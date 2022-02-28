Путин скрывается в бункере, предположительно на Урале, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Есть сведения, что глава Кремля Владимир Путин в последнее время находится в бункере на Урале.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ.
"5-й день подряд Путин находится в своем бункере на Урале... То, что он в бункере – это 100%. По определенным данным, он на Урале сейчас находится. И это подтверждают как многие наши российские коллеги-аналитики, журналисты и т.д., да и об этом говорят определенные сведения из соответствующих ведомств", - отметил Денисенко.
По его словам, в этом случае Путин скрывается, потому что боится реакции своего окружения и элит.
"Последние 2 года он просидел в бункере, потому что боялся быть зараженным смертельным вирусом коронавируса. Теперь у него новая паранойя. Теперь он, понимая, что авантюра с украинской войной не удается, он, будучи параноиком по жизни, начинает скрываться и бояться абсолютно всего" , – прокомментировал Денисенко.
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🔴УВАГА !!!
12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
Значит, он прячется где-то в подвале.
Ой, натворит еще множество бед
Этот свихнувшийся бункерный дед.
(написав цього віршика ще місяць тому)
Да там п3дець.... В дєда фляга свистить конкретно
"Товарищ *****!" Не видно нигде.
"Товарищ *****, наш друг боевой!"
Круги разошлись над его головой.
Урал, Урал-река,
Могила его глубока.
послал мясо на убой, а сам трусливый отсиживается в бункере!
нужно создать военное правило: если какой-то диктатор начинает войну - то он должен идти впереди с автоматом в руках!
а то диктаторам очень легко начинать войны, они понимают, что не будут в них участвовать!
- Бо це ПОВНИЙ П...Ц!
трясись ... расплата неизбежна
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
по определённому маршруту, по установленному эшелону - всё это отслежено десятки раз.
На телефон посадить пранкера и пусть докладывает о победах России
над Японией, Китаем, Америкой, Украиной и Марсом.
НА УКРАЇНА НАПАЛА РАСІЯ І ВСЕ ТІ ХТО У 2014 му
КРИЧАВ КРИМНАШ ЦЕ СПІВУЧАСНИКИ ПУКІНА
Главное понимать что это ничего не решает. россия по прежнему в куче дерьма и хочет всех к себе затянуть.
потом берешь другого плешивого и тот начинает дружественную риторику
Путин не там, где яма глубже, а там, где система ПРО-ПВО-ПКО плотнее.
Думайте сами!
Путин думает о нас