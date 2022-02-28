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Путін ховається в бункері, ймовірно на Уралі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін ховається в бункері, ймовірно на Уралі, - МВС

Є відомості, що глава Кремля Володимир Путін останнім часом знаходиться в бункері на Уралі.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ.

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"5-й день поспіль Путін знаходиться в своєму бункері на Уралі... Те, що він в бункері - це 100%. За певними даними, він на Уралі зараз знаходиться. І це підтверджують як багато наших російських колег-аналітиків, журналістів і т.д., так і про це говорять певні відомості з відповідних відомств", - зазначив Денисенко.

За його словами, в цьому випадку Путін ховається, тому що боїться реакції свого оточення і еліт.

"Останні 2 роки він просидів у бункері, бо боявся бути зараженим смертельним вірусом коронавірусу. Тепер у нього нова параноя. Тепер він, розуміючи, що авантюра з українською війною не вдається, він, будучи параноїком по життю, починає ховатися і боятися абсолютно всього", - прокоментував Денисенко.

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Топ коментарі
+64
Крыса бункерная, ***** -убийца!!!
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28.02.2022 17:25
+43
Бункерний щур
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28.02.2022 17:26
+41
Нахера таке жалюгідне життя. Удавись, ****!
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28.02.2022 17:26
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Крыса бункерная, ***** -убийца!!!
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28.02.2022 17:25 Відповісти
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28.02.2022 17:33 Відповісти
табакерка має буди з довгою ручкою
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28.02.2022 17:41 Відповісти
мумія фараона, ще не забальзамована, але вже в коконі
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28.02.2022 17:59 Відповісти
***** від страху все збільшував та збільшував довжину столу, поки не уперся дупою в Уральські гори.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
А можете он чемоданчика графа фон Штауфенберга боится?
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28.02.2022 22:06 Відповісти
это не бункер.... это гора на Урале горной системе стоящая отдельно в окружении равнин рек в ней горе 15 лет строился подземный город бункер с автономными улицами население не помню точно 5 тысяч или 15 не помню там автономно будут запасы способные прожить вольготно с электротранспортом дорогами светом водой питанием развлечение 2 года....а если немного экономить и все 3 рассчитан на пережить "ядерную зиму" после 3 Мировой...... вот тому и Х..ло думает что ему повезет и он вылезет как ампиратор планеты.. но беда в том что гора давно исследована спутниками координаты вписаны и ее просто будут 10-15 атомных бомб укатывать и укатывать до обрушения оставят там на 500 лет смертельную радиацию..
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28.02.2022 17:34 Відповісти
Мантелепа@WilnoLwiw·37 мин

🔴УВАГА !!!

12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Бункер под горой Ямантау
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28.02.2022 17:58 Відповісти
расположенном примерно в 60 км от Магнитогорска находится в горах Южного Урала, неподалеку от горнолыжного центра «Абзаково»,
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28.02.2022 17:59 Відповісти
«В ходе секретного проекта, напоминающего о жутких периодах «холодной войны», Россия занимается постройкой гигантского военного комплекса под землей в районе Уральских гор, как сообщают официальные лица на Западе и свидетели в России. К спрятанному внутри горы Ямантау в районе Белорецка (имеется в виду закрытый объект Белорецк-16, сегодня - город Межгорье) на Южном Урале огромному комплексу подходит железная дорога и автомагистраль. В работах задействованы тысячи рабочих
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28.02.2022 18:03 Відповісти
Может, бункер под Отортеном!? Тогда все понятно, и про "огненньіе шарьі" тоже!
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28.02.2022 18:03 Відповісти
https://sfw.so/1148806217-amerikanskaja-bomba-moab.html
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28.02.2022 19:03 Відповісти
Бункерний щур
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28.02.2022 17:26 Відповісти
(спроба анекдота): 28.02. Путлєр визиває до бункеру на Уралі верховного алєнєвода кужугєтовіча і волає в істериці:
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
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28.02.2022 17:59 Відповісти
Нахера таке жалюгідне життя. Удавись, ****!
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Путлєр капут!
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28.02.2022 17:26 Відповісти
На недогитлера дрист напав
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Какая нелепая смерть. Под землей, сидя на задрыстанном унитазе...
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28.02.2022 17:57 Відповісти
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Мразота
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28.02.2022 17:26 Відповісти
а мы все - дворец, дворец..., нах ему той дворец, бункер - то его все, хоть бы придавило чем, тот бункер и эту крысу...
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Добре б було забетонувати всі ходи в тій норі.
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28.02.2022 17:29 Відповісти
Сразу на ум пришло - Крыса. Захожу а тут уже отметились
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Если давненько вождя не видали,
Значит, он прячется где-то в подвале.
Ой, натворит еще множество бед
Этот свихнувшийся бункерный дед.

