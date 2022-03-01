Европарламент намерен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Европейский парламент намерен официально поддержать принятие Украины как официального кандидата на членство в Европейском Союзе.

Обращение, опубликованное в понедельник вечером при поддержке всех основных политических групп парламента, сообщило Іndependent., сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время "Европейская правда" цитирует The Guardian, что Европейский парламент во вторник примет резолюцию, призывающую институции ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а тем временем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.

Призыв евродепутатов связан с фотографиями из Киева, на которых президент Владимир Зеленский подписывает официальное письмо-заявку на членство в ЕС.

По данным Европейской правды, перед голосованием к евродепутатам по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

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Чиновник ЕС объяснил процесс. Письмо-заявление направляется председательству Совета ЕС, пока это Франция. После этого Совет информирует страны-члены, Европейский парламент и национальные парламенты о заявке.

Заседание 27 министров должно принять решение, чтобы официально получить мнение Европейской комиссии по заявке.

Как правило, для того чтобы комиссия обнародовала свое заключение, нужно от 15 до 18 месяцев, хотя этот период можно было бы значительно сократить "в зависимости от политических соображений", сказал чиновник.