Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению
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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.
Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к перемещению в Государственную границу Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.
Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству Беларуси.
Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.
Наиболее распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры. Противник для прикрытия использует государственную символику и форму ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина. Танки из состава русских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.
По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины. Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирным населением и достойный отпор украинского войска", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
экономики жопа,поэтому торопится.
нацияхолопонаселение.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
Ну ось вам і відповідь на мільони що пропонують кацапським полоненим.
Смерть кацапам.
Як білорусу - запитання на вищевказане :
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3320212
*****, і тут Лукашенканападьот.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
❗️А тепер повна інформація, насолоджуємося!
+70 літаків для української армії!
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
Якщо один "Привид Києва" збив уже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
хоч я би на місці байдена сказав "іду на ви" хай в бункері памперси міняють
С одной стороны это очень неприятно (если так можно вообще сказать), с другой стороны это потребует от противника повышенного расхода боеприпасов, ГСМ, МТО и приведет к замедлению темпов.
Следует продолжать наносить непрерывные удары по коммуникационным линиям противника и его пунктам полевого управления и связи.
Кроме того, скорее всего, сегодня ночью и в течение завтрашнего дня, противник попытается перегруппировать резервы и начать втягивать их на территорию Украины. Это будет делаться, как и 28.02. - под прикрытием огня артиллерии и РСЗО, действий авиации и РВ.
Вскрыть такую группировку будет легко (самолеты ДРЛО и АВАКС на вас работают).
Представляется наиболее целесообразным, встретить подходящие резервы серией встречных последовательных ударов (обращаю внимание: последовательных - не значит разрозненных, встречных - не значит "лоб в лоб", ударов - не значит ближний бой среди бела дня) для нанесения противнику поражения, пока он будет находиться в походных и предбоевых порядках.
Исключение составляет южное направление: там такие удары сейчас вряд ли возможны в полном объеме.
Вопросов введения в бой армии Белоруси я не касаюсь - если такое случиться, то стратегическая обстановка на ТВД изменится кардинально.