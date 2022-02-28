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96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів знищили під Лебедином
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під Лебедином було знищено колону ворожої техніки, включаючи "гради".
Про це повідомила кореспондент 1+1 під час прямого включення, повідомляє Цензор.НЕТ. Подія сталась увечері.
"96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.
Вона додала "це була заправочна база росіян".
Також були знищені позиції "градів" навколо Сум.
За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто суне ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".
Топ коментарі
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Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога
У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.
" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
и радейки , ну и каждой твари по паре , скорее всего озвученные общие потери кацапов в технике
что тоже очень не плохо
Colt
Вот для него нам и поступили новейшие ракеты класса "воздух-воздух".
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
28.02.2022 21:51
Здохни, лапоть ликовий!
Или он уже переименован в Быдлоград ,или в Бабайград, или в Пырловград.
А то евро это круто для низов, Отстойград это оно.
А твой город почему-то целый стоит.
Це виглядає, як фейк.
Це фізично не може стільки знищити.
ВИ ФУФЛОМЕТИ!!!
Сраний лапоть, іді *****!