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УЕФА исключит российский ФК "Спартак" из Лиги Европы, - Bild
Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине
Матчи 1/8 финала Лиги Европы между немецким клубом "РБ Лейпциг" и московским "Спартаком" не состоятся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.
"Спартак" будет исключен из Лиги Европы из-за военного вторжения РФ в Украину.
Соответственно, "РБ Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.
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+25 Виталий Харитонов f2132970
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показать весь комментарий28.02.2022 16:37
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ну и ладно) там тоже весла пригодятся)))
еще не успели пнуть?))
зачем им футбол
это вообщей какой то гейропейский вид спорта
пусть в срепную лапту играют