(написав цього віршика ще місяць тому)
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Я понял!Что бы небыло воин,нужно запретить бункеры.А то кагу заварил,и в бункер.Крыса.
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28.02.2022 17:28 Відповісти
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Заварити двері закласти камінням і забути...
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28.02.2022 17:28 Відповісти
Треба "Азов" туди відправити. Завалять!
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28.02.2022 17:28 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1498019144679239680?t=kTcxGrLq_WyS8EtSSeIdwg&s=19

Да там п3дець.... В дєда фляга свистить конкретно
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28.02.2022 17:29 Відповісти
Сталін теж був параноїком. І його все одно отруїли і полишили обісцяного здихати на власній дачі з охороною біля дверей. Ну що ніхто не заважав здохнути...
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Выбрали себе кацапы слизня в президенты. Тьфу, чмо. Огидно.
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Готов по всему свету шарахнуть своим ржавым железом, а сам до усирачки боится. Мерзок.
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28.02.2022 18:01 Відповісти
АУУУУУУУУУ Єліта кацапська!!!!!!! Вичавіть цього гнійного прища зі своєї гнійної країни!!!! Вбийте наволоч і тим самим врятуєте те що ще можна врятувати!!!!! Дуже часто ампутація це єдиний вихід для одужання всього організму!!!!!!!!!! Я впевнений на 200% що ому хто організує вбивство цього довбо...ба дадуть героя рассії! смерть путіну, смерть окупанту!!!!!!!!!!
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Ну так залейте бетоном
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28.02.2022 17:31 Відповісти
Крыса, не удивительно
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28.02.2022 17:31 Відповісти
Я все правильно зрозумів що ми його вже розшукуємо щоб *******?
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28.02.2022 17:32 Відповісти
Не знаю как мы, но Моссад думаю точно. У меня нет сведений что евреи хотят развала планетки.
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Щоб воно скоріше здохло, падло!
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28.02.2022 17:32 Відповісти
Россияне залейте бетоном склеп этой сатаны сами, пока вам не помогли.
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28.02.2022 17:32 Відповісти
а ти сліпий?
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28.02.2022 17:35 Відповісти
удмурт над тобой наш президент Зеленский наверное поглумился сексуально?
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28.02.2022 17:59 Відповісти
Треба викрасти доньку піськова нехай вибірє між ****** та родиною
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Проклятая пуля догнала в воде.
"Товарищ *****!" Не видно нигде.
"Товарищ *****, наш друг боевой!"
Круги разошлись над его головой.

Урал, Урал-река,
Могила его глубока.
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28.02.2022 17:33 Відповісти
ну і хай сидить. Ще одне підтвердження, що расєйська свинособача еліта тупа - заварили б вихід, закидали каміння і починали проситися у добрих людей з України і всього цивілізованого світу, щоб дали можливість спокутувати зло, яке накоїли
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28.02.2022 17:34 Відповісти
аххаха, сцыкун!))))

послал мясо на убой, а сам трусливый отсиживается в бункере!

нужно создать военное правило: если какой-то диктатор начинает войну - то он должен идти впереди с автоматом в руках!

а то диктаторам очень легко начинать войны, они понимают, что не будут в них участвовать!
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28.02.2022 17:35 Відповісти
тобто керівництво слабшої країни, яка обороняється, знаходиться в своїй столиці, а керівник гігантської країни-агресора - хер знає де, під якими горами?.. чого б їх військовим не бути ссикунами, дійсно.
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Путин в бункере на Урале , а призывник тоже на Урале, но под Харьковом. Все же честно. Или нет? Хм.
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28.02.2022 19:01 Відповісти
я правильно понимаю, что мелькает на экранах не он? типа двойник?
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Так закрийте його там, хай сидить поки не здохне, через три тижні відкриєте замінити на свіжого в мавзолеї
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28.02.2022 17:39 Відповісти
Данилко сказал-"путину осталось застрелиться в бункере, чтобы точно быть похожим на гитлера"
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Сидя в Москве,он не был бы таким борзым.Вероятно,он из бункера не вылезал с времён сбития российского истребителя Турцией
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28.02.2022 17:43 Відповісти
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28.02.2022 17:53 Відповісти
А що ж він такий товстий?

