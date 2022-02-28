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Європарламент збирається підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Європарламент збирається підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ

Європейський парламент має намір офіційно підтримати прийняття України як офіційного кандидата на членство в Європейському Союзі.

Звернення, опубліковане в понеділок ввечері за підтримки всіх основних політичних груп парламенту, повідомило Іndependent., повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас "Європейська правда" цитує The Guardian, що Європейський парламент у вівторок ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Заклик євродепутатів пов’язаний із фотографіями з Києва, на яких президент Володимир Зеленський підписує офіційний лист-заявку на членство в ЄС.

За даними "Європейської правди", перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку виступить президент України Володимир Зеленський.

Чиновник ЄС пояснив процес. Лист-заява надсилається головуванню Ради ЄС, наразі це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.

Засідання 27 міністрів має прийняти рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.

Як правило, для того, щоб комісія оприлюднила свій висновок, потрібно від 15 до 18 місяців, хоча цей період можна було б значно скоротити "залежно від політичних міркувань", сказав чиновник.
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Топ коментарі
+30
Обращение от Anonymous к россиянам. 3 марта хакеры обещают опустошить их счета
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28.02.2022 21:57
+21
+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
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28.02.2022 22:11
+15
Киевский призрак уже 16 шт. орков сбил
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28.02.2022 22:00
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І нехай перерахують на українську армію.
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28.02.2022 22:00 Відповісти
так и обещали) но 3 марта в рашковании уже не будет глобальной сети)
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28.02.2022 22:01 Відповісти
Геморой у тому що грошики не у чебурнеті а на рахунках у США )) це так щоб коротко по перше ;
а тепер вишенька на торт - вони ж до відома кацапні цю інформацію зуміли донести через відімкнений інтернет ? (( Крім святого Байрактара на шляху України очевидно з"явився іще один ангел-захисник - Святий Гейтс той що Білл ))) , а бо нєхер було піратськими копіями віндовса користуватися , жадний платить двічі ))
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28.02.2022 22:10 Відповісти
чини переводчик
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28.02.2022 22:14 Відповісти
Ваня, що ти хотів цим сказати?
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28.02.2022 22:21 Відповісти
Ваня хотів сказати що він працює на рашку , одні круги малюють , другі нас убивають , а це убоге на цензорі паскудить ......спамммммммммммм
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28.02.2022 22:24 Відповісти
якщо це так, то ну його нах...
Хоча там є і мої родичі... і порядні...
Фіг його зна
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28.02.2022 22:01 Відповісти
Кожен громадянин країни несе відповідальність за владу яку обирає. Доречі ,за те щоб він мав змогу це робити він також несе відповідальність. Щодо АНАОН, то ймовирність того що вони це дійсно зроблять дуже висока майже понад 100 відстків. Залишаю невеличкий шанс на те що сервера просто фізично вимкнуть з електромережи. Там працює велика група хлопців. І вони не схильні займатися блефом. Для росіян це повний пат. Вихід тільки один - виходити на мітинги. Якщо стадо не може само цього зробити, то завжди знайдеться погонич.
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28.02.2022 23:09 Відповісти
если это не фейк, то зарево обещает быть на мокшанских болотах просто фееричное.
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28.02.2022 22:03 Відповісти
А вонь іще більша ))
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28.02.2022 22:25 Відповісти
glavnoe shtoby vetra nebylo
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28.02.2022 23:08 Відповісти
Не можна бути таким жорстоким ))
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28.02.2022 23:17 Відповісти
ne tolko mozna no i nuzhna
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28.02.2022 23:22 Відповісти
А что было в чера с госсайтами? Что сегодня? Не думаю что это фейк. Стадо вынуждают сделать то что они должны сделать.
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28.02.2022 23:12 Відповісти
Пізда рублю!
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28.02.2022 22:08 Відповісти
правильно,з кацяпською гопотою треба розмовляти на їх мові.Гроші підуть на репарацію для України.
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28.02.2022 22:14 Відповісти
Навіть, якщо це фейк, він в точку. Ці скрепні масово знімаючи готівку самі обрушать всю систему. А враховуючи, те що в них в мізках соловїний, ну ви знаєте що, вони в це повірять. Но я сумніваюся, що їм це дадуть бояри зробити... А ось тут почнеться людожерство...
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Бояри самі нарвалися - вони від сьогодні кріпосним заблокували видачу готівки на ДЕСЯТЬ ДНІВ , тік, так, тік , так ........... відрахунок пішов !
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Мінцифри сказало, що то фейк. Нажаль...
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28.02.2022 22:26 Відповісти
Тож я і написав: ,,Навіть, якщо це і фейк..."))) Хоча їм і без фейків повний ,,фейк,,)))
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28.02.2022 22:52 Відповісти
Пані вірить жуліку Фьодорову?
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01.03.2022 00:01 Відповісти
інфа . . . це для того щоб росіяни самі створили банківську кризу на московії і пішли знімати кошти з банків.
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28.02.2022 23:17 Відповісти
Добре! Слава Україні! Смерть окупантам!
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28.02.2022 21:58 Відповісти
Бльдь Зєлі немає що робит..
Як кіт з яйцями буде зараз носитися..

