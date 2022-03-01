Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Щойно Президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр -міністром України Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву", - написав він.

"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!", - додав Сібіга.

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