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Новости Война в Украине
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обстрел (20230) Харьков (6539) жертвы (1546) Терехов (203)

Обстрел в Харькове: 9 человек погибли, 37 ранены, - мэр. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстрел в Харькове: 9 человек погибли, 37 ранены, - мэр. ВИДЕО

В Харькове в результате обстрела российскими войсками 9 человек погибли и 37 получили ранения.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только сегодня 37 раненых, из них 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - живьем сгорели в машине", - сказал он в своем видеообращении.

Кроме того, еще одна женщина скончалась в больнице, сообщил Терехов в эфире телеканала "Киев".

Также 15 военнослужащих и 15 гражданских получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь сражаются врачи.

В городе продолжают собирать информацию о погибших и пострадавших.

Кроме того, Терехов сообщил, что в Харькове ищут жилье для людей, чьи дома были разрушены.

Читайте также: Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО

Также было повреждено множество инфраструктурных объектов.

"У нас всего около 30 домов без отопления, хотя был период, когда было более 200. Низкий поклон всем коммунальным службам", - отметил городской голова.

"Мы вместе! Харьков – украинский город, и мы будем держаться до победы. Хочу обратиться ко всем харьковчанам. Вы – настоящие герои", - заявил Терехов.
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Топ комментарии
+19
Будете прокляты, кацапы, за мой Харьков!
Ваша страна развалится, будут жертвы и разрушения! Проект россия закрыт.
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28.02.2022 21:51
+16
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28.02.2022 21:55
+14
Это не простить.Если есть оружие в руках, в плен не брать.
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28.02.2022 21:50
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Хай військові між собою домовляться...
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28.02.2022 21:47 Ответить
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 21:48 Ответить
Варшавка, поворот возле Новуса, похоже.
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01.03.2022 00:18 Ответить
Это не простить.Если есть оружие в руках, в плен не брать.
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28.02.2022 21:50 Ответить
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28.02.2022 21:55 Ответить
Это фейк
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28.02.2022 21:52 Ответить
Ага )))
И Анонимусы-тоже фейк )))))
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28.02.2022 21:57 Ответить
Что вам мешает зайти на офф страницу?

https://twitter.com/LiteMods
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28.02.2022 22:18 Ответить
Буде видно
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28.02.2022 21:58 Ответить
Будете прокляты, кацапы, за мой Харьков!
Ваша страна развалится, будут жертвы и разрушения! Проект россия закрыт.
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28.02.2022 21:51 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ РАСПРОСТРАНИТЬ ВЕЗДЕ ВО ВСЕХ СЕТЯХ И СОЗДАТЬ ПЕТИЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ ГОРОДАМ Киев Харьков - звание ГОРОД-ГЕРОЙ!!! Прошу поддержать!!
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28.02.2022 22:11 Ответить
А есть сейчас города не герои ?
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01.03.2022 00:17 Ответить
Я народилася в Харкові, ще більше ненавиджу кацапстан після того, що вони наробили. Хай згорять в пеклі разом зі своєю бункерною крисою!
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28.02.2022 22:17 Ответить

⚡️Украинские пилоты отправились в Польшу за истребителями МиГ-29

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова.
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28.02.2022 21:53 Ответить
Такі самі, на якому літає "Київський Привид"?
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28.02.2022 22:03 Ответить
рашка это страна сорняк, срыв верхушки это еще не победа. Нужно корчевать эту нечисть в первую очередь внутри себя.
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28.02.2022 21:57 Ответить
У Чернігівській області розбили кацапську колону.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
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28.02.2022 21:58 Ответить
Если кацапские свины стреляют по Украине с белоруссии, то почему бы украинцам не шмальнуть по белоруссии из Польши?
Понимаю, что глупые фантазии, но как было бы здорово накрыть сушками стоящие групкой самолеты вертолеты, или нпз, или пусковые искандэров, или радары, или все сразу. Эхх.
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28.02.2022 21:59 Ответить
Тут про*б Вовин и его команды ОТРК не сделали факт. Хотели мира и не готовились к войне. Хоть в разведке знали ,что война не за горами. Да мне даже бывший вор авторитет в 19 м году про это говорил. После войны нужно делать разбор полетов. Но победа будет за нами. Мой кент и мой племяш ходили вступать в тероборону все как и я не служили не взяли желающих просто пипец.
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28.02.2022 22:09 Ответить
А если бы еще тяжелых РСЗО наклепали москали еще бы из крыма выползали
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28.02.2022 22:10 Ответить
Они не могли ДАП взять и взорвали его, и сейчас происходит то же самое с Харьковом, просто уничтожают город
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28.02.2022 21:59 Ответить
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28.02.2022 22:00 Ответить
Защитники *** рускоязычных . Защищают (зачищают) их ракетами. РСЗО шников *** ..х СС овцев в плен не брать.
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28.02.2022 22:01 Ответить
Кацапи потрапили у засідку.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
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28.02.2022 22:05 Ответить
В Харкові 87 розбитих будинків, пишуть.. Ненавиджу кацапів
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28.02.2022 22:31 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:29 Ответить
вот такой он русско-фашистский мир в Харькове
В Харькове из-за ракетных ударов оккупантов многие люди оказались под завалами

Спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы их достать оттуда, - мэр
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01.03.2022 07:05 Ответить
а это то, что меня чуть не убило



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01.03.2022 07:21 Ответить
 
 