Європарламент збирається підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ

Європейський парламент має намір офіційно підтримати прийняття України як офіційного кандидата на членство в Європейському Союзі.

Звернення, опубліковане в понеділок ввечері за підтримки всіх основних політичних груп парламенту, повідомило Іndependent., повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас "Європейська правда" цитує The Guardian, що Європейський парламент у вівторок ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Заклик євродепутатів пов’язаний із фотографіями з Києва, на яких президент Володимир Зеленський підписує офіційний лист-заявку на членство в ЄС.

За даними "Європейської правди", перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку виступить президент України Володимир Зеленський.

Чиновник ЄС пояснив процес. Лист-заява надсилається головуванню Ради ЄС, наразі це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.

Засідання 27 міністрів має прийняти рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.

Як правило, для того, щоб комісія оприлюднила свій висновок, потрібно від 15 до 18 місяців, хоча цей період можна було б значно скоротити "залежно від політичних міркувань", сказав чиновник.