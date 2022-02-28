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Новини Війна в Україні
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Щоб підтримати армію, Україна випускатиме військові облігації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Основні умови військових ОВДП наступні:
• номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
• строк обігу – 1 рік;
• ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

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Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи," - сказав Сергій Марченко, Міністр фінансів України.
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Топ коментарі
+11
⚡️ В киевском аэропорту Жуляны задержали диверсантов.
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28.02.2022 18:25
+7
Не зараховуйте мене у "зрадуни", але я вимушений задати питання:
А сам Зеленський, "Слуги", Коломойський і тд, на армію збираються щось жертвувати?!!
Ніяк, за два роки значно збагатились!
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28.02.2022 18:44
+3
Це дуже крута ідея. Молодці.
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28.02.2022 18:39
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⚡️ В киевском аэропорту Жуляны задержали диверсантов.
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28.02.2022 18:25 Відповісти
має бути без посередників і дохідність пристойна
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28.02.2022 18:27 Відповісти
Нафіга вона треба "пристойна"? Я навіть під 0 можу купити, нехай різницю на відбудову витратять
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28.02.2022 20:14 Відповісти
Це дуже крута ідея. Молодці.
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28.02.2022 18:39 Відповісти
Не зараховуйте мене у "зрадуни", але я вимушений задати питання:
А сам Зеленський, "Слуги", Коломойський і тд, на армію збираються щось жертвувати?!!
Ніяк, за два роки значно збагатились!
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28.02.2022 18:44 Відповісти
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ !!!!!
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28.02.2022 18:54 Відповісти
Шановні громадяни України, наразі побачили пост одного з родичів, який спочатку окупації Донбасу мешкає в ерефії. Ми просто в аху.ї від тої ненависті до української держави та нас з вами, воно тварина пише, що так нам і нада..........це після смерті тих невинних дітей та громадян.
Ми надали змістовну відповідь, та вказали напрямок паскуді.
Шановні громадяни України, якщо ми з вами зараз по свіжому, поки нам допомагають, не знищимо повністю тих скажених тварюк ********** (ніякого припинення вогню) тільки повне звільнення території України від росфашистів, та тривалої світової економічної блокади **********, то НІКОЛИ нам не бачити МИРУ на нашій землі.
ЕС може також забути за спокійний сон.
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Какие облигации плять!!!Власти опять пытаются всех держать за дураков и играть в игру как нам жалко ,и как мы любим олигархов!!! Во время войны нацинализируется абсолютно все,что есть в стране.Все счета,имущество и т.д. олигархов,крупного и среднего бизнеса.У мелкого бизнеса денег нет.В стране полно денег .Все эти деньги арестовывают и все идёт на армию,пенсию,зарплаты военных. После окончания войны все возращается обратно олигархам без средств на счетах и без компенсаций.Только так можно победить врага.Война не будет быстрой и скоротечной,а деньги нужны каждый день и каждый час!Облигации никто не купит,так как в стране идёт война и не известно чем она закончится.Это огромные риски для бизнеса.Слава Украине!Требую от влади решительных действий в финансовой сфере.Мы сто процентов победим.
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Як придбати? хочу 10
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28.02.2022 19:28 Відповісти
Допоможіть тероборони Одесської області https://twitter.com/OdessaHistory/status/1498250780507357188
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28.02.2022 19:33 Відповісти
хороша ідея, повністю підтримую, без перемоги наші гроші просто фантики
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28.02.2022 19:34 Відповісти
куплю.
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28.02.2022 19:38 Відповісти
 
 