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УЕФА исключит российский ФК "Спартак" из Лиги Европы, - Bild

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

УЕФА исключит российский ФК

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между немецким клубом "РБ Лейпциг" и московским "Спартаком" не состоятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

"Спартак" будет исключен из Лиги Европы из-за военного вторжения РФ в Украину.

Соответственно, "РБ Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Скоро эти додики будут гонять мячик сами с собой и получать зарплату в руБЛЯх)
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28.02.2022 16:34
+22
Пусть кацапы с абхезией или предристровьем играют, пока еще эти недоразумения существуют.
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28.02.2022 16:35
+20
Руський спартак йди нах..й!
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28.02.2022 16:37
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Скоро эти додики будут гонять мячик сами с собой и получать зарплату в руБЛЯх)
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28.02.2022 16:34 Ответить
пайком с консервами вне очереди тоже неплохо))
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28.02.2022 16:47 Ответить
А рубель будет равен одной шишке ))
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28.02.2022 16:50 Ответить
И шишка эта будет не кедровая,а с обычной елки.
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28.02.2022 17:12 Ответить
От сосны им шишку
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28.02.2022 17:44 Ответить
мячики в карманах, зато безопасно!!!
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28.02.2022 17:00 Ответить
протухло мясо
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28.02.2022 16:34 Ответить
Пусть кацапы с абхезией или предристровьем играют, пока еще эти недоразумения существуют.
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28.02.2022 16:35 Ответить
Думаю, що і цим утворенням вже не довго залишилось.
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28.02.2022 16:38 Ответить
Руський спартак йди нах..й!
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28.02.2022 16:37 Ответить
обращение пишется через запетую
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28.02.2022 17:27 Ответить
Якби заборонили єврокубки в 2014, то б вболівальники ***** давно б вже винесли.... А так післяи їх агресії їм і олімпіаду і чемпіонат світу з футболу дали...
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28.02.2022 16:37 Ответить
Но с другой стороны теперь будет очень сложно спикулировать на теме "не провоцируйте агрессора". Население все планеты убедилось, что бесполезно идти на уступки дегенератам. Меньше будет сочувствующих, когда очередного зарвашегося диктатора поставят на место.
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28.02.2022 16:42 Ответить
Все спортивные федерации и ********* Кацапёздовской ********* надо исключить на 20 лет! Никаки спортсоревнований! Никакае виды спорта! Они начнут выть! Первый- ***** Колосков! *****! Карантин 20 лет!

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28.02.2022 16:37 Ответить
Слушна пропозиція - карантин. Тільки подовше. 20 років замало. 40, як в Біблії.
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28.02.2022 16:40 Ответить
Бинго.
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28.02.2022 16:38 Ответить
esho mogut uspetj s lugandoi i dombabve sygratj - tam mnogo trupov sho popinatj
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28.02.2022 16:39 Ответить
mne vot interesno.....kak ani voobshe mogut inostrancam v glaza smotretj posle vsevo etovo....
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28.02.2022 16:40 Ответить
а им пофик,они крутые теперь изгои цивилизованного мира))
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28.02.2022 16:49 Ответить
Я вот думаю, как пошла бы Война кольца, если бы Саурон зависел от общественного мнения, и орки послали бы его и сказали: "Иди нафиг. Не хотим за твою золотую безделушку дохнуть."...
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28.02.2022 16:41 Ответить
скоро у кацапов будет абсолютно всё своё .....и лига европы и оон и междугородние авиалинии между посёлками ....... заживуууут
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28.02.2022 16:43 Ответить
И очень много рублей
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28.02.2022 16:46 Ответить
Це Лейпціг ***** підмазав виходить? ))))
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28.02.2022 16:45 Ответить
Коли я ще був молодим і навчався у КТІХП,а це було в середині 80-х минулого століття,то майже завжди відвідував Олімпійський стадіон,коли там грало ДК ще тоді в союзному чемпіонаті і в єврокубках. Так от тоді й запам'ятав кричалку динамівських фанів:"Как заноза в жопе,как в поле будяк,завтрял в висшей лиге мАсковский спартак"))) Тепер "випололи" той будяк і з Європи.
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28.02.2022 16:46 Ответить
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28.02.2022 16:46 Ответить
шедевр
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28.02.2022 16:50 Ответить
там грузин на в море был)
ну и ладно) там тоже весла пригодятся)))
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28.02.2022 18:03 Ответить
все легионеры убегут из руклубов, и им за это не будет никаких санкций из за преждевременного расторжения контракта. Северная Корея все ближе
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28.02.2022 16:47 Ответить
Скоро будет Суперлига, куда будут входить команды рф, абхазии и пол-осетии.
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28.02.2022 16:57 Ответить
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28.02.2022 18:41 Ответить
Скоро все лаптеногие и лишнехромосомные будут играть только в лапту и карманный баскетбол.
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28.02.2022 17:06 Ответить
правильно. Хай грають в Костромі.
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28.02.2022 17:13 Ответить
Навыіщо? Як вони приїдуть? Літаки не літають, візи скасували. Технічна поразка.
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28.02.2022 17:49 Ответить
и так уже валятся, грех еще и подсрачника не дать...
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28.02.2022 19:10 Ответить
а цска и прочие че?)
еще не успели пнуть?))
зачем им футбол
это вообщей какой то гейропейский вид спорта
пусть в срепную лапту играют
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28.02.2022 17:59 Ответить
 
 