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Чехия отзывает лицензию дочки "Сбербанка". Она – банкрот

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Чехия отзывает лицензию дочки

Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Чешского Нацбанка.

Ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предыдущую меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в частности предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.

"Правление Банка признало, что Sberbank CZ – банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора", - отмечается в сообщении.

Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на одного клиента.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
И это только понедельник.
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28.02.2022 14:17
+18
Депозиты?? В банке паРаши? Чехи вы в своем уме???
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28.02.2022 14:17
+14
Расєя впєрдє-била єсть и будєт всєгда...
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28.02.2022 14:17
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Расєя впєрдє-била єсть и будєт всєгда...
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28.02.2022 14:17 Ответить
Весь общественный транспорт в Чехии - с сегодняшнего дня ездит с флагом Украины...
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28.02.2022 15:43 Ответить
И это только понедельник.
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28.02.2022 14:17 Ответить
Депозиты?? В банке паРаши? Чехи вы в своем уме???
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28.02.2022 14:17 Ответить
Це гроші козломордих, що там мешкають та накупляли нерухомості, мають бізнес
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28.02.2022 14:59 Ответить
Щойно на телеканалі "Еспресо" повідомили, що наші прикордонники з о. Зміїний ЖИВІ!
Слава Богу!!!
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28.02.2022 14:18 Ответить
вношу предложение отныне не писать Россия а страна 404
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28.02.2022 14:18 Ответить
Я уже 8 лет пишу "паРаша" ...и вам того же желаю...
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28.02.2022 14:20 Ответить
А я пишу "кацапстан" ибо точно знаю что у них в царях всегда будет какой-нибудь ***** и расея будущего будет точно такая же как и расея прошлого - с царём, попами, казаками и кацапами.
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28.02.2022 14:29 Ответить
Параша, она и в параше параша.
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28.02.2022 14:57 Ответить
Московія - наша споконвічна назва заліщуків...
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28.02.2022 14:23 Ответить
Я вживаю інший термін - смєхдєржава.
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28.02.2022 14:27 Ответить
какая держава..улус ..в державах хоть какие то законы
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28.02.2022 14:29 Ответить
Саме так! Тому і СМЄХдєржава.
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28.02.2022 14:32 Ответить
запорєбрік
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28.02.2022 14:49 Ответить
Naverno ja ne umnii! U menja netu takogo omerzitelnogo,parsivogo,unizitelnogo,gadkogo,protivnogo slovo v golove ,cem ja mog nazvat eto urodstvo na severe. Nu mozet *********.
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28.02.2022 14:51 Ответить
Первый пошел)
Ждем, когда до основной компании дойдет)
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28.02.2022 14:18 Ответить
Отаке має бути по всьому світу. Смерть цапським тварюкам!
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28.02.2022 14:19 Ответить
от патриоты. что, нельзя было в собственных банках счета открывать, выбрали эту помойку
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28.02.2022 14:19 Ответить
.......а філію Сбродбанка в Україні закрили?
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28.02.2022 14:22 Ответить
Сходи за посиланням в кінці статті. "НБУ відкликає ліцензії і ліквідує дочки російських банків "Сбербанк" і "ВЕБ.РФ"
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28.02.2022 14:28 Ответить
Початок кінця "Сбербанку Росії" ☦
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28.02.2022 14:23 Ответить
Если говорить проще:



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28.02.2022 14:25 Ответить
зранку на CNN Prima в прямому ефірі показували, так там ще була черга з бажаючих узнати куди їх грошики поділись.
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28.02.2022 14:37 Ответить
Джон Кайфф®


@john_kaiff

·
5 ч



Россию отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
Власти РФ в качестве контрмеры пока что озвучили только возвращение смертной казни для россиян...(c)
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28.02.2022 14:27 Ответить
Якщо стосовно смертної кари - це правда, тоді Пуйла можна буде стратити за російським законодавством. Як стратили Саддама Хусейна за законами Іраку.
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28.02.2022 14:32 Ответить
Гей Євросоюз, а як же інші москвабадські дочірки? Компанії дружків ху.ла, його команди?
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28.02.2022 14:46 Ответить
Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".
С чем её и поздравляю!
Такие новости, в отличии от ихтамнетов, мы точно встречаем хлебом с солью и цветами. ))
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28.02.2022 15:49 Ответить
 
 