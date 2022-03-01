Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Европейском Союзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
"Только что Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – сообщил Сибига в фейсбук.
Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!", - добавил Сибига.
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+45 Руслан Фнтонь
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не поріть гарячку.
ЧОМУ КИЇВСКИЙ ПРИВИД ще ДОСІ НЕ ГЕРОЙ УКРАЇНИ?????????????????
главное таких паразитов как коломойша и татарина
приструнить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українській Нації!
Смерть мокшанським виродкам!
Следующее заявление будут рассматривать через годы.
Ну и самое главное - небо над нами никто не закрывает.
А это сейчас важнее чем ес...
Це вам не хлопців добровольців і ЗСУ під Дебальцево і Іловайськом в угоду путіну класти. Продажна Порошня відпочиває ... назавжди. Пєтя, забудь, бо ти зрадник, крадій, посібник путіна, Всіх продав.... (ЖМУ РУКУ!...) Порошняга, Єдь в расію, тєбя твой друг путін ( ОБНИМАЮ...) приглашаєт официально на ПМЖ до януковічя!
Мне тоже не нравится Зеля, но в данных условиях он делает и трындит ПРАВИЛЬНО.
а остальное не так важно
а то весь запас крылатых ракет тут тратить решили уже