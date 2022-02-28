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Франція може конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі олігархів з РФ
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Франція має намір конфіскувати нерухомість, яхти, автомобілі та інші активи російських олігархів, які опинилися під санкціями Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.
Він підкреслив, що французька влада виявить усіх громадян Росії з активами у Франції, яких "можна додати до європейського санкційного списку через зв'язки з російським урядом".
"Ми матимемо законні підстави для конфіскації всіх цих активів", – заявив Ле Мер.
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НВ з посиланням на журналістку Тетяну Гончарову повідомляє, що жителі Іванкова врятували роботи Марії Примаченко з місцевого історико-краєзнавчого музею. Цей народ не перемогти!
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