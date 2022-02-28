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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.

Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору Білорусі.

Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник, для прикриття, використовує державну символіку і форму ЗСУ , Національної гвардії та Національної поліції України.

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

При висуванні колони танків та бронетранспортерів агресор обстрілював помешкання місцевих жителів в Чернігівській області, від Талалаївки до Ніжина. Танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України. Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
Нічого вони не озвіріли, а пообсирались. То лисий карлик озвірів от і віддав наказ.
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28.02.2022 22:08
+58
У нас только один Киевский призрак 16шт. лютучих орков сбил. Не удивлюсь, если там 90 летний дед асс Люфтваффе сидит.
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28.02.2022 22:04
+55
они и тем и опасны еще больше потому что они озверели от неудач
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28.02.2022 22:04
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они и тем и опасны еще больше потому что они озверели от неудач
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28.02.2022 22:04 Відповісти
Нічого вони не озвіріли, а пообсирались. То лисий карлик озвірів от і віддав наказ.
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28.02.2022 22:08 Відповісти
наказ можна виконати по своєму усматренію...
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28.02.2022 22:09 Відповісти
более того Бойовий Статут четко гарантирует неприкосновенность в случае невыполнения заведомо преступного приказа
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28.02.2022 22:26 Відповісти
оружие на подходе
экономики жопа,поэтому торопится.
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28.02.2022 22:13 Відповісти
орки розстріляли свою колонну в районі траси юнаківка-суджа багато трупів.
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28.02.2022 22:29 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись.
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01.03.2022 01:07 Відповісти
Наші люди теж не вівці.
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28.02.2022 22:16 Відповісти
это в курсе но жаль каждого погибшего нашего...шляки би того путлера трафили
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28.02.2022 22:18 Відповісти
Мураєв **** у себе в фейсбуці все це намагається виправдовувати...
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Він іще живий? Чому?
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28.02.2022 22:27 Відповісти
Чому?
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01.03.2022 06:31 Відповісти
дык на это и хйловский рассчет, проверенный многократно. при совке конечно пропагандой уши жужжали с детства, сейчас видимо даже этого не надо, отупела нация холопонаселение.
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28.02.2022 22:39 Відповісти
Слава Свид, Путин точно озверел, а вот на счёт кацапов с кадыровцами не уверена. Их ******! а они не верят, говорят фэйк и так в прямом смысле « до гробовой доски» которой многим из них не видать.
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28.02.2022 23:24 Відповісти
все старо как мир....я тоже не верил до 24 числа
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28.02.2022 23:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hKS4DwzdIFw
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28.02.2022 23:43 Відповісти
У нас только один Киевский призрак 16шт. лютучих орков сбил. Не удивлюсь, если там 90 летний дед асс Люфтваффе сидит.
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28.02.2022 22:04 Відповісти
Може Топонар гріхи замолює?
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28.02.2022 22:40 Відповісти
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28.02.2022 23:06 Відповісти
Ерік Хартман якийсь))
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28.02.2022 23:25 Відповісти
Кацапи потрапили у засідку.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
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28.02.2022 22:04 Відповісти
Дуже прошу, коли ви фільмуєте трупи з кишками руцьких свиней, можете це робити без матюків? ....Бо ці відео ми з дітьми завжди дивимось, незручно якось.. Дякую..
