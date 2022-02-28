УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10261 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
106 830 270
війна (56581) Суми (392) ГРАД (144)

96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів знищили під Лебедином

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Лебедином було знищено колону ворожої техніки, включаючи "гради".

Про це повідомила кореспондент 1+1 під час прямого включення, повідомляє Цензор.НЕТ. Подія сталась увечері.

"96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.

Вона додала "це була заправочна база росіян".

Також були знищені позиції "градів" навколо Сум.

За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто суне ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+143
Все пройдет, но будет хуже…
🇺🇦🇮🇱@IsraelThreads·4 ч

Долго искал разницу между Гитлеровской Германией и Путинской Россией.

Понял что у Гитлера были союзники, страны оси.

У Путина есть только Лукашенко - черпачок говна.
показати весь коментар
28.02.2022 18:54
+135
Если видите на дороге грады-убивать надо всех, и очень жестоко. Это палачи. Никаких "в плен"
показати весь коментар
28.02.2022 18:55
+86


показати весь коментар
28.02.2022 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
tak eto...PROSTA PRAZDNIK......ja nemogu poveritj ..... a mozhna fotki ili video gde to posmatret ?
показати весь коментар
28.02.2022 20:18 Відповісти
Бачив у фейсбук знищення 8 заправщиків ударом байрактара,думаю покажуть і інше.
показати весь коментар
28.02.2022 20:38 Відповісти
vy poimite - ja tolko ZA .....no....cifra prosta zaprideljnaja
показати весь коментар
28.02.2022 20:42 Відповісти
0542.ua - сайт міста Суми

11 хв ·



Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога

У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.

" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
показати весь коментар
28.02.2022 20:45 Відповісти
v ljubom sluchae - jesli daze eto 9,6 tankov - eto vse ravno bolshoi uspeh !!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:44 Відповісти
khruski, pishov ******
показати весь коментар
28.02.2022 20:48 Відповісти
знищення заправщиків
показати весь коментар
28.02.2022 20:50 Відповісти
Дай сцилку...не будь жадним
показати весь коментар
28.02.2022 20:44 Відповісти
знищення заправщиків
показати весь коментар
28.02.2022 20:49 Відповісти
Подякував, хоча дуже коротке... Це як випити чогось хорошого, але мало і без закуски )))))))))))
показати весь коментар
28.02.2022 21:01 Відповісти
орём всей батарейкой
показати весь коментар
28.02.2022 21:02 Відповісти
за рыло - 55 долларов по курсу 1долар к 200р )))) супердержава....
показати весь коментар
28.02.2022 21:12 Відповісти
смех держава но потерь нет пля это 1я Чеченская вся по их данным
показати весь коментар
28.02.2022 21:16 Відповісти
так по 2 родича есть в среднем то данные гш ЗСУ верные
показати весь коментар
28.02.2022 21:14 Відповісти
Чекаю повний відосик на 96 танків.. ну 20 градів... це ... я скоро зіп"юся
показати весь коментар
28.02.2022 21:54 Відповісти
Дякую.Хто слух добрий мав, то рвали когті. Але чи це помогло?
показати весь коментар
01.03.2022 00:06 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським ворогам!
показати весь коментар
28.02.2022 20:14 Відповісти
96 танків за раз???!!! Явно перегіб журналістки. І далі пішла гуляти ця цифра по Інету.
показати весь коментар
28.02.2022 20:15 Відповісти
танки сами в таких количествах не ездят , там и кухни , и медичка хоть какая есть ,+ КШМки
и радейки , ну и каждой твари по паре , скорее всего озвученные общие потери кацапов в технике
что тоже очень не плохо
показати весь коментар
28.02.2022 20:57 Відповісти
уточнение !!!! 14 самолетов на счету ПРИМАРИ КИЇВА !!!!!

показати весь коментар
28.02.2022 20:19 Відповісти
на 21.00 уже 16 !!!!!! он прикопал уже 16 !!!
показати весь коментар
28.02.2022 21:44 Відповісти
глаз-алмаз. Чим же він їх лушпарить ? Цих Маресьевих, які тільки вміють повзати.
показати весь коментар
28.02.2022 21:56 Відповісти
ответ не мой ))) но...согласны????
Colt

Вот для него нам и поступили новейшие ракеты класса "воздух-воздух".
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ

28.02.2022 21:51
показати весь коментар
28.02.2022 22:00 Відповісти
Кацапській ботві це дуже не подобається. Професійних скептиків тут з себе уявляють. Докази їм давай,фото. А інакше-брехняяяя. Типу Їх думка щось важить та на щось впливає 🤷
показати весь коментар
28.02.2022 20:21 Відповісти
Зараз вони нових "панфіловців" намалюють. І будуть розказувати- ми воевали, ох как воевали. Один вже на Уралі сховався - во глубине сибирских руд храните долгое молчанье ....
показати весь коментар
28.02.2022 21:59 Відповісти
да ты долбойб кацапский, поржи пока
показати весь коментар
28.02.2022 21:26 Відповісти
Дрочанин ти ..
показати весь коментар
28.02.2022 22:17 Відповісти
АДМИН - ЗАБАНЬ чмо Забаненный Дончанин2
показати весь коментар
28.02.2022 21:27 Відповісти
та не чіпай та ***********.. Як *****ся до кінця
показати весь коментар
28.02.2022 21:56 Відповісти
Ботоферма клепає однакові повідомлення про вісім років скрізь.

