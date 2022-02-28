Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення
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Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.
Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору Білорусі.
Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.
Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник, для прикриття, використовує державну символіку і форму ЗСУ , Національної гвардії та Національної поліції України.
Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
При висуванні колони танків та бронетранспортерів агресор обстрілював помешкання місцевих жителів в Чернігівській області, від Талалаївки до Ніжина. Танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.
За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України. Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
экономики жопа,поэтому торопится.
нацияхолопонаселение.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
Ну ось вам і відповідь на мільони що пропонують кацапським полоненим.
Смерть кацапам.
Як білорусу - запитання на вищевказане :
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3320212
*****, і тут Лукашенканападьот.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
❗️А тепер повна інформація, насолоджуємося!
+70 літаків для української армії!
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
Якщо один "Привид Києва" збив уже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
хоч я би на місці байдена сказав "іду на ви" хай в бункері памперси міняють
С одной стороны это очень неприятно (если так можно вообще сказать), с другой стороны это потребует от противника повышенного расхода боеприпасов, ГСМ, МТО и приведет к замедлению темпов.
Следует продолжать наносить непрерывные удары по коммуникационным линиям противника и его пунктам полевого управления и связи.
Кроме того, скорее всего, сегодня ночью и в течение завтрашнего дня, противник попытается перегруппировать резервы и начать втягивать их на территорию Украины. Это будет делаться, как и 28.02. - под прикрытием огня артиллерии и РСЗО, действий авиации и РВ.
Вскрыть такую группировку будет легко (самолеты ДРЛО и АВАКС на вас работают).
Представляется наиболее целесообразным, встретить подходящие резервы серией встречных последовательных ударов (обращаю внимание: последовательных - не значит разрозненных, встречных - не значит "лоб в лоб", ударов - не значит ближний бой среди бела дня) для нанесения противнику поражения, пока он будет находиться в походных и предбоевых порядках.
Исключение составляет южное направление: там такие удары сейчас вряд ли возможны в полном объеме.
Вопросов введения в бой армии Белоруси я не касаюсь - если такое случиться, то стратегическая обстановка на ТВД изменится кардинально.