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28.02.2022 23:39 Відповісти
"Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження. "-
Ну ось вам і відповідь на мільони що пропонують кацапським полоненим.
Смерть кацапам.
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Никто нацистской кацапне не будет давать 5 млн это что бы моральный дух опустить еще больше, может для картинки дадут парочке, а остальных по лагерям отстраивать что уничтожили. Потом скажут это была шутка.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Мочить, только мочить орков!!
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Покойная бабка рассказывала, что когда гитлеровцы наступали, то весьма лояльно относились к населению, шоколадками угощали. А вот когда обратно отступали, то были злые как осы. Очевидно, кацапы на второй стадии. Блицкриг обосрался, теперь затяжные бои на уничтожение всего украинского. Пленных кацапов можно не брать. На обменный фонд уже набрали.
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28.02.2022 22:12 Відповісти
To Мобильный крематорий
Як білорусу - запитання на вищевказане :
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3320212
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28.02.2022 22:51 Відповісти
Неважно, какой породы кацапская свинья. Сунуло свой пятак в Украину - должно сдохнуть.
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28.02.2022 22:54 Відповісти
Не приймати білий прапор як ознаку здавання. Відкривати вогонь на ураження незважаючи на ніякі прапори. Вони самі винні, що зіпсували собі таким чином можливість використання білого прапору.
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28.02.2022 22:13 Відповісти
Нехай вівішують обісрані портки...тоді ще "будем пасматреть"
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28.02.2022 22:20 Відповісти
голяка пусть сдаются
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28.02.2022 22:41 Відповісти
Дай, Боже, сил та витримки всім, хто бореться із зброєю в руках!
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28.02.2022 22:14 Відповісти
Можливо я щось і не розумію, але постійно стоїть питання сторони Білорусії, на кордонах якої накопичення воєнної техніки та авіації ворога, і з сторони якої нас ********, так чому ж наші сили не працюють у напрямку знищення цього арсеналу прямо на стороні Білорусії шляхом такого ж самого арт обстрілу у їхню сторону як і вони у нашу?
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28.02.2022 22:15 Відповісти
Мабуть той, хто мав надати такий наказ його не надає.
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28.02.2022 22:16 Відповісти
Це огидно, але оточення президента все ще мріють повернути мир та бізнес з росією шляхом перемовин. Тому не чипають Біларусь як їхний майданчик для ціх перемовин. Навіть не оголошують стан війни з Біларуссю, якщо ви помітили.
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Увы, но вы правы. Факты показывают тоже самое, увы..
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28.02.2022 23:12 Відповісти
то в тебе на моніторі карта малесенька.Якщо буде обстріл Білорусі.це привід для Лукашенки нападати
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28.02.2022 23:22 Відповісти
А зараз він не нападає, ні?
*****, і тут Лукашенканападьот.
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01.03.2022 00:04 Відповісти
якщо офіційно..то тоді вже грає політика.а Лукашенка зараз тихесенько сидить..Мол типу ,це не він це все )(уйло,він мене заставив він мене шантажував.його судіть
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01.03.2022 00:12 Відповісти
в арахамию попаде
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01.03.2022 00:06 Відповісти
Совет министров Болгарии отправил в отставку министра обороны Стефана Янева
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28.02.2022 22:15 Відповісти
Це Сумська область. Москалі сикучі покидали свої танчики та *********. Деяких кацапів убили.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
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28.02.2022 22:15 Відповісти
Ви бачили зеленіючий Київ навесні? Ви бачили квітучий Харків? Ви гулял у міському парку Бучі? А Ви бачили...? На Захді є вид покарання-декілька по життєвих строків. Я вимагаю декілька стратів Кремлівського уйо...ка!
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28.02.2022 22:15 Відповісти
⚡️⚡️⚡️А тепер ще чудові новини, як ви вже знаєте, з Польщі до нас летять Міг-29.

