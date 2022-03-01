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Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Только что Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – сообщил Сибига в фейсбук.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!", - добавил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о вступлении Украины в ЕС: Сегодня это не в повестке дня. Теперь мы должны сражаться против агрессии РФ

Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе 01
Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе 02
Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе 03
Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Зеля виріс на очах. Не голосував, дико хейтив. Зара найбільший респект! Так тримати Ненько Україно!
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28.02.2022 18:05
+33
Порох його в бік не штуркав? Тепер чекаємо на гасло від Зеленського: Армія, Мова, Віра!
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28.02.2022 18:06
+25
Я теж. Вважав його клоуном і наркоманом. Я так ніколи не помилявся. І я визнаю це. Зараз він - класний Президент! Бажаю йому удачі!
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28.02.2022 18:09
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він атеїст, бо батько "каммунист"
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28.02.2022 19:52 Ответить
І Угорщщщщина
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28.02.2022 18:11 Ответить
Так ті падло будуть опиратися до останнього
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28.02.2022 18:13 Ответить
займайтесь обороною
не поріть гарячку.
ЧОМУ КИЇВСКИЙ ПРИВИД ще ДОСІ НЕ ГЕРОЙ УКРАЇНИ?????????????????
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28.02.2022 18:09 Ответить
Аби ворожа агентура не дізналася його ідентифікаційні дані і не помстилася сім'ї. Прийде час, нагородять. Або секретним указом нагородили вже.
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28.02.2022 18:24 Ответить
для чого комусь знати його ім'я? прийде час і все буде. Ніхто не дасть їм забути героїв
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28.02.2022 18:24 Ответить
Потому ,что это может быть просто легенда и страшилка для врага
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28.02.2022 18:32 Ответить
Дасть Бог, війна скінчиться і у нас все зміниться
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28.02.2022 19:20 Ответить
Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT. https://t.me/charter97_org/64082
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28.02.2022 18:10 Ответить
а скока километров еще осталось? ну так,шоб ориентироваться...
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28.02.2022 18:16 Ответить
Столько, сколько у стран Европы осталось заплатить за доставленный газ. Это произойдёт, но не завтра. У той самой Германии сейчас страшный отходняк. Поворот на 180 в сторону Украины вчера и впрочь от ботоксного гнома было как в фильме где обкуренный осознал дилера кто его травит, валит его и потом сам падает в ломках.
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01.03.2022 06:49 Ответить
Я не верю, что мы будем в ес.
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28.02.2022 18:11 Ответить
если сильно стучать, откроют
главное таких паразитов как коломойша и татарина
приструнить
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28.02.2022 18:13 Ответить
Первый совет - в европарламенте кулаками не машет. Аргументировать можно и нужно.
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01.03.2022 06:51 Ответить
так я про стучать в дверь, а не бить))
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01.03.2022 20:55 Ответить
Мы будем в ЕС мы будем в НАТО -- все будет УКРАИНА
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28.02.2022 18:15 Ответить
Може ти там ще й не віриш у нашу перемогу? Гм?
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28.02.2022 18:31 Ответить
Alex, я очень надеюсь что вы где то в укрытии сидите а не на передовой. Без стеба пишу. Если « да» моему первому предложению то продолжайте делать что делаете.
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28.02.2022 21:42 Ответить
Ще трохи і зможу дивитись на Гундосого, як на президента України. Після всіх його численних зашкварів, бачу, Зе пішов на поправку. Дай, Боже, щоб Нєлох не звернув з цього шляху.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українській Нації!
Смерть мокшанським виродкам!
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28.02.2022 18:12 Ответить
Слава зсу!
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28.02.2022 18:17 Ответить
мне хочется чтобы после войны порох и зеля пожали друг другу руки и повели себя как мужики и перестали сраться ***** и вместе решали вопросы и шли на компромисы меня уже ******* то сколько ненависти на зеленского везде до войны и на пороха тоже, особенно тут на цензоре все зелю ненавидели, надеюсь после всего что он сделал и еще сделает вы поменяете о нем мнение.
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28.02.2022 18:17 Ответить
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28.02.2022 18:20 Ответить
Я думаю, что они уже пожали друг другу руки. 😎
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28.02.2022 18:32 Ответить
Вони їх ніколи і не розжимали ))
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28.02.2022 19:59 Ответить
Нарешті Бубочка за 5 днів перетворився на МУЖЧИНУ і ПРЕЗИДЕНТА! (Боже !І це говорю я : затятий і невблаганний порохобот! Люди ! Може у мене Covid?)
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28.02.2022 18:17 Ответить
Приєднуюсь!Ми,що нюх потіряли?))
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28.02.2022 21:14 Ответить
Мрію про повну перемогу- повну поразку ***** і що б два Президента (5й і 6й)-потисли один одному руку й обняйлися!!!
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28.02.2022 18:19 Ответить
Це фото увійде в підручники історії. На тлі мішків з піском і барикади з броньованих сейфів керівництво України підписує заявку до ЄС!






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28.02.2022 18:26 Ответить
Зачекайте на вiдповiдь спершу
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28.02.2022 19:43 Ответить
Ну що я можу сказати... Коли все закінчиться, коли нас приймуть у ЄС... Я вимагатиму щоб Порох і Зе разом стали і потисли один одному руки. Щоб підтримували одне одного на благо України.
