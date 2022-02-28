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Новости Война в Украине
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к перемещению в Государственную границу Украины на Волынском направлении. Кроме того, территория Беларуси продолжает использоваться для боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

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Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству Беларуси.

Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

Наиболее распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры. Противник для прикрытия использует государственную символику и форму ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

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При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина. Танки из состава русских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения в глубь территории Украины. Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирным населением и достойный отпор украинского войска", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+59
Нічого вони не озвіріли, а пообсирались. То лисий карлик озвірів от і віддав наказ.
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28.02.2022 22:08
+58
У нас только один Киевский призрак 16шт. лютучих орков сбил. Не удивлюсь, если там 90 летний дед асс Люфтваффе сидит.
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28.02.2022 22:04
+55
они и тем и опасны еще больше потому что они озверели от неудач
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28.02.2022 22:04
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они и тем и опасны еще больше потому что они озверели от неудач
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28.02.2022 22:04 Ответить
Нічого вони не озвіріли, а пообсирались. То лисий карлик озвірів от і віддав наказ.
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28.02.2022 22:08 Ответить
наказ можна виконати по своєму усматренію...
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28.02.2022 22:09 Ответить
более того Бойовий Статут четко гарантирует неприкосновенность в случае невыполнения заведомо преступного приказа
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28.02.2022 22:26 Ответить
оружие на подходе
экономики жопа,поэтому торопится.
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28.02.2022 22:13 Ответить
орки розстріляли свою колонну в районі траси юнаківка-суджа багато трупів.
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28.02.2022 22:29 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялись.
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01.03.2022 01:07 Ответить
Наші люди теж не вівці.
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28.02.2022 22:16 Ответить
это в курсе но жаль каждого погибшего нашего...шляки би того путлера трафили
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28.02.2022 22:18 Ответить
Мураєв **** у себе в фейсбуці все це намагається виправдовувати...
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28.02.2022 22:22 Ответить
Він іще живий? Чому?
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28.02.2022 22:27 Ответить
Чому?
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01.03.2022 06:31 Ответить
дык на это и хйловский рассчет, проверенный многократно. при совке конечно пропагандой уши жужжали с детства, сейчас видимо даже этого не надо, отупела нация холопонаселение.
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28.02.2022 22:39 Ответить
Слава Свид, Путин точно озверел, а вот на счёт кацапов с кадыровцами не уверена. Их ******! а они не верят, говорят фэйк и так в прямом смысле « до гробовой доски» которой многим из них не видать.
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28.02.2022 23:24 Ответить
все старо как мир....я тоже не верил до 24 числа
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28.02.2022 23:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hKS4DwzdIFw
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28.02.2022 23:43 Ответить
У нас только один Киевский призрак 16шт. лютучих орков сбил. Не удивлюсь, если там 90 летний дед асс Люфтваффе сидит.
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28.02.2022 22:04 Ответить
Може Топонар гріхи замолює?
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28.02.2022 22:40 Ответить
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28.02.2022 23:06 Ответить
Ерік Хартман якийсь))
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28.02.2022 23:25 Ответить
Кацапи потрапили у засідку.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
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28.02.2022 22:04 Ответить
Дуже прошу, коли ви фільмуєте трупи з кишками руцьких свиней, можете це робити без матюків? ....Бо ці відео ми з дітьми завжди дивимось, незручно якось.. Дякую..
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28.02.2022 23:39 Ответить
"Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження. "-
Ну ось вам і відповідь на мільони що пропонують кацапським полоненим.
Смерть кацапам.
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28.02.2022 22:09 Ответить
Никто нацистской кацапне не будет давать 5 млн это что бы моральный дух опустить еще больше, может для картинки дадут парочке, а остальных по лагерям отстраивать что уничтожили. Потом скажут это была шутка.
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28.02.2022 22:24 Ответить
Мочить, только мочить орков!!
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28.02.2022 22:09 Ответить
Покойная бабка рассказывала, что когда гитлеровцы наступали, то весьма лояльно относились к населению, шоколадками угощали. А вот когда обратно отступали, то были злые как осы. Очевидно, кацапы на второй стадии. Блицкриг обосрался, теперь затяжные бои на уничтожение всего украинского. Пленных кацапов можно не брать. На обменный фонд уже набрали.
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28.02.2022 22:12 Ответить
To Мобильный крематорий
Як білорусу - запитання на вищевказане :
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3320212
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28.02.2022 22:51 Ответить
Неважно, какой породы кацапская свинья. Сунуло свой пятак в Украину - должно сдохнуть.
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28.02.2022 22:54 Ответить
Не приймати білий прапор як ознаку здавання. Відкривати вогонь на ураження незважаючи на ніякі прапори. Вони самі винні, що зіпсували собі таким чином можливість використання білого прапору.
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28.02.2022 22:13 Ответить
Нехай вівішують обісрані портки...тоді ще "будем пасматреть"
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28.02.2022 22:20 Ответить
голяка пусть сдаются
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28.02.2022 22:41 Ответить
Дай, Боже, сил та витримки всім, хто бореться із зброєю в руках!
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28.02.2022 22:14 Ответить
Можливо я щось і не розумію, але постійно стоїть питання сторони Білорусії, на кордонах якої накопичення воєнної техніки та авіації ворога, і з сторони якої нас ********, так чому ж наші сили не працюють у напрямку знищення цього арсеналу прямо на стороні Білорусії шляхом такого ж самого арт обстрілу у їхню сторону як і вони у нашу?
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28.02.2022 22:15 Ответить
Мабуть той, хто мав надати такий наказ його не надає.
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28.02.2022 22:16 Ответить
Це огидно, але оточення президента все ще мріють повернути мир та бізнес з росією шляхом перемовин. Тому не чипають Біларусь як їхний майданчик для ціх перемовин. Навіть не оголошують стан війни з Біларуссю, якщо ви помітили.
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28.02.2022 22:19 Ответить
Увы, но вы правы. Факты показывают тоже самое, увы..
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28.02.2022 23:12 Ответить
то в тебе на моніторі карта малесенька.Якщо буде обстріл Білорусі.це привід для Лукашенки нападати
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28.02.2022 23:22 Ответить
А зараз він не нападає, ні?
*****, і тут Лукашенканападьот.
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01.03.2022 00:04 Ответить
якщо офіційно..то тоді вже грає політика.а Лукашенка зараз тихесенько сидить..Мол типу ,це не він це все )(уйло,він мене заставив він мене шантажував.його судіть
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01.03.2022 00:12 Ответить
в арахамию попаде
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01.03.2022 00:06 Ответить
Совет министров Болгарии отправил в отставку министра обороны Стефана Янева
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28.02.2022 22:15 Ответить
Це Сумська область. Москалі сикучі покидали свої танчики та *********. Деяких кацапів убили.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
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28.02.2022 22:15 Ответить
Ви бачили зеленіючий Київ навесні? Ви бачили квітучий Харків? Ви гулял у міському парку Бучі? А Ви бачили...? На Захді є вид покарання-декілька по життєвих строків. Я вимагаю декілька стратів Кремлівського уйо...ка!
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28.02.2022 22:15 Ответить
⚡️⚡️⚡️А тепер ще чудові новини, як ви вже знаєте, з Польщі до нас летять Міг-29.

