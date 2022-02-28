Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к перемещению в Государственную границу Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

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Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству Беларуси.

Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

Наиболее распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры. Противник для прикрытия использует государственную символику и форму ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

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При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина. Танки из состава русских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины. Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирным населением и достойный отпор украинского войска", - говорится в сообщении.