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28.02.2022 18:27 Ответить
А я хочу, чтоб Зеленский ответил, почему у нас были открыты кордоны, почему у нас за 3 не был освоен оборонный бюджет, для кого он строил дороги, и какого хрена "если я повышутармию, кто будет строить дороги"
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28.02.2022 18:43 Ответить
Я готовий йому і це пробачити. У обох були пройоби. Але Україна вимагатиме потужних політиків. І Зе уже не можна недооцінювати.
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28.02.2022 18:54 Ответить
Це вже зараз потрібно зробити!
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28.02.2022 19:53 Ответить
Он идиот? Боррель уже ответил отказом.
Следующее заявление будут рассматривать через годы.
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28.02.2022 18:31 Ответить
Він не відповів відмовою. Як на мене він мав на увазі: переможете - будете!
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28.02.2022 19:56 Ответить
все это хорошо конечно, но германия уже проварнякала что это вопрос не 1го месяца..
Ну и самое главное - небо над нами никто не закрывает.
А это сейчас важнее чем ес...
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28.02.2022 18:35 Ответить
Тут просто якщо не зараз то ніколи-якщо Європейські країни і політики відмовлять то будуть ворогами в очах власного народу
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28.02.2022 18:38 Ответить
Зеленський тепер №1 для Українців.
Це вам не хлопців добровольців і ЗСУ під Дебальцево і Іловайськом в угоду путіну класти. Продажна Порошня відпочиває ... назавжди. Пєтя, забудь, бо ти зрадник, крадій, посібник путіна, Всіх продав.... (ЖМУ РУКУ!...) Порошняга, Єдь в расію, тєбя твой друг путін ( ОБНИМАЮ...) приглашаєт официально на ПМЖ до януковічя!
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28.02.2022 18:50 Ответить
Угомонись, убогое! Всё вам Петя покоя не даёт. Уже сколько времни как не През, а вы всё гавкаете, даже перед угрозой кацапской оккупации. Лечиться надо!
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28.02.2022 18:51 Ответить
Вот интересно: только что ЕС устами Борреля заявили что не примут, а Зеленский всё же подписал бумаги. Думаю это некая формальность: наше дело заяву подать, а уж если откажате, то это будет ваше решение (it's your call!), а не наша нерешилельность с заявкой. Может и правильно...
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28.02.2022 18:50 Ответить
скажет в Европу не берут пойдем в расею.
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28.02.2022 19:53 Ответить
сцыцерон, главнаркомандувач... поясни позицию *********, посланного тобой на "переговоры" в вонючую бульбашию... что оно там жрало целых 6 часов... ты, *****, ашкенази, ответь...
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28.02.2022 18:52 Ответить
А нас и дальше бомбят!!!Алло мозги где?Какие блин переговоры!Идет оочень тонкая игра и похер миллионы погибших с разных сторон.
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28.02.2022 19:57 Ответить
Так, всем заткнуть и слушать!
Мне тоже не нравится Зеля, но в данных условиях он делает и трындит ПРАВИЛЬНО.
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28.02.2022 19:02 Ответить
пусть небо помогут закрыть
а остальное не так важно
а то весь запас крылатых ракет тут тратить решили уже
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28.02.2022 19:16 Ответить
лучше тролить путлера чем вглаза заглядывать , еще лучше если из порохов-яценюков-и прочих головастых правительство склотил бы
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28.02.2022 19:36 Ответить
ВОИСТИНУ -ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ!Бог поможет Украине стать членом ЕС!Эта особенная ,мужественная страна -заслужила стать ещё одним членом Европейской семь
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28.02.2022 19:37 Ответить
Бывший комедиант становится лидером цивилизованного мира в борьбе с чумой 21века, а столпы старой демократии начинают вести себя как дешевые клоуны. Никогда не говори никогда.
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28.02.2022 20:17 Ответить
Лидером становится Народ и Армия Украины. Хватит уже хейтить трижды уклониста.
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28.02.2022 21:58 Ответить
Нет, это не хейт, я имел ввиду Лидером, с большой буквы, и да Народ и Армия, тут вы правы.
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28.02.2022 22:14 Ответить
А в НАТО заявление ЗЕ подписал? Это важнее, чем ЕС
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28.02.2022 20:48 Ответить
Все правильно с этим вступлением, но как-то не понятно. Дело все в том, что вступление происходит не так, как, скажем, в какую-нибудь общественную организацию - написал заявление, проголосовали, приняли. По сути это многостраничный договор, который подписывает каждый член союза. Кроме требований к соответствию законодательства кандидата общим нормам (права человека и т.д. и т.п.), каждый член имеет свои интересы в отношениях с кандидатом - торговых, этнических и прочих. И это переговорный процесс. Вот к примеру Македонию никуда не принимали пока она по требованию Греции не переименовалась в Северную Македонию. Я не понимаю почему Зеленский так педалирует эту тему. Ну разве чтобы использовать обстоятельства и избавиться от длинных процедур. Но вряд-ли на это пойдут, так как это долгосрочный договор. Деньги, оружие, политическая поддержка - пожалуйста, это другое, не такое долгосрочное - ведь конфликты, войны кончаются.
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28.02.2022 22:09 Ответить
Ну-ну..... Хай тепер забуде про офшори, корупцію суддів і про походи в ліс.
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28.02.2022 22:22 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого мы так долго ждали.
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01.03.2022 02:19 Ответить
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