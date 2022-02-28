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Євросоюз надасть Україні дані космічної розвідки, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євросоюз надасть Україні дані космічної розвідки, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна подала запит про отримання даних космічної розвідки.

Про це він повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна попросила у ЄС дані космічної розвідки, над цим працюватиме центр у Мадриді", - зазначив він.

Також читайте: Боррель про вступ України до ЄС: Сьогодні це не на порядку денному. Тепер ми повинні боротися проти агресії РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Украине, Польше, Литве, Латвии и Эстонии необходимо полностью перекрыто поставки российских и белорусских товаров в Европу.

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28.02.2022 17:44
+10
Коротко Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 17:44
+6
я так подозреваю, что у Рашки уже никто никогда ничего покупать уже не собирается
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28.02.2022 17:45
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Коротко Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 17:44 Відповісти
Украине, Польше, Литве, Латвии и Эстонии необходимо полностью перекрыто поставки российских и белорусских товаров в Европу.

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28.02.2022 17:44 Відповісти
я так подозреваю, что у Рашки уже никто никогда ничего покупать уже не собирается
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28.02.2022 17:45 Відповісти
Я тоже так думаю, дело уже даже чисто в имидже
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28.02.2022 17:46 Відповісти
а сп2 гаплик
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28.02.2022 18:17 Відповісти
нерви здали
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28.02.2022 18:26 Відповісти
виростили упиря , блд
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28.02.2022 17:48 Відповісти
шМеркель своєю цицькою
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28.02.2022 18:46 Відповісти
Та пісюном Шльондера
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28.02.2022 18:57 Відповісти
А що там з МКС? Руськіє свині там є? Може їх варто викинути *****?
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28.02.2022 18:50 Відповісти
 
 