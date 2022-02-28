Євросоюз надасть Україні дані космічної розвідки, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна подала запит про отримання даних космічної розвідки.

Про це він повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна попросила у ЄС дані космічної розвідки, над цим працюватиме центр у Мадриді", - зазначив він.

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