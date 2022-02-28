96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів знищили під Лебедином

Під Лебедином було знищено колону ворожої техніки, включаючи "гради".

Про це повідомила кореспондент 1+1 під час прямого включення, повідомляє Цензор.НЕТ. Подія сталась увечері.

"96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.

Вона додала "це була заправочна база росіян".

Також були знищені позиції "градів" навколо Сум.

За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто суне ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".