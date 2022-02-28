Щоб підтримати армію, Україна випускатиме військові облігації
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В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Основні умови військових ОВДП наступні:
• номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
• строк обігу – 1 рік;
• ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.
"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи," - сказав Сергій Марченко, Міністр фінансів України.
Будь ласка, зачекайте...
А сам Зеленський, "Слуги", Коломойський і тд, на армію збираються щось жертвувати?!!
Ніяк, за два роки значно збагатились!
Ми надали змістовну відповідь, та вказали напрямок паскуді.
Шановні громадяни України, якщо ми з вами зараз по свіжому, поки нам допомагають, не знищимо повністю тих скажених тварюк ********** (ніякого припинення вогню) тільки повне звільнення території України від росфашистів, та тривалої світової економічної блокади **********, то НІКОЛИ нам не бачити МИРУ на нашій землі.
ЕС може також забути за спокійний сон.