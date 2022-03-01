Европарламент намерен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Европейский парламент намерен официально поддержать принятие Украины как официального кандидата на членство в Европейском Союзе.
Обращение, опубликованное в понедельник вечером при поддержке всех основных политических групп парламента, сообщило Іndependent., сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время "Европейская правда" цитирует The Guardian, что Европейский парламент во вторник примет резолюцию, призывающую институции ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а тем временем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.
Призыв евродепутатов связан с фотографиями из Киева, на которых президент Владимир Зеленский подписывает официальное письмо-заявку на членство в ЕС.
По данным Европейской правды, перед голосованием к евродепутатам по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Чиновник ЕС объяснил процесс. Письмо-заявление направляется председательству Совета ЕС, пока это Франция. После этого Совет информирует страны-члены, Европейский парламент и национальные парламенты о заявке.
Заседание 27 министров должно принять решение, чтобы официально получить мнение Европейской комиссии по заявке.
Как правило, для того чтобы комиссия обнародовала свое заключение, нужно от 15 до 18 месяцев, хотя этот период можно было бы значительно сократить "в зависимости от политических соображений", сказал чиновник.
Пожалуйста, подождите...
а тепер вишенька на торт - вони ж до відома кацапні цю інформацію зуміли донести через відімкнений інтернет ? (( Крім святого Байрактара на шляху України очевидно з"явився іще один ангел-захисник - Святий Гейтс той що Білл ))) , а бо нєхер було піратськими копіями віндовса користуватися , жадний платить двічі ))
Хоча там є і мої родичі... і порядні...
Фіг його зна
Як кіт з яйцями буде зараз носитися..
НАТО...все остальне від лукавого, а саме головне ***** роздуплити
вернее хочет, но боится кацев
Звичайно це не буде сьогодні чи завтра
в цьому відмінність
https://t.me/DailyUkrainianNews/21033
Але кацапам похэр, вон в фейсбуци отрымалы по фейсбуци
Читаю новини УЙРопєйскі і не можу оговтатися -- КОГО і сСКІЛЬКИ разів ***** вкусило, що як навіжені намагються одним перед іншим ***** копнути..
таке відчуття що ***** же здох і всі кусають "срузького льва"... Шакали ...мля)))
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
Рюський Орбан - іди на ***...
«НХЛ осуждает вторжение России в Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.
Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжелом положении», - идется в заявлении Лиги.