию дочки "Сбербанка". Она – банкрот
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Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Чешского Нацбанка.
Ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предыдущую меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в частности предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.
"Правление Банка признало, что Sberbank CZ – банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора", - отмечается в сообщении.
Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на одного клиента.
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Слава Богу!!!
Ждем, когда до основной компании дойдет)
@john_kaiff
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5 ч
Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
С чем её и поздравляю!
Такие новости, в отличии от ихтамнетов, мы точно встречаем хлебом с солью и цветами. ))