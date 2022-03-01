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Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Щойно Президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр -міністром України Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву", - написав він.

"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!", - додав Сібіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз надасть Україні дані космічної розвідки, - Боррель

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Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі 02
Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі 03
Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі 04
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Топ коментарі
+45
Зеля виріс на очах. Не голосував, дико хейтив. Зара найбільший респект! Так тримати Ненько Україно!
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28.02.2022 18:05
+33
Порох його в бік не штуркав? Тепер чекаємо на гасло від Зеленського: Армія, Мова, Віра!
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28.02.2022 18:06
+25
Я теж. Вважав його клоуном і наркоманом. Я так ніколи не помилявся. І я визнаю це. Зараз він - класний Президент! Бажаю йому удачі!
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28.02.2022 18:09
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він атеїст, бо батько "каммунист"
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28.02.2022 19:52 Відповісти
І Угорщщщщина
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28.02.2022 18:11 Відповісти
Так ті падло будуть опиратися до останнього
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28.02.2022 18:13 Відповісти
займайтесь обороною
не поріть гарячку.
ЧОМУ КИЇВСКИЙ ПРИВИД ще ДОСІ НЕ ГЕРОЙ УКРАЇНИ?????????????????
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28.02.2022 18:09 Відповісти
Аби ворожа агентура не дізналася його ідентифікаційні дані і не помстилася сім'ї. Прийде час, нагородять. Або секретним указом нагородили вже.
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28.02.2022 18:24 Відповісти
для чого комусь знати його ім'я? прийде час і все буде. Ніхто не дасть їм забути героїв
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28.02.2022 18:24 Відповісти
Потому ,что это может быть просто легенда и страшилка для врага
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28.02.2022 18:32 Відповісти
Дасть Бог, війна скінчиться і у нас все зміниться
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28.02.2022 19:20 Відповісти
Глава британского МИД заявила, что сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT. https://t.me/charter97_org/64082
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28.02.2022 18:10 Відповісти
а скока километров еще осталось? ну так,шоб ориентироваться...
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28.02.2022 18:16 Відповісти
Столько, сколько у стран Европы осталось заплатить за доставленный газ. Это произойдёт, но не завтра. У той самой Германии сейчас страшный отходняк. Поворот на 180 в сторону Украины вчера и впрочь от ботоксного гнома было как в фильме где обкуренный осознал дилера кто его травит, валит его и потом сам падает в ломках.
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01.03.2022 06:49 Відповісти
Я не верю, что мы будем в ес.
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28.02.2022 18:11 Відповісти
если сильно стучать, откроют
главное таких паразитов как коломойша и татарина
приструнить
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28.02.2022 18:13 Відповісти
Первый совет - в европарламенте кулаками не машет. Аргументировать можно и нужно.
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01.03.2022 06:51 Відповісти
так я про стучать в дверь, а не бить))
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01.03.2022 20:55 Відповісти
Мы будем в ЕС мы будем в НАТО -- все будет УКРАИНА
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28.02.2022 18:15 Відповісти
Може ти там ще й не віриш у нашу перемогу? Гм?
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28.02.2022 18:31 Відповісти
Alex, я очень надеюсь что вы где то в укрытии сидите а не на передовой. Без стеба пишу. Если « да» моему первому предложению то продолжайте делать что делаете.
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28.02.2022 21:42 Відповісти
Ще трохи і зможу дивитись на Гундосого, як на президента України. Після всіх його численних зашкварів, бачу, Зе пішов на поправку. Дай, Боже, щоб Нєлох не звернув з цього шляху.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Українській Нації!
Смерть мокшанським виродкам!
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28.02.2022 18:12 Відповісти
Слава зсу!
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28.02.2022 18:17 Відповісти
мне хочется чтобы после войны порох и зеля пожали друг другу руки и повели себя как мужики и перестали сраться ***** и вместе решали вопросы и шли на компромисы меня уже ******* то сколько ненависти на зеленского везде до войны и на пороха тоже, особенно тут на цензоре все зелю ненавидели, надеюсь после всего что он сделал и еще сделает вы поменяете о нем мнение.
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28.02.2022 18:17 Відповісти
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28.02.2022 18:20 Відповісти
Я думаю, что они уже пожали друг другу руки. 😎
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28.02.2022 18:32 Відповісти
Вони їх ніколи і не розжимали ))
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28.02.2022 19:59 Відповісти
Нарешті Бубочка за 5 днів перетворився на МУЖЧИНУ і ПРЕЗИДЕНТА! (Боже !І це говорю я : затятий і невблаганний порохобот! Люди ! Може у мене Covid?)
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28.02.2022 18:17 Відповісти
Приєднуюсь!Ми,що нюх потіряли?))
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28.02.2022 21:14 Відповісти
Мрію про повну перемогу- повну поразку ***** і що б два Президента (5й і 6й)-потисли один одному руку й обняйлися!!!
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28.02.2022 18:19 Відповісти
Це фото увійде в підручники історії. На тлі мішків з піском і барикади з броньованих сейфів керівництво України підписує заявку до ЄС!






