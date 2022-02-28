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УЄФА виключить російський ФК "Спартак" з Ліги Європи, - Bild
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Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким клубом "РБ Лейпциг" та московським "Спартаком" не відбудуться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Спартак" буде виключено з Ліги Європи через воєнне вторгнення РФ в Україну.
Відповідно, "РБ Лейпциг" автоматично вийде до чвертьфіналу турніру.
Топ коментарі
+25 Виталий Харитонов f2132970
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+22 Мобильный крематорий
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+20 vitaliymkua
показати весь коментар28.02.2022 16:37
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ну и ладно) там тоже весла пригодятся)))
еще не успели пнуть?))
зачем им футбол
это вообщей какой то гейропейский вид спорта
пусть в срепную лапту играют