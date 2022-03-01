РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14989 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
20 115 70
война (46904) Европарламент (1705) членство в ЕС (777)

Европарламент намерен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Европарламент намерен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Европейский парламент намерен официально поддержать принятие Украины как официального кандидата на членство в Европейском Союзе.

Обращение, опубликованное в понедельник вечером при поддержке всех основных политических групп парламента, сообщило Іndependent., сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время "Европейская правда" цитирует The Guardian, что Европейский парламент во вторник примет резолюцию, призывающую институции ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а тем временем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.

Призыв евродепутатов связан с фотографиями из Киева, на которых президент Владимир Зеленский подписывает официальное письмо-заявку на членство в ЕС.

По данным Европейской правды, перед голосованием к евродепутатам по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

Чиновник ЕС объяснил процесс. Письмо-заявление направляется председательству Совета ЕС, пока это Франция. После этого Совет информирует страны-члены, Европейский парламент и национальные парламенты о заявке.

Заседание 27 министров должно принять решение, чтобы официально получить мнение Европейской комиссии по заявке.

Как правило, для того чтобы комиссия обнародовала свое заключение, нужно от 15 до 18 месяцев, хотя этот период можно было бы значительно сократить "в зависимости от политических соображений", сказал чиновник.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Обращение от Anonymous к россиянам. 3 марта хакеры обещают опустошить их счета
показать весь комментарий
28.02.2022 21:57
+21
+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
показать весь комментарий
28.02.2022 22:11
+15
Киевский призрак уже 16 шт. орков сбил
показать весь комментарий
28.02.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І нехай перерахують на українську армію.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:00 Ответить
так и обещали) но 3 марта в рашковании уже не будет глобальной сети)
показать весь комментарий
28.02.2022 22:01 Ответить
Геморой у тому що грошики не у чебурнеті а на рахунках у США )) це так щоб коротко по перше ;
а тепер вишенька на торт - вони ж до відома кацапні цю інформацію зуміли донести через відімкнений інтернет ? (( Крім святого Байрактара на шляху України очевидно з"явився іще один ангел-захисник - Святий Гейтс той що Білл ))) , а бо нєхер було піратськими копіями віндовса користуватися , жадний платить двічі ))
показать весь комментарий
28.02.2022 22:10 Ответить
чини переводчик
показать весь комментарий
28.02.2022 22:14 Ответить
Ваня, що ти хотів цим сказати?
показать весь комментарий
28.02.2022 22:21 Ответить
Ваня хотів сказати що він працює на рашку , одні круги малюють , другі нас убивають , а це убоге на цензорі паскудить ......спамммммммммммм
показать весь комментарий
28.02.2022 22:24 Ответить
якщо це так, то ну його нах...
Хоча там є і мої родичі... і порядні...
Фіг його зна
показать весь комментарий
28.02.2022 22:01 Ответить
Кожен громадянин країни несе відповідальність за владу яку обирає. Доречі ,за те щоб він мав змогу це робити він також несе відповідальність. Щодо АНАОН, то ймовирність того що вони це дійсно зроблять дуже висока майже понад 100 відстків. Залишаю невеличкий шанс на те що сервера просто фізично вимкнуть з електромережи. Там працює велика група хлопців. І вони не схильні займатися блефом. Для росіян це повний пат. Вихід тільки один - виходити на мітинги. Якщо стадо не може само цього зробити, то завжди знайдеться погонич.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:09 Ответить
если это не фейк, то зарево обещает быть на мокшанских болотах просто фееричное.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:03 Ответить
А вонь іще більша ))
показать весь комментарий
28.02.2022 22:25 Ответить
glavnoe shtoby vetra nebylo
показать весь комментарий
28.02.2022 23:08 Ответить
Не можна бути таким жорстоким ))
показать весь комментарий
28.02.2022 23:17 Ответить
ne tolko mozna no i nuzhna
показать весь комментарий
28.02.2022 23:22 Ответить
А что было в чера с госсайтами? Что сегодня? Не думаю что это фейк. Стадо вынуждают сделать то что они должны сделать.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:12 Ответить
Пізда рублю!
показать весь комментарий
28.02.2022 22:08 Ответить
правильно,з кацяпською гопотою треба розмовляти на їх мові.Гроші підуть на репарацію для України.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:14 Ответить
Навіть, якщо це фейк, він в точку. Ці скрепні масово знімаючи готівку самі обрушать всю систему. А враховуючи, те що в них в мізках соловїний, ну ви знаєте що, вони в це повірять. Но я сумніваюся, що їм це дадуть бояри зробити... А ось тут почнеться людожерство...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:19 Ответить
Бояри самі нарвалися - вони від сьогодні кріпосним заблокували видачу готівки на ДЕСЯТЬ ДНІВ , тік, так, тік , так ........... відрахунок пішов !
показать весь комментарий
28.02.2022 22:22 Ответить
Мінцифри сказало, що то фейк. Нажаль...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:26 Ответить
Тож я і написав: ,,Навіть, якщо це і фейк..."))) Хоча їм і без фейків повний ,,фейк,,)))
показать весь комментарий
28.02.2022 22:52 Ответить
Пані вірить жуліку Фьодорову?
показать весь комментарий
01.03.2022 00:01 Ответить
інфа . . . це для того щоб росіяни самі створили банківську кризу на московії і пішли знімати кошти з банків.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:17 Ответить
Добре! Слава Україні! Смерть окупантам!
показать весь комментарий
28.02.2022 21:58 Ответить
Бльдь Зєлі немає що робит..
Як кіт з яйцями буде зараз носитися..

