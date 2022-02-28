УЕФА исключит российский ФК "Спартак" из Лиги Европы, - Bild

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между немецким клубом "РБ Лейпциг" и московским "Спартаком" не состоятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

"Спартак" будет исключен из Лиги Европы из-за военного вторжения РФ в Украину.

Соответственно, "РБ Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.

Также читайте: В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, – российский олигарх Дерипаска