Франція може конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі олігархів з РФ

Франція має намір конфіскувати нерухомість, яхти, автомобілі та інші активи російських олігархів, які опинилися під санкціями Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Він підкреслив, що французька влада виявить усіх громадян Росії з активами у Франції, яких "можна додати до європейського санкційного списку через зв'язки з російським урядом".



"Ми матимемо законні підстави для конфіскації всіх цих активів", – заявив Ле Мер.

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