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НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною та зазначив що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для NBC News.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив Столтенберг .

За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".

Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб цей конфлікт не переріс у війну в Європі.

Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг
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Топ коментарі
+67
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28.02.2022 18:42
+47
Профессор Талк


@SergejTalk

·
9 ч



ЕС поставит Украине боевые самолёты, а базироваться они будут на недосягаемых для России польских аэродромах с прекрасной инфраструктурой.
Неприятный сюрприз для генерала Герасимова!
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28.02.2022 18:44
+45
Це нам за те, що ми не в НАТО.
Народ !
Не ведіться більше на мудаків, які обіцяють гарні дороги замість безпеки.
Не голосуйте за проросійське лайно !
Курс в НАТО ! Реформи ! Потужна армія !
За це треба голосувати .
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28.02.2022 18:45
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Черговий раз хвіст під дупу....
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Гарри Трумэн тоже когда-то говорил, что ни один солдат США не ступит на корейскую землю во время Корейской войны.
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28.02.2022 19:01 Відповісти
НАТО своєю сцикливістю доведе світ до ядерної війни. Якщо зараз зробити безполіьотну зону, то ***** ще не натисне на кнопку. А от потім буде пізно.
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28.02.2022 19:01 Відповісти
ша, вони теж не дурні, можливо, замість "неба" отримаємо потужне ППО, або іншу плюшку
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28.02.2022 20:02 Відповісти
Українці тепер вже повинні розуміти, що про військову допомогу з Заходу ніхто публічно не буде оголошувати. І це правильно. Бо такі речі повинні робитись в секреті. Принаймні дуже на це сподіваюсь.
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28.02.2022 19:04 Відповісти
На лучше - надейся, но готовься - к худшему.
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28.02.2022 19:28 Відповісти
А щоб тебе...
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28.02.2022 19:21 Відповісти
І знову лицемірна "величезна занепокоєнність".
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28.02.2022 19:32 Відповісти
НАТО дає дозвіл кацапам бомбити наші міста ФАБ500?
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28.02.2022 19:51 Відповісти
Шануймося українці!

НАТО СЦИТЬ "вводити
безпольотну зону над Україною"!!!!!!!!!!!!

Іспанский встид!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Щось я підозріваю,що,якби ми були
в НАТО,вони б знайшли причину
нас не захищати!!!!!!!!!!!!!!!!

І майже зразу найшов підвердження:
Влада Угорщини не тільки не допоможе Україні з поставками летальної зброї, а й не дозволить її транзит через свою територію. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters у вівторок, 28 лютого.
"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і ми мусимо дбати про безпеку Угорщини, щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сіярто після зустрічі з головою МЗС Косова Донікою Герваллою.

https://ua.korrespondent.net/world/4452694-uhorschyna-ne-dozvolyt-tranzyt-zbroi-dlia-ukrainy
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28.02.2022 20:26 Відповісти
Колись давно, десь в 83,84 рр. моя мама казала, що Європа то є стара, жирна, ледача, нетороплива курва. Не знаю чому, але ці слова мені дуже запам'яталися... Тепер зрозумів чому...
Давайте скоріше високоточну зброю, бо з такою швидкістю ви світ, вибачте, проср.те...
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28.02.2022 20:29 Відповісти
А вот, когда 2-3 кацапских самолёта %*бнется на ЧАЕС, что тогда запоют в НАТО?
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28.02.2022 22:41 Відповісти
Дякуємо НАТО за бойові літаки. Дайте як умога більше. Як викорастити українці знають і вміють.
30 ворожих літаків знищено це показник, вони вже не нагліють тому стріляють ракетами.
Шкода що немає "шилок" то був би 3.14ц гвинтокрилам РФії.
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28.02.2022 23:00 Відповісти
Конгрес США проголосує за закриття неба над Україною: їм потрібно допомогти - інструкція

https://grosi.znaj.ua/420576-kongres-ssha-progolosuye-za-zakrittya-neba-nad-ukrajinoyu-jim-potribno-dopomogti-instrukciya
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04.03.2022 11:40 Відповісти
До дупи. нато
Украини треба атомову зброю
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04.03.2022 16:40 Відповісти
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