Здохни, лапоть ликовий!
показати весь коментар
28.02.2022 22:05 Відповісти
Пані Іренко! Не нервуйтеся.
показати весь коментар
01.03.2022 00:10 Відповісти
Ты даже не представляешь, что тебя здесь ждет... ***** все, а тебя защитить некому. А скоро вернутся те, кто из-за таких как ты вынужден был выехать. Вы тупые, поэтому не учите историю. А стоило бы... Поинтересуйтесь судьбой судетских немцев после ВМВ. Только с вами так мягко уже не обойдутся.
показати весь коментар
28.02.2022 22:46 Відповісти
пока срутся ваши помшники и ты почему не бимбасен мелисия или уже мародёришь а будущий трупик вы ведь 3м сортом идёте на сортировке в госпитале
показати весь коментар
28.02.2022 21:57 Відповісти
Сгиннь, ********** Дрочанин.
показати весь коментар
28.02.2022 22:33 Відповісти
це ти кому і про що?
показати весь коментар
28.02.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 22:02 Відповісти
Та нє, я обстрєлівал і відосікі фейковиє стєбал.. Шо би вЯлічних і духовних аскарбіть і прєдставіть в нєвигоднов ліцє
показати весь коментар
28.02.2022 22:03 Відповісти
переклад: йди на ЙУХ
показати весь коментар
28.02.2022 22:04 Відповісти
красивое просил вот эшелон с топливом рузге https://twitter.com/i/status/1498384359711248390
показати весь коментар
28.02.2022 22:08 Відповісти
да ты шо вай вай у вас 82 мм мина летает на 12 км и вы на 10 км в небе видите как укр сбивает боинг вы можете своим языком зализать даже рамзана и его семейку свободен ватан
показати весь коментар
28.02.2022 22:07 Відповісти
рузге ваши стоят 11 к фублей на папку за потерю сынка и мамке столько на нос дадут а за вас чепушилин себе в карман положит как гиви до смерти с моторылой
показати весь коментар
28.02.2022 21:59 Відповісти
рузге послушай твои хозяева поют так как ты на нохчсо не дикду там есть первод https://twitter.com/i/status/1498386087873597440
показати весь коментар
28.02.2022 22:04 Відповісти
Да сдохни и сгори в аду,придурок. Распетушился тут..Срань пропитая лугандонская.

показати весь коментар
28.02.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 22:19 Відповісти
А, возле маяка. Ок, спасибо за адресок, посмотрим какой ты смелый не в сети
показати весь коментар
28.02.2022 22:36 Відповісти
Не бзди, Дрочанин, скоро прийдём. Выгребем трупы рашистов и возьмёмся за вас. Всё только начинается и будет по-другому.
показати весь коментар
28.02.2022 22:37 Відповісти
это где городская психбольница нахрлится
показати весь коментар
28.02.2022 22:39 Відповісти
Да ты можешь уже выезжать. Тебе п-да. Торг идет за Крым и статус НАТО. На тебя уже йух положили.
показати весь коментар
28.02.2022 22:55 Відповісти
это возле Еврограда.
Или он уже переименован в Быдлоград ,или в Бабайград, или в Пырловград.
А то евро это круто для низов, Отстойград это оно.
показати весь коментар
28.02.2022 22:58 Відповісти
Дятел, когда херачат по городу - то от города за 4 дня ничего не остается, как это сделали руссофашисты с городами Счастье и Волноваха.
А твой город почему-то целый стоит.
показати весь коментар
28.02.2022 22:36 Відповісти
Головне не х*єсоси
показати весь коментар
28.02.2022 22:38 Відповісти
рузге там комплексные процедуры были смерч называется от ЗСУ и цветы на могилы Пионы с геноцыдами и мста С - твои братишки почувствовали себя пред смертью в Цусиме- когда поп сосать не даёт а шимоза сечёт
показати весь коментар
28.02.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 22:38 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 22:39 Відповісти
Я перепрошую, а де підтвердження.
Це виглядає, як фейк.
Це фізично не може стільки знищити.
ВИ ФУФЛОМЕТИ!!!
показати весь коментар
28.02.2022 22:41 Відповісти
Можна, якщо захотіти
показати весь коментар
28.02.2022 22:46 Відповісти
********* дивись -тілівізарвратьнєможет!
Сраний лапоть, іді *****!
показати весь коментар
01.03.2022 00:34 Відповісти
Я сам із Лебедина. Ворожа техніка стояла в селі Куличка. Це в 15 км від Лебедина і в 3 км від села Будилка. Село Куличка з дуже невеликою кількістю місцевих жителів ( 100-150 людей, а то і меньше). Десь о 15 годині на околицах Лебедина пролунало 2 потужних вибухи. Потім, о 19 годині через село Будилка проїхало з десятка танків . ( скоріше всього якім просто пощастило) у невідомому напрямку. Я гадаю, підтвердження появиться, через добу.
показати весь коментар
28.02.2022 22:53 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава!!!!🇺🇦
показати весь коментар
28.02.2022 22:56 Відповісти
ЭТО СТРАЙК !)
показати весь коментар
01.03.2022 03:03 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 