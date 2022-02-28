Європарламент збирається підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ
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Європейський парламент має намір офіційно підтримати прийняття України як офіційного кандидата на членство в Європейському Союзі.
Звернення, опубліковане в понеділок ввечері за підтримки всіх основних політичних груп парламенту, повідомило Іndependent., повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас "Європейська правда" цитує The Guardian, що Європейський парламент у вівторок ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.
Заклик євродепутатів пов’язаний із фотографіями з Києва, на яких президент Володимир Зеленський підписує офіційний лист-заявку на членство в ЄС.
За даними "Європейської правди", перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку виступить президент України Володимир Зеленський.
Чиновник ЄС пояснив процес. Лист-заява надсилається головуванню Ради ЄС, наразі це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.
Засідання 27 міністрів має прийняти рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.
Як правило, для того, щоб комісія оприлюднила свій висновок, потрібно від 15 до 18 місяців, хоча цей період можна було б значно скоротити "залежно від політичних міркувань", сказав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
а тепер вишенька на торт - вони ж до відома кацапні цю інформацію зуміли донести через відімкнений інтернет ? (( Крім святого Байрактара на шляху України очевидно з"явився іще один ангел-захисник - Святий Гейтс той що Білл ))) , а бо нєхер було піратськими копіями віндовса користуватися , жадний платить двічі ))
Хоча там є і мої родичі... і порядні...
Фіг його зна
Як кіт з яйцями буде зараз носитися..
НАТО...все остальне від лукавого, а саме головне ***** роздуплити
вернее хочет, но боится кацев
Звичайно це не буде сьогодні чи завтра
в цьому відмінність
https://t.me/DailyUkrainianNews/21033
Але кацапам похэр, вон в фейсбуци отрымалы по фейсбуци
Читаю новини УЙРопєйскі і не можу оговтатися -- КОГО і сСКІЛЬКИ разів ***** вкусило, що як навіжені намагються одним перед іншим ***** копнути..
таке відчуття що ***** же здох і всі кусають "срузького льва"... Шакали ...мля)))
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
Рюський Орбан - іди на ***...
«НХЛ осуждает вторжение России в Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.
Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжелом положении», - идется в заявлении Лиги.