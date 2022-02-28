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НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною та зазначив що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для NBC News.
"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив Столтенберг .
За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".
Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб цей конфлікт не переріс у війну в Європі.
Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.
Топ коментарі
+67 Перехватчик
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+45 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
НАТО СЦИТЬ "вводити
безпольотну зону над Україною"!!!!!!!!!!!!
Іспанский встид!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щось я підозріваю,що,якби ми були
в НАТО,вони б знайшли причину
нас не захищати!!!!!!!!!!!!!!!!
І майже зразу найшов підвердження:
Влада Угорщини не тільки не допоможе Україні з поставками летальної зброї, а й не дозволить її транзит через свою територію. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters у вівторок, 28 лютого.
"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і ми мусимо дбати про безпеку Угорщини, щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сіярто після зустрічі з головою МЗС Косова Донікою Герваллою.
https://ua.korrespondent.net/world/4452694-uhorschyna-ne-dozvolyt-tranzyt-zbroi-dlia-ukrainy
Давайте скоріше високоточну зброю, бо з такою швидкістю ви світ, вибачте, проср.те...
30 ворожих літаків знищено це показник, вони вже не нагліють тому стріляють ракетами.
Шкода що немає "шилок" то був би 3.14ц гвинтокрилам РФії.
https://grosi.znaj.ua/420576-kongres-ssha-progolosuye-za-zakrittya-neba-nad-ukrajinoyu-jim-potribno-dopomogti-instrukciya
Украини треба атомову зброю