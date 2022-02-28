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96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов уничтожили под Лебедином
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Лебедином была уничтожена колонна вражеской техники, включая "грады".
Об этом сообщил корреспондент 1+1 во время прямого включения, сообщает Цензор.НЕТ. Событие произошло вечером.
"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.
Она добавила "это была заправочная база россиян".
Также были уничтожены позиции "градов" вокруг Сум.
По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".
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Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога
У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.
" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
и радейки , ну и каждой твари по паре , скорее всего озвученные общие потери кацапов в технике
что тоже очень не плохо
Colt
Вот для него нам и поступили новейшие ракеты класса "воздух-воздух".
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
28.02.2022 21:51
Здохни, лапоть ликовий!
Или он уже переименован в Быдлоград ,или в Бабайград, или в Пырловград.
А то евро это круто для низов, Отстойград это оно.
А твой город почему-то целый стоит.
Це виглядає, як фейк.
Це фізично не може стільки знищити.
ВИ ФУФЛОМЕТИ!!!
Сраний лапоть, іді *****!