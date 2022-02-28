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Українських учнів цьогоріч звільнили від ДПА

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Українських учнів цьогоріч звільнили від ДПА

Через воєнний стан в країні Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році", - написав Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонено примушувати педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, - Шкарлет
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Я своїх вивіз,чекаємо "ми на учения ехали"
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28.02.2022 18:57 Відповісти
помагай вам бог
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28.02.2022 18:59 Відповісти
 
 