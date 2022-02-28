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Франція може конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі олігархів з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція може конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі олігархів з РФ

Франція має намір конфіскувати нерухомість, яхти, автомобілі та інші активи російських олігархів, які опинилися під санкціями Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Він підкреслив, що французька влада виявить усіх громадян Росії з активами у Франції, яких "можна додати до європейського санкційного списку через зв'язки з російським урядом".

"Ми матимемо законні підстави для конфіскації всіх цих активів", – заявив Ле Мер.

Читайте: Макрон сьогодні зустрінеться із Шольцом та фон дер Ляєн у Парижі для обговорення ситуації довкола України - французькі ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Критикеса🇺🇦@kate_yatel · 2 ч

НВ з посиланням на журналістку Тетяну Гончарову повідомляє, що жителі Іванкова врятували роботи Марії Примаченко з місцевого історико-краєзнавчого музею. Цей народ не перемогти!
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28.02.2022 17:35
+16
Зобов'язана конфіскувати.
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28.02.2022 17:35
+16
Якщо це правда, то це чудова новина
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28.02.2022 17:36
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Критикеса🇺🇦@kate_yatel · 2 ч

НВ з посиланням на журналістку Тетяну Гончарову повідомляє, що жителі Іванкова врятували роботи Марії Примаченко з місцевого історико-краєзнавчого музею. Цей народ не перемогти!
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28.02.2022 17:35 Відповісти
Якщо це правда, то це чудова новина
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28.02.2022 17:36 Відповісти
Тепер не здивуюсь якщо виявиться що "Мрію" теж по хатам розтягли...
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28.02.2022 17:41 Відповісти
от тільки яку з двох?..
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28.02.2022 17:47 Відповісти
обидві в господарці ************...
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Зобов'язана конфіскувати.
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28.02.2022 17:35 Відповісти
і ще державне майно держави РФ потрібно конфіскувати!
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28.02.2022 17:35 Відповісти
У кацапів немає приватного майна. Все в будь який момент і у будь кого держава може забрати і передати іншому лояльнішому до влади. Вони самі пишуть що багатими у них призначають з кремля. Ходорковський підтвердить. Дерипаска нещодавно клявся в вірності ***** публічно і виражав готовність віддати все своє майно та кошти на вимогу Росії.
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28.02.2022 17:49 Відповісти
Понедельник просто радует=)
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Суббота тоже была нереальная!
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Читаємо вже сьогодні такі санкції
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28.02.2022 17:37 Відповісти
ХАРКІВ, це по місцях видачі маячків руснявих.

https://twitter.com/tse_ne_ia/status/1497585316621922304
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Всі засоби хороші👍
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Забрать все, и выслать на родные болота!
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28.02.2022 17:39 Відповісти
Французи що не розумыють як що би оркі прийшли до них вони би кофісковали би все.
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28.02.2022 17:40 Відповісти
не дуже розумне рішення. шарікових, які живуть від авансу до зарплати за поребриком, а там даких дахуа, такое "отнять и поделить" тільки порадує.
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28.02.2022 17:40 Відповісти
Так шо, оставить все руцким олигархам, шоб быдло не радовалось? Пусть порадуется, в ближайшее время у них будет мало для этого поводов, а все отнятое продать и деньги на ВСУ
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28.02.2022 18:42 Відповісти
Важливі боти: Телеграм: Інформація про пересування роснявих подавати сюди @stop_russian_war_bot @stop_russian_war

https://twitter.com/korabelnasosna/status/1497559106911096832
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28.02.2022 17:40 Відповісти
Vам....піZда
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28.02.2022 17:43 Відповісти
Треба, щоб до неї зайшли поговорити.

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28.02.2022 17:45 Відповісти
https://twitter.com/bala_books_/status/1497178720821342213
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28.02.2022 17:46 Відповісти
**** я цілий день репорти кидаю га її сраний канал! Заберіть в неї телефон 🔪

https://twitter.com/SaintParazitko/status/1497179388932145155
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28.02.2022 17:49 Відповісти
це ж яке кончене, це ж і їй чи рідним може прилетіти
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28.02.2022 18:22 Відповісти
Коли в них конфіскують цяцьки і не буде за що сходити в казино, тоді вони може задумаються, хоча прекрасно знають, що Росія помийна яма.
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Що значить "може"? Повинна!
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28.02.2022 18:23 Відповісти
"Франція може......, але не хоче...!" Дешеві понти. Все це треба було робити ще до бомбардувань! Сукі гейропейські!!! ***** бомбардує Україну і блокує претензії в ООН! Хіба не цирк ??
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28.02.2022 18:43 Відповісти
 
 