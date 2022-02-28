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УЄФА виключить російський ФК "Спартак" з Ліги Європи, - Bild

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

УЄФА виключить російський ФК

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким клубом "РБ Лейпциг" та московським "Спартаком" не відбудуться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Спартак" буде виключено з Ліги Європи через воєнне вторгнення РФ в Україну.

Відповідно, "РБ Лейпциг" автоматично вийде до чвертьфіналу турніру.

Дивіться: Українця Яремчука зустріли оваціями на стадіоні в Лісабоні: Футболіст ледве стримав сльози. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Скоро эти додики будут гонять мячик сами с собой и получать зарплату в руБЛЯх)
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28.02.2022 16:34
+22
Пусть кацапы с абхезией или предристровьем играют, пока еще эти недоразумения существуют.
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28.02.2022 16:35
+20
Руський спартак йди нах..й!
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28.02.2022 16:37
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Скоро эти додики будут гонять мячик сами с собой и получать зарплату в руБЛЯх)
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28.02.2022 16:34 Відповісти
пайком с консервами вне очереди тоже неплохо))
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28.02.2022 16:47 Відповісти
А рубель будет равен одной шишке ))
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28.02.2022 16:50 Відповісти
И шишка эта будет не кедровая,а с обычной елки.
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28.02.2022 17:12 Відповісти
От сосны им шишку
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28.02.2022 17:44 Відповісти
мячики в карманах, зато безопасно!!!
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28.02.2022 17:00 Відповісти
протухло мясо
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28.02.2022 16:34 Відповісти
Пусть кацапы с абхезией или предристровьем играют, пока еще эти недоразумения существуют.
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28.02.2022 16:35 Відповісти
Думаю, що і цим утворенням вже не довго залишилось.
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28.02.2022 16:38 Відповісти
Руський спартак йди нах..й!
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28.02.2022 16:37 Відповісти
обращение пишется через запетую
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Якби заборонили єврокубки в 2014, то б вболівальники ***** давно б вже винесли.... А так післяи їх агресії їм і олімпіаду і чемпіонат світу з футболу дали...
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28.02.2022 16:37 Відповісти
Но с другой стороны теперь будет очень сложно спикулировать на теме "не провоцируйте агрессора". Население все планеты убедилось, что бесполезно идти на уступки дегенератам. Меньше будет сочувствующих, когда очередного зарвашегося диктатора поставят на место.
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Все спортивные федерации и ********* Кацапёздовской ********* надо исключить на 20 лет! Никаки спортсоревнований! Никакае виды спорта! Они начнут выть! Первый- ***** Колосков! *****! Карантин 20 лет!

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28.02.2022 16:37 Відповісти
Слушна пропозиція - карантин. Тільки подовше. 20 років замало. 40, як в Біблії.
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28.02.2022 16:40 Відповісти
Бинго.
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28.02.2022 16:38 Відповісти
esho mogut uspetj s lugandoi i dombabve sygratj - tam mnogo trupov sho popinatj
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28.02.2022 16:39 Відповісти
mne vot interesno.....kak ani voobshe mogut inostrancam v glaza smotretj posle vsevo etovo....
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28.02.2022 16:40 Відповісти
а им пофик,они крутые теперь изгои цивилизованного мира))
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Я вот думаю, как пошла бы Война кольца, если бы Саурон зависел от общественного мнения, и орки послали бы его и сказали: "Иди нафиг. Не хотим за твою золотую безделушку дохнуть."...
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28.02.2022 16:41 Відповісти
скоро у кацапов будет абсолютно всё своё .....и лига европы и оон и междугородние авиалинии между посёлками ....... заживуууут
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28.02.2022 16:43 Відповісти
И очень много рублей
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Це Лейпціг ***** підмазав виходить? ))))
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Коли я ще був молодим і навчався у КТІХП,а це було в середині 80-х минулого століття,то майже завжди відвідував Олімпійський стадіон,коли там грало ДК ще тоді в союзному чемпіонаті і в єврокубках. Так от тоді й запам'ятав кричалку динамівських фанів:"Как заноза в жопе,как в поле будяк,завтрял в висшей лиге мАсковский спартак"))) Тепер "випололи" той будяк і з Європи.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
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28.02.2022 16:46 Відповісти
шедевр
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28.02.2022 16:50 Відповісти
там грузин на в море был)
ну и ладно) там тоже весла пригодятся)))
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28.02.2022 18:03 Відповісти
все легионеры убегут из руклубов, и им за это не будет никаких санкций из за преждевременного расторжения контракта. Северная Корея все ближе
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Скоро будет Суперлига, куда будут входить команды рф, абхазии и пол-осетии.
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28.02.2022 16:57 Відповісти
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28.02.2022 18:41 Відповісти
Скоро все лаптеногие и лишнехромосомные будут играть только в лапту и карманный баскетбол.
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28.02.2022 17:06 Відповісти
правильно. Хай грають в Костромі.
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Навыіщо? Як вони приїдуть? Літаки не літають, візи скасували. Технічна поразка.
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28.02.2022 17:49 Відповісти
и так уже валятся, грех еще и подсрачника не дать...
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28.02.2022 19:10 Відповісти
а цска и прочие че?)
еще не успели пнуть?))
зачем им футбол
это вообщей какой то гейропейский вид спорта
пусть в срепную лапту играют
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28.02.2022 17:59 Відповісти
 
 