НАТО...все остальне від лукавого, а саме головне ***** роздуплити
показать весь комментарий
28.02.2022 21:59 Ответить
нато нас не хочет
вернее хочет, но боится кацев
показать весь комментарий
28.02.2022 22:23 Ответить
вже ни схоже..
Звичайно це не буде сьогодні чи завтра
показать весь комментарий
28.02.2022 22:27 Ответить
в ЄС беруть з територіальними конфліктами

в цьому відмінність
показать весь комментарий
01.03.2022 00:02 Ответить
Киевский призрак уже 16 шт. орков сбил
показать весь комментарий
28.02.2022 22:00 Ответить
Я конечно оптимист, но звучит на уровне фантастики
показать весь комментарий
28.02.2022 22:05 Ответить
Вірте у мрію і вона збудеться !
показать весь комментарий
28.02.2022 22:20 Ответить
Нічого не бачу фантастичного. Звичайні цифрові технології. Щоб Вам не казали, але правда така що в кіберпросторі абсолютного захисту не існує.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:18 Ответить
Ты что-то понимаешь в воздушных дуэлях?
показать весь комментарий
01.03.2022 00:04 Ответить
эх вы, почему не в 2005((
показать весь комментарий
28.02.2022 22:02 Ответить
Украинцы забрасывают «коктейлями Молотова» колонны российских оккупантов прямо из окон собственных автомобилей
https://t.me/DailyUkrainianNews/21033
показать весь комментарий
28.02.2022 22:02 Ответить
Я за десять рокив в фейсбуци, це видео выставыв... може ще 1- постыв..
Але кацапам похэр, вон в фейсбуци отрымалы по фейсбуци
показать весь комментарий
28.02.2022 22:10 Ответить
Оце рівень!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 22:14 Ответить
Ну а в цілому...я в ступорі...чу ох**вший...

Читаю новини УЙРопєйскі і не можу оговтатися -- КОГО і сСКІЛЬКИ разів ***** вкусило, що як навіжені намагються одним перед іншим ***** копнути..

таке відчуття що ***** же здох і всі кусають "срузького льва"... Шакали ...мля)))
показать весь комментарий
28.02.2022 22:09 Ответить
Ми сто пудов чогось не знаємо... може топориком деда-процентщика... того... по тімячку
показать весь комментарий
28.02.2022 22:28 Ответить
Який там лев? Де Ви його бачили? Так, ботоксна моль. Щоправда з червоною кнопкою від ядрьоної бімби.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:16 Ответить
Мишка ополоумел, вот и пинают всем миром, кто как может.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:21 Ответить
+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
показать весь комментарий
28.02.2022 22:11 Ответить
Це просто мрія , уявити 70 привидів які хочуть воювати
показать весь комментарий
28.02.2022 22:20 Ответить
Їх більше.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:21 Ответить
це реальність, довбойоб
показать весь комментарий
01.03.2022 00:06 Ответить
Якщо можете - дайте посилання на цю новину.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:30 Ответить
Поки ОФ. не маю.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:38 Ответить
Я вже знайшов цю інформацію: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/evropa-peredast-ukraine-70-istrebiteley-mig-29-i-su-25-dlya-aviaudarov-po-agressoru-1605977.html
показать весь комментарий
28.02.2022 22:53 Ответить
Дяк. щось не зміг я.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:14 Ответить
А у Зе знайшлися яйця?)
показать весь комментарий
28.02.2022 22:16 Ответить
Не Нужно трогать нашего ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
01.03.2022 01:05 Ответить
Чекав цього моменту з часів Помаранчевої революції ..
показать весь комментарий
28.02.2022 22:17 Ответить
как бы это дико не звучало, ждали бы еще дольше, если бы не уроды кацапы...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:24 Ответить
орбану и сиярто по тыковке нэзабудьтэ гучно постукаты...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:24 Ответить
От якраз ці підори якщо і проголосують, то стільки кишок вимотають... хоча, німці якщо захочуть, то Орбан скочить...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:29 Ответить
У них скоро вибори, так що є надія, що Орбан відправиться вслід за руським кораблем.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:38 Ответить
Давайте йому скажемо
Рюський Орбан - іди на ***...
показать весь комментарий
28.02.2022 22:42 Ответить
Але ж самі мадяри від того не зникнуть.
показать весь комментарий
28.02.2022 22:49 Ответить
їх ніхто питати не буде
показать весь комментарий
01.03.2022 00:07 Ответить
Звісно же будуть, на виборах.
показать весь комментарий
01.03.2022 01:15 Ответить
На виборах їх будуть питати про рішення керівництва ЄС? Про шо ви взагалі?
показать весь комментарий
01.03.2022 01:39 Ответить
Не шокай, удмурте. На виборах мадяри обиратимуть чергового мадяра, себто споріднену з удмуртами істоту.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:12 Ответить
Путін - просто "красунчик". Ще пару днів таких його дій - і нам передадуть ядерну зброю для захисту від цього психопата.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:15 Ответить
Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением касательно вторжения России в Украину.

«НХЛ осуждает вторжение России в Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.

Мы также по-прежнему обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжелом положении», - идется в заявлении Лиги.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:19 Ответить
Конечно хорошо, но вон Турция уже 30 лет "кандидатствует" и все никак...
показать весь комментарий
28.02.2022 23:57 Ответить
Турция не сдерживала орду на границах ЕС, а просто резала свою оппозицию.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:09 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:25 Ответить
Венгрия, Австрия, Германия и даже Франция с Бельгией - это страны где еврочинуш кремлевские орки купили с потрахами (и очень щедро прикормили)!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:27 Ответить
 
 