❗️А тепер повна інформація, насолоджуємося!

+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив уже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
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28.02.2022 22:17 Відповісти
а ще якщо якийсь раптор між ними загубиться...
хоч я би на місці байдена сказав "іду на ви" хай в бункері памперси міняють
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Закрийте небо вiд ракет, вiд обстрилiв
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28.02.2022 22:25 Відповісти
закрытое небо это нужно про ставить, так как кацапы не выполняют договоренности. и 50\50 что собьют. так что обстрелы - еще будут.
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28.02.2022 23:30 Відповісти
У них навіть зараз немає 50/50. Нормальна ПРО дасть 90/10.
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01.03.2022 00:05 Відповісти
70 літаків це немало. Якщо там стоїть НАТОівська авіоніка, радари, під крилами американські ракети, то є кошмаром для касабів
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28.02.2022 22:57 Відповісти
Как же я ненавижу этих русских фашистов. Мой дед который прошел линию фронта от Ярославля до Харькова их детально описал. И сегодня я вижу полное совпадение фашистов в русне. Эту ползучую тварь нужно утилизировать сразу, чтобы она не расширялась
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28.02.2022 22:17 Відповісти
Мій покійний дід, ветеран, що воював з серпня 41-го(в неповних 18), і через дебільну бездарну десантну Керченську операцію в грудні потрапив поранений в полон, десь роки з три сидів по німецьким концтаборах - так він більше комуняк і кацапів не любив, ніж німців-"фашистів", "страшних каратєлєй", за совково-какцапською пропагандою. Потім його ще до штрафбату звісно запроторили...
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28.02.2022 23:29 Відповісти
Меня тоже это интересует, почему наше небо не закрыто, почему прямо в Беларуси не уничтожают всю эту сволочь😡
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Для этого нужны самолеты, способные преодолевать полосу ПВО. Другими словами, нужно НАТОвское оборудование для постановки помех. Если дадут, тогда сможем.
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28.02.2022 22:29 Відповісти
Пытаемся закрыть небо , не получается быстро
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Небо не закроют. Если закрыть, тогда НАТО входит в войну. А это уже будет 3 мировая...
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28.02.2022 23:17 Відповісти
по законам военного времени
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Мураева
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Смерть!!!!!
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28.02.2022 22:25 Відповісти
Tanja Semashko Что бы уничтожать в белорусии , нужна баллистика , ее пока нет Но скоро будет
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28.02.2022 22:25 Відповісти
Точка У - 120 км.
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28.02.2022 22:38 Відповісти
Це, тупо, означвє, що жодного орка в полон не брати. Розстріл на місці.
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28.02.2022 22:43 Відповісти
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28.02.2022 22:45 Відповісти
А виявилось, що - єсть разницца на каком языке гаваріть,.... аднака внєзапна!!.... ☝️☝️
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28.02.2022 23:05 Відповісти
Рашиссти тільки з ціаільними й "герої" . Так завжди було. Мордер здохне!
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28.02.2022 22:48 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Слава громадянам України! Всім друзям дякуємо за підтримку!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.02.2022 23:01 Відповісти
Какой нахер плен?? Встречайте ********* коктелями молотова.Эти суки хорошо горят в танках сраных
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Извините, что значит пребывает?! Только и видно что вражеская техника свободно в приграничные населенные пункты въезжает, нельзя ли части дорог что граничит с белорусами уничтожить, завалить кацапским сожженными мусором включая их остатки для психологической атаки
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28.02.2022 23:17 Відповісти
ви пропонуєте удобрювати землю перед весняною посівною?
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28.02.2022 23:40 Відповісти
Знаєте, коли під час битви в Арденнах німці заслали переодягнених у американську форму вояків і дали їм американські прапори, то американці це вважали порушенням норм та звичаїв війни і не брали таких німців у полон, а одразу ж розстрілювали...
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28.02.2022 23:20 Відповісти
Нічого на Московії не міняється, маскувались колись під бандерівців,упівців і вбивали мирних Українців,так і тепер вчиняють. Смерть москвофашистським окупантам.
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28.02.2022 23:29 Відповісти
Украинцы! Я русский. Я живу в России и родился в России. И я вас призываю - убивайте, убивайте и убивайте как можно больше это русское фашистское отродье. Никаких переговоров с этим отродьем. Только гасить и на удобрение.
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28.02.2022 23:33 Відповісти
а Вы будете празновать День Пабеды 9 Мая? Дэды Ваевали...Можем Павтарить..На Берлин
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28.02.2022 23:46 Відповісти
После 2014 не праздную.
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01.03.2022 08:21 Відповісти
Руський Гальченко, це як руський Рабінович...
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01.03.2022 00:28 Відповісти
раздайте людям оружие -паспорт на него выписывают автомат и ксиву с фамилией и номером автомата
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01.03.2022 00:11 Відповісти
Треба вже з ними поступати, як свого часу зі 197-ю дивізією Вармахту... В полон не брати.
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01.03.2022 00:26 Відповісти
В принципе, начало происходить то, о чем я писал вчера: убедившись, что с наскоку захватить узлы урбанизированной местности не удается, противник начал подтягивать тяжелое вооружение и перешел к ведению огня на разрушение (с целью подавления сопротивления).
С одной стороны это очень неприятно (если так можно вообще сказать), с другой стороны это потребует от противника повышенного расхода боеприпасов, ГСМ, МТО и приведет к замедлению темпов.
Следует продолжать наносить непрерывные удары по коммуникационным линиям противника и его пунктам полевого управления и связи.
Кроме того, скорее всего, сегодня ночью и в течение завтрашнего дня, противник попытается перегруппировать резервы и начать втягивать их на территорию Украины. Это будет делаться, как и 28.02. - под прикрытием огня артиллерии и РСЗО, действий авиации и РВ.
Вскрыть такую группировку будет легко (самолеты ДРЛО и АВАКС на вас работают).
Представляется наиболее целесообразным, встретить подходящие резервы серией встречных последовательных ударов (обращаю внимание: последовательных - не значит разрозненных, встречных - не значит "лоб в лоб", ударов - не значит ближний бой среди бела дня) для нанесения противнику поражения, пока он будет находиться в походных и предбоевых порядках.
Исключение составляет южное направление: там такие удары сейчас вряд ли возможны в полном объеме.
Вопросов введения в бой армии Белоруси я не касаюсь - если такое случиться, то стратегическая обстановка на ТВД изменится кардинально.
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01.03.2022 02:18 Відповісти
Убивайте оккупантов!
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01.03.2022 12:26 Відповісти
 
 