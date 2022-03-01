Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
"Щойно Президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр -міністром України Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву", - написав він.
"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!", - додав Сібіга.
Топ коментарі
+45 Руслан Фнтонь
показати весь коментар28.02.2022 18:05
+33 Muron
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+25 Andriy
показати весь коментар28.02.2022 18:09
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Будь ласка, зачекайте...
не поріть гарячку.
ЧОМУ КИЇВСКИЙ ПРИВИД ще ДОСІ НЕ ГЕРОЙ УКРАЇНИ?????????????????
главное таких паразитов как коломойша и татарина
приструнить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українській Нації!
Смерть мокшанським виродкам!
Следующее заявление будут рассматривать через годы.
Ну и самое главное - небо над нами никто не закрывает.
А это сейчас важнее чем ес...
Це вам не хлопців добровольців і ЗСУ під Дебальцево і Іловайськом в угоду путіну класти. Продажна Порошня відпочиває ... назавжди. Пєтя, забудь, бо ти зрадник, крадій, посібник путіна, Всіх продав.... (ЖМУ РУКУ!...) Порошняга, Єдь в расію, тєбя твой друг путін ( ОБНИМАЮ...) приглашаєт официально на ПМЖ до януковічя!
Мне тоже не нравится Зеля, но в данных условиях он делает и трындит ПРАВИЛЬНО.
а остальное не так важно
а то весь запас крылатых ракет тут тратить решили уже