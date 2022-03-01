Обстрел в Харькове: 9 человек погибли, 37 ранены, - мэр. ВИДЕО
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В Харькове в результате обстрела российскими войсками 9 человек погибли и 37 получили ранения.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только сегодня 37 раненых, из них 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - живьем сгорели в машине", - сказал он в своем видеообращении.
Кроме того, еще одна женщина скончалась в больнице, сообщил Терехов в эфире телеканала "Киев".
Также 15 военнослужащих и 15 гражданских получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь сражаются врачи.
В городе продолжают собирать информацию о погибших и пострадавших.
Кроме того, Терехов сообщил, что в Харькове ищут жилье для людей, чьи дома были разрушены.
Также было повреждено множество инфраструктурных объектов.
"У нас всего около 30 домов без отопления, хотя был период, когда было более 200. Низкий поклон всем коммунальным службам", - отметил городской голова.
"Мы вместе! Харьков – украинский город, и мы будем держаться до победы. Хочу обратиться ко всем харьковчанам. Вы – настоящие герои", - заявил Терехов.
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И Анонимусы-тоже фейк )))))
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Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова.
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Понимаю, что глупые фантазии, но как было бы здорово накрыть сушками стоящие групкой самолеты вертолеты, или нпз, или пусковые искандэров, или радары, или все сразу. Эхх.
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Спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы их достать оттуда, - мэр