Українських учнів цьогоріч звільнили від ДПА
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Через воєнний стан в країні Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році", - написав Шкарлет.
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Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар28.02.2022 18:57 Відповісти Мені подобається 2
ьля
показати весь коментар28.02.2022 18:59 Відповісти Мені подобається 2
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