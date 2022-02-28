Обстріл у Харкові: 9 людей загинули, 37 поранені, - мер. ВIДЕО
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У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 9 людей загинули та 37 отримали поранення.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Лише за сьогодні 37 поранених, з них 3 дитини. Вийшли люди, 4 людини, вийшли з бомбосховища набрати води та загинули. Сім'я - двоє дорослих і троє дітей - живцем згоріли в машині", - сказав він у своєму відеозверненні.
Крім того, ще одна жінка померла у лікарні, повідомив Терехов в ефірі телеканалу "Київ".
Також 15 військовослужбовців та 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. За їхнє життя борються лікарі.
У місті продовжують збирати інформацію про загиблих та постраждалих.
Крім того, Терехов повідомив, що у Харкові шукають житло для людей, чиї будинки були зруйновані.
Також було пошкоджено велику кількість інфраструктурних об'єктів.
"У нас лише близько 30 будинків без опалення, хоча був період, коли було понад 200. Низький уклін усім комунальним службам", - наголосив міський голова.
"Ми разом! Харків – українське місто, і ми триматимемося до перемоги. Хочу звернутися до всіх харків'ян. Ви – справжні герої", - заявив Терехов.
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И Анонимусы-тоже фейк )))))
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Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова.
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Понимаю, что глупые фантазии, но как было бы здорово накрыть сушками стоящие групкой самолеты вертолеты, или нпз, или пусковые искандэров, или радары, или все сразу. Эхх.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
В Харькове из-за ракетных ударов оккупантов многие люди оказались под завалами
Спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы их достать оттуда, - мэр