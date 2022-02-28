УЄФА виключить російський ФК "Спартак" з Ліги Європи, - Bild

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким клубом "РБ Лейпциг" та московським "Спартаком" не відбудуться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Спартак" буде виключено з Ліги Європи через воєнне вторгнення РФ в Україну.

Відповідно, "РБ Лейпциг" автоматично вийде до чвертьфіналу турніру.

Дивіться: Українця Яремчука зустріли оваціями на стадіоні в Лісабоні: Футболіст ледве стримав сльози. ВIДЕО