НАТО...все остальне від лукавого, а саме головне ***** роздуплити
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28.02.2022 21:59 Відповісти
нато нас не хочет
вернее хочет, но боится кацев
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28.02.2022 22:23 Відповісти
вже ни схоже..
Звичайно це не буде сьогодні чи завтра
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28.02.2022 22:27 Відповісти
в ЄС беруть з територіальними конфліктами

в цьому відмінність
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01.03.2022 00:02 Відповісти
Киевский призрак уже 16 шт. орков сбил
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28.02.2022 22:00 Відповісти
Я конечно оптимист, но звучит на уровне фантастики
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28.02.2022 22:05 Відповісти
Вірте у мрію і вона збудеться !
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28.02.2022 22:20 Відповісти
Нічого не бачу фантастичного. Звичайні цифрові технології. Щоб Вам не казали, але правда така що в кіберпросторі абсолютного захисту не існує.
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28.02.2022 23:18 Відповісти
Ты что-то понимаешь в воздушных дуэлях?
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01.03.2022 00:04 Відповісти
эх вы, почему не в 2005((
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28.02.2022 22:02 Відповісти
Украинцы забрасывают «коктейлями Молотова» колонны российских оккупантов прямо из окон собственных автомобилей
https://t.me/DailyUkrainianNews/21033
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28.02.2022 22:02 Відповісти
Я за десять рокив в фейсбуци, це видео выставыв... може ще 1- постыв..
Але кацапам похэр, вон в фейсбуци отрымалы по фейсбуци
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28.02.2022 22:10 Відповісти
Оце рівень!!!
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28.02.2022 22:14 Відповісти
Ну а в цілому...я в ступорі...чу ох**вший...

Читаю новини УЙРопєйскі і не можу оговтатися -- КОГО і сСКІЛЬКИ разів ***** вкусило, що як навіжені намагються одним перед іншим ***** копнути..

таке відчуття що ***** же здох і всі кусають "срузького льва"... Шакали ...мля)))
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Ми сто пудов чогось не знаємо... може топориком деда-процентщика... того... по тімячку
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28.02.2022 22:28 Відповісти
Який там лев? Де Ви його бачили? Так, ботоксна моль. Щоправда з червоною кнопкою від ядрьоної бімби.
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Мишка ополоумел, вот и пинают всем миром, кто как может.
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28.02.2022 23:21 Відповісти
+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
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28.02.2022 22:11 Відповісти
Це просто мрія , уявити 70 привидів які хочуть воювати
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28.02.2022 22:20 Відповісти
Їх більше.
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28.02.2022 22:21 Відповісти
це реальність, довбойоб
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01.03.2022 00:06 Відповісти
Якщо можете - дайте посилання на цю новину.
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28.02.2022 22:30 Відповісти
Поки ОФ. не маю.
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28.02.2022 22:38 Відповісти
Я вже знайшов цю інформацію: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/evropa-peredast-ukraine-70-istrebiteley-mig-29-i-su-25-dlya-aviaudarov-po-agressoru-1605977.html
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28.02.2022 22:53 Відповісти
Дяк. щось не зміг я.
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28.02.2022 23:14 Відповісти
А у Зе знайшлися яйця?)
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28.02.2022 22:16 Відповісти
Не Нужно трогать нашего ПРЕЗИДЕНТА
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01.03.2022 01:05 Відповісти
Чекав цього моменту з часів Помаранчевої революції ..
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28.02.2022 22:17 Відповісти
как бы это дико не звучало, ждали бы еще дольше, если бы не уроды кацапы...
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28.02.2022 22:24 Відповісти
орбану и сиярто по тыковке нэзабудьтэ гучно постукаты...
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28.02.2022 22:24 Відповісти
От якраз ці підори якщо і проголосують, то стільки кишок вимотають... хоча, німці якщо захочуть, то Орбан скочить...
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28.02.2022 22:29 Відповісти
У них скоро вибори, так що є надія, що Орбан відправиться вслід за руським кораблем.
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28.02.2022 22:38 Відповісти
Давайте йому скажемо
Рюський Орбан - іди на ***...
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28.02.2022 22:42 Відповісти
Але ж самі мадяри від того не зникнуть.
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28.02.2022 22:49 Відповісти
їх ніхто питати не буде
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01.03.2022 00:07 Відповісти
Звісно же будуть, на виборах.
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01.03.2022 01:15 Відповісти
На виборах їх будуть питати про рішення керівництва ЄС? Про шо ви взагалі?
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01.03.2022 01:39 Відповісти
Не шокай, удмурте. На виборах мадяри обиратимуть чергового мадяра, себто споріднену з удмуртами істоту.
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01.03.2022 02:12 Відповісти
Путін - просто "красунчик". Ще пару днів таких його дій - і нам передадуть ядерну зброю для захисту від цього психопата.
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28.02.2022 23:15 Відповісти
Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением касательно вторжения России в Украину.

«НХЛ осуждает вторжение России в Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.

Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжелом положении», - идется в заявлении Лиги.
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28.02.2022 23:19 Відповісти
Конечно хорошо, но вон Турция уже 30 лет "кандидатствует" и все никак...
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28.02.2022 23:57 Відповісти
Турция не сдерживала орду на границах ЕС, а просто резала свою оппозицию.
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01.03.2022 00:09 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:25 Відповісти
Венгрия, Австрия, Германия и даже Франция с Бельгией - это страны где еврочинуш кремлевские орки купили с потрахами (и очень щедро прикормили)!
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01.03.2022 10:27 Відповісти
 
 