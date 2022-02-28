УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15722 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
16 535 31
обстріл (21149) Харків (3908) жертви (1254) Терехов (245)

Обстріл у Харкові: 9 людей загинули, 37 поранені, - мер. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл у Харкові: 9 людей загинули, 37 поранені, - мер. ВIДЕО

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 9 людей загинули та 37 отримали поранення.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лише за сьогодні 37 поранених, з них 3 дитини. Вийшли люди, 4 людини, вийшли з бомбосховища набрати води та загинули. Сім'я - двоє дорослих і троє дітей - живцем згоріли в машині", - сказав він у своєму відеозверненні.

Крім того, ще одна жінка померла у лікарні, повідомив Терехов в ефірі телеканалу "Київ".

Також 15 військовослужбовців та 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. За їхнє життя борються лікарі.

У місті продовжують збирати інформацію про загиблих та постраждалих.

Крім того, Терехов повідомив, що у Харкові шукають житло для людей, чиї будинки були зруйновані.

Також було пошкоджено велику кількість інфраструктурних об'єктів.

"У нас лише близько 30 будинків без опалення, хоча був період, коли було понад 200. Низький уклін усім комунальним службам", - наголосив міський голова.

"Ми разом! Харків – українське місто, і ми триматимемося до перемоги. Хочу звернутися до всіх харків'ян. Ви – справжні герої", - заявив Терехов.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Будете прокляты, кацапы, за мой Харьков!
Ваша страна развалится, будут жертвы и разрушения! Проект россия закрыт.
показати весь коментар
28.02.2022 21:51
+16
показати весь коментар
28.02.2022 21:55
+14
Это не простить.Если есть оружие в руках, в плен не брать.
показати весь коментар
28.02.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай військові між собою домовляться...
показати весь коментар
28.02.2022 21:47 Відповісти
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
показати весь коментар
28.02.2022 21:48 Відповісти
Варшавка, поворот возле Новуса, похоже.
показати весь коментар
01.03.2022 00:18 Відповісти
Это не простить.Если есть оружие в руках, в плен не брать.
показати весь коментар
28.02.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 21:55 Відповісти
Это фейк
показати весь коментар
28.02.2022 21:52 Відповісти
Ага )))
И Анонимусы-тоже фейк )))))
показати весь коментар
28.02.2022 21:57 Відповісти
Что вам мешает зайти на офф страницу?

https://twitter.com/LiteMods
показати весь коментар
28.02.2022 22:18 Відповісти
Буде видно
показати весь коментар
28.02.2022 21:58 Відповісти
Будете прокляты, кацапы, за мой Харьков!
Ваша страна развалится, будут жертвы и разрушения! Проект россия закрыт.
показати весь коментар
28.02.2022 21:51 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ РАСПРОСТРАНИТЬ ВЕЗДЕ ВО ВСЕХ СЕТЯХ И СОЗДАТЬ ПЕТИЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ ГОРОДАМ Киев Харьков - звание ГОРОД-ГЕРОЙ!!! Прошу поддержать!!
показати весь коментар
28.02.2022 22:11 Відповісти
А есть сейчас города не герои ?
показати весь коментар
01.03.2022 00:17 Відповісти
Я народилася в Харкові, ще більше ненавиджу кацапстан після того, що вони наробили. Хай згорять в пеклі разом зі своєю бункерною крисою!
показати весь коментар
28.02.2022 22:17 Відповісти

⚡️Украинские пилоты отправились в Польшу за истребителями МиГ-29

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова.
показати весь коментар
28.02.2022 21:53 Відповісти
Такі самі, на якому літає "Київський Привид"?
показати весь коментар
28.02.2022 22:03 Відповісти
рашка это страна сорняк, срыв верхушки это еще не победа. Нужно корчевать эту нечисть в первую очередь внутри себя.
показати весь коментар
28.02.2022 21:57 Відповісти
У Чернігівській області розбили кацапську колону.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
показати весь коментар
28.02.2022 21:58 Відповісти
Если кацапские свины стреляют по Украине с белоруссии, то почему бы украинцам не шмальнуть по белоруссии из Польши?
Понимаю, что глупые фантазии, но как было бы здорово накрыть сушками стоящие групкой самолеты вертолеты, или нпз, или пусковые искандэров, или радары, или все сразу. Эхх.
показати весь коментар
28.02.2022 21:59 Відповісти
Тут про*б Вовин и его команды ОТРК не сделали факт. Хотели мира и не готовились к войне. Хоть в разведке знали ,что война не за горами. Да мне даже бывший вор авторитет в 19 м году про это говорил. После войны нужно делать разбор полетов. Но победа будет за нами. Мой кент и мой племяш ходили вступать в тероборону все как и я не служили не взяли желающих просто пипец.
показати весь коментар
28.02.2022 22:09 Відповісти
А если бы еще тяжелых РСЗО наклепали москали еще бы из крыма выползали
показати весь коментар
28.02.2022 22:10 Відповісти
Они не могли ДАП взять и взорвали его, и сейчас происходит то же самое с Харьковом, просто уничтожают город
показати весь коментар
28.02.2022 21:59 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 22:00 Відповісти
Защитники *** рускоязычных . Защищают (зачищают) их ракетами. РСЗО шников *** ..х СС овцев в плен не брать.
показати весь коментар
28.02.2022 22:01 Відповісти
Кацапи потрапили у засідку.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
показати весь коментар
28.02.2022 22:05 Відповісти
В Харкові 87 розбитих будинків, пишуть.. Ненавиджу кацапів
показати весь коментар
28.02.2022 22:31 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
показати весь коментар
01.03.2022 02:29 Відповісти
вот такой он русско-фашистский мир в Харькове
В Харькове из-за ракетных ударов оккупантов многие люди оказались под завалами

Спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы их достать оттуда, - мэр
показати весь коментар
01.03.2022 07:05 Відповісти
а это то, что меня чуть не убило



показати весь коментар
01.03.2022 07:21 Відповісти
 
 