Щоб підтримати армію, Україна випускатиме військові облігації

В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Основні умови військових ОВДП наступні:

• номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;

• строк обігу – 1 рік;

• ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

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Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи," - сказав Сергій Марченко, Міністр фінансів України.