Українських учнів цьогоріч звільнили від ДПА

Через воєнний стан в країні Міністерство освіти та науки видало наказ про звільнення від ДПА учнів початкової та базової шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році", - написав Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонено примушувати педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, - Шкарлет