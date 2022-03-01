Обстрел в Харькове: 9 человек погибли, 37 ранены, - мэр. ВИДЕО

В Харькове в результате обстрела российскими войсками 9 человек погибли и 37 получили ранения.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только сегодня 37 раненых, из них 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - живьем сгорели в машине", - сказал он в своем видеообращении.

Кроме того, еще одна женщина скончалась в больнице, сообщил Терехов в эфире телеканала "Киев".

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Также 15 военнослужащих и 15 гражданских получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь сражаются врачи.

В городе продолжают собирать информацию о погибших и пострадавших.

Кроме того, Терехов сообщил, что в Харькове ищут жилье для людей, чьи дома были разрушены.

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Также было повреждено множество инфраструктурных объектов.

"У нас всего около 30 домов без отопления, хотя был период, когда было более 200. Низкий поклон всем коммунальным службам", - отметил городской голова.

"Мы вместе! Харьков – украинский город, и мы будем держаться до победы. Хочу обратиться ко всем харьковчанам. Вы – настоящие герои", - заявил Терехов.