- Бо це ПОВНИЙ П...Ц!
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28.02.2022 18:23 Відповісти
будет как в маугли. Акела промахнулся. закон джунглей
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28.02.2022 17:54 Відповісти
Если бы я была в переговорной группе вместо Арахамии, то первым пунктом предложила бы гарантии личной безопасности Путина после отстранения от власти. Такие гарантии ему должны дать все ведущие страны Запада. Отправить его на какой-нибудь остров Святой Елены и пусть там доживает остатки своей жизни.
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28.02.2022 17:55 Відповісти
От судьбы не уйдет:"Кому суждено быть повешенным, тому все остальное не страшно."
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28.02.2022 17:57 Відповісти
ядерний удар готовить..Це безумне готове на все...Адольф себе пристрелив..надіюсь )(уйла пристрелить хтось..тому що воно слабодухе
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28.02.2022 17:57 Відповісти
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28.02.2022 17:57 Відповісти
трусливый маньяк ... не надейся, что тебя не найдут и не доставят в Гаагу ...
трясись ... расплата неизбежна
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28.02.2022 17:59 Відповісти
один в один доля Адольфа..Історики будуть писати і співставляти /)(уйла і Адольфа..навіть є свій Бульбо Мусоліні
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28.02.2022 17:59 Відповісти
Маленькое никчемное одинокое чмо. Нет у него ни семьи, ни родителей ни друзей. Одни холуи, которые сегодня кивают а завтра оторвут ему яйца.
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28.02.2022 19:03 Відповісти
быстрее бы к действиям переходили
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01.03.2022 14:14 Відповісти
Надеюсь будет как в Метро Эксодус, "Борща достоин только Папа"
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28.02.2022 18:00 Відповісти
как в метро будет бункер людоедов. Путин уже ест детей, ему не привыкать. Только его как слабого съест охрана.
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28.02.2022 19:25 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 18:00 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
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28.02.2022 18:01 Відповісти
Да, вспомнился фильм -"Бункер" Только про этого окурка никто фильмов снимать не будет.
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28.02.2022 18:01 Відповісти
я думаю плешивый крысеныш из этой норы уже не вылезет.
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28.02.2022 18:04 Відповісти
координати бункера відомі тим, когого стосується
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Он же туда летает определёнными бортами с определённых аэродромов
по определённому маршруту, по установленному эшелону - всё это отслежено десятки раз.
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Нельзя дать уехать его деткам из европы будут хоть какими то мишенями если ботокс захочет нажать кнопку, хотя очень вероятно что ему могут быть и они пох
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Надо обьявить награду за его голову, как на садама хуссейна
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28.02.2022 18:06 Відповісти
надо байрактар отправить в гости.
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28.02.2022 18:07 Відповісти
не нада. вроде как ******** срочно в страну вечного чучхе засобирался, якобы с официальным визитом. вот соберутся вместе они и сразу двоих- клопов прихлопнуть.
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28.02.2022 18:10 Відповісти
Там его и найдут дохлым и обоссавшимся...
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28.02.2022 18:09 Відповісти
https://youtu.be/BrBVudn-ev0
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28.02.2022 18:22 Відповісти
Да пусть там и сидит - не выпускайте его оттуда.
На телефон посадить пранкера и пусть докладывает о победах России
над Японией, Китаем, Америкой, Украиной и Марсом.
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28.02.2022 18:33 Відповісти
Хаха, зачётная идея) и будет он император вся галактика
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28.02.2022 19:07 Відповісти
ХТО НАПАВ НА УКРАЇНУ ? ПУТІН ? ЩО ЗА Х**НЯ ?
НА УКРАЇНА НАПАЛА РАСІЯ І ВСЕ ТІ ХТО У 2014 му
КРИЧАВ КРИМНАШ ЦЕ СПІВУЧАСНИКИ ПУКІНА
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28.02.2022 18:38 Відповісти
россия управляется мафией корупционеров, силовиков, олигархов. Поскольку "большой" папа принял неверное, плохое решение, и братва точно пострадает, надо как то выходить из ситуации. Самое простое это отбросить хвост, как ящерица, притвориться мертвым и дать время что бы все успокоилось. Хвост - это путин, лавров и еще человека 3-4. И самое простое -грохнуть их. Кто то отравится, кто то фисташкой подавится, кто то менее заметный выйдет в отставку в связи с инфарктом. Интересно как завершат с коротышкой.
Главное понимать что это ничего не решает. россия по прежнему в куче дерьма и хочет всех к себе затянуть.
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28.02.2022 18:58 Відповісти
А цей підерас ще єивиц?
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28.02.2022 19:31 Відповісти
судя по всему Украина нанесла росийской империи смертельный удар . ябы сказал что Украину можно назвать сверхдержавой по полному праву и принять как равноправного члена большой 20-ки.
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28.02.2022 19:35 Відповісти
так в бункере проще удавить
потом берешь другого плешивого и тот начинает дружественную риторику
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28.02.2022 19:44 Відповісти
Прекуратите децкий сад!
Путин не там, где яма глубже, а там, где система ПРО-ПВО-ПКО плотнее.
Думайте сами!
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28.02.2022 19:45 Відповісти
В этот час в своей квартире
Путин думает о нас
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28.02.2022 20:05 Відповісти
В школе если кто забыл было погоняло у него "КРЫСЕНИШ"
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28.02.2022 20:20 Відповісти
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28.02.2022 21:24 Відповісти
А может **** в мавзолее залягло падло
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28.02.2022 23:14 Відповісти
Залишився останній крок. ЗАСТРІЛЬСЯ ****!!!!
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28.02.2022 23:32 Відповісти
 
 