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28.02.2022 18:26 Відповісти
Зачекайте на вiдповiдь спершу
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28.02.2022 19:43 Відповісти
Ну що я можу сказати... Коли все закінчиться, коли нас приймуть у ЄС... Я вимагатиму щоб Порох і Зе разом стали і потисли один одному руки. Щоб підтримували одне одного на благо України.
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28.02.2022 18:27 Відповісти
А я хочу, чтоб Зеленский ответил, почему у нас были открыты кордоны, почему у нас за 3 не был освоен оборонный бюджет, для кого он строил дороги, и какого хрена "если я повышутармию, кто будет строить дороги"
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28.02.2022 18:43 Відповісти
Я готовий йому і це пробачити. У обох були пройоби. Але Україна вимагатиме потужних політиків. І Зе уже не можна недооцінювати.
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28.02.2022 18:54 Відповісти
Це вже зараз потрібно зробити!
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28.02.2022 19:53 Відповісти
Он идиот? Боррель уже ответил отказом.
Следующее заявление будут рассматривать через годы.
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28.02.2022 18:31 Відповісти
Він не відповів відмовою. Як на мене він мав на увазі: переможете - будете!
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28.02.2022 19:56 Відповісти
все это хорошо конечно, но германия уже проварнякала что это вопрос не 1го месяца..
Ну и самое главное - небо над нами никто не закрывает.
А это сейчас важнее чем ес...
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28.02.2022 18:35 Відповісти
Тут просто якщо не зараз то ніколи-якщо Європейські країни і політики відмовлять то будуть ворогами в очах власного народу
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28.02.2022 18:38 Відповісти
Зеленський тепер №1 для Українців.
Це вам не хлопців добровольців і ЗСУ під Дебальцево і Іловайськом в угоду путіну класти. Продажна Порошня відпочиває ... назавжди. Пєтя, забудь, бо ти зрадник, крадій, посібник путіна, Всіх продав.... (ЖМУ РУКУ!...) Порошняга, Єдь в расію, тєбя твой друг путін ( ОБНИМАЮ...) приглашаєт официально на ПМЖ до януковічя!
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28.02.2022 18:50 Відповісти
Угомонись, убогое! Всё вам Петя покоя не даёт. Уже сколько времни как не През, а вы всё гавкаете, даже перед угрозой кацапской оккупации. Лечиться надо!
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28.02.2022 18:51 Відповісти
Вот интересно: только что ЕС устами Борреля заявили что не примут, а Зеленский всё же подписал бумаги. Думаю это некая формальность: наше дело заяву подать, а уж если откажате, то это будет ваше решение (it's your call!), а не наша нерешилельность с заявкой. Может и правильно...
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28.02.2022 18:50 Відповісти
скажет в Европу не берут пойдем в расею.
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28.02.2022 19:53 Відповісти
сцыцерон, главнаркомандувач... поясни позицию *********, посланного тобой на "переговоры" в вонючую бульбашию... что оно там жрало целых 6 часов... ты, *****, ашкенази, ответь...
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28.02.2022 18:52 Відповісти
А нас и дальше бомбят!!!Алло мозги где?Какие блин переговоры!Идет оочень тонкая игра и похер миллионы погибших с разных сторон.
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28.02.2022 19:57 Відповісти
Так, всем заткнуть и слушать!
Мне тоже не нравится Зеля, но в данных условиях он делает и трындит ПРАВИЛЬНО.
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28.02.2022 19:02 Відповісти
пусть небо помогут закрыть
а остальное не так важно
а то весь запас крылатых ракет тут тратить решили уже
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28.02.2022 19:16 Відповісти
лучше тролить путлера чем вглаза заглядывать , еще лучше если из порохов-яценюков-и прочих головастых правительство склотил бы
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28.02.2022 19:36 Відповісти
ВОИСТИНУ -ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ!Бог поможет Украине стать членом ЕС!Эта особенная ,мужественная страна -заслужила стать ещё одним членом Европейской семь
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28.02.2022 19:37 Відповісти
Бывший комедиант становится лидером цивилизованного мира в борьбе с чумой 21века, а столпы старой демократии начинают вести себя как дешевые клоуны. Никогда не говори никогда.
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28.02.2022 20:17 Відповісти
Лидером становится Народ и Армия Украины. Хватит уже хейтить трижды уклониста.
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28.02.2022 21:58 Відповісти
Нет, это не хейт, я имел ввиду Лидером, с большой буквы, и да Народ и Армия, тут вы правы.
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28.02.2022 22:14 Відповісти
А в НАТО заявление ЗЕ подписал? Это важнее, чем ЕС
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28.02.2022 20:48 Відповісти
Все правильно с этим вступлением, но как-то не понятно. Дело все в том, что вступление происходит не так, как, скажем, в какую-нибудь общественную организацию - написал заявление, проголосовали, приняли. По сути это многостраничный договор, который подписывает каждый член союза. Кроме требований к соответствию законодательства кандидата общим нормам (права человека и т.д. и т.п.), каждый член имеет свои интересы в отношениях с кандидатом - торговых, этнических и прочих. И это переговорный процесс. Вот к примеру Македонию никуда не принимали пока она по требованию Греции не переименовалась в Северную Македонию. Я не понимаю почему Зеленский так педалирует эту тему. Ну разве чтобы использовать обстоятельства и избавиться от длинных процедур. Но вряд-ли на это пойдут, так как это долгосрочный договор. Деньги, оружие, политическая поддержка - пожалуйста, это другое, не такое долгосрочное - ведь конфликты, войны кончаются.
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Ну-ну..... Хай тепер забуде про офшори, корупцію суддів і про походи в ліс.
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого мы так долго ждали.
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01.03.2022 02:19 Відповісти
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