❗️А тепер повна інформація, насолоджуємося!

+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Якщо один "Привид Києва" збив уже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!
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28.02.2022 22:17 Ответить
а ще якщо якийсь раптор між ними загубиться...
хоч я би на місці байдена сказав "іду на ви" хай в бункері памперси міняють
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28.02.2022 22:22 Ответить
Закрийте небо вiд ракет, вiд обстрилiв
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28.02.2022 22:25 Ответить
закрытое небо это нужно про ставить, так как кацапы не выполняют договоренности. и 50\50 что собьют. так что обстрелы - еще будут.
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28.02.2022 23:30 Ответить
У них навіть зараз немає 50/50. Нормальна ПРО дасть 90/10.
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01.03.2022 00:05 Ответить
70 літаків це немало. Якщо там стоїть НАТОівська авіоніка, радари, під крилами американські ракети, то є кошмаром для касабів
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28.02.2022 22:57 Ответить
Как же я ненавижу этих русских фашистов. Мой дед который прошел линию фронта от Ярославля до Харькова их детально описал. И сегодня я вижу полное совпадение фашистов в русне. Эту ползучую тварь нужно утилизировать сразу, чтобы она не расширялась
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28.02.2022 22:17 Ответить
Мій покійний дід, ветеран, що воював з серпня 41-го(в неповних 18), і через дебільну бездарну десантну Керченську операцію в грудні потрапив поранений в полон, десь роки з три сидів по німецьким концтаборах - так він більше комуняк і кацапів не любив, ніж німців-"фашистів", "страшних каратєлєй", за совково-какцапською пропагандою. Потім його ще до штрафбату звісно запроторили...
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28.02.2022 23:29 Ответить
Меня тоже это интересует, почему наше небо не закрыто, почему прямо в Беларуси не уничтожают всю эту сволочь😡
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28.02.2022 22:22 Ответить
Для этого нужны самолеты, способные преодолевать полосу ПВО. Другими словами, нужно НАТОвское оборудование для постановки помех. Если дадут, тогда сможем.
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28.02.2022 22:29 Ответить
Пытаемся закрыть небо , не получается быстро
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28.02.2022 22:22 Ответить
Небо не закроют. Если закрыть, тогда НАТО входит в войну. А это уже будет 3 мировая...
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28.02.2022 23:17 Ответить
по законам военного времени
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28.02.2022 22:24 Ответить
Мураева
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28.02.2022 22:24 Ответить
Смерть!!!!!
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28.02.2022 22:25 Ответить
Tanja Semashko Что бы уничтожать в белорусии , нужна баллистика , ее пока нет Но скоро будет
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28.02.2022 22:25 Ответить
Точка У - 120 км.
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28.02.2022 22:38 Ответить
Це, тупо, означвє, що жодного орка в полон не брати. Розстріл на місці.
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28.02.2022 22:43 Ответить
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28.02.2022 22:45 Ответить
А виявилось, що - єсть разницца на каком языке гаваріть,.... аднака внєзапна!!.... ☝️☝️
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28.02.2022 23:05 Ответить
Рашиссти тільки з ціаільними й "герої" . Так завжди було. Мордер здохне!
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28.02.2022 22:48 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Слава громадянам України! Всім друзям дякуємо за підтримку!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.02.2022 23:01 Ответить
Какой нахер плен?? Встречайте ********* коктелями молотова.Эти суки хорошо горят в танках сраных
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28.02.2022 23:16 Ответить
Извините, что значит пребывает?! Только и видно что вражеская техника свободно в приграничные населенные пункты въезжает, нельзя ли части дорог что граничит с белорусами уничтожить, завалить кацапским сожженными мусором включая их остатки для психологической атаки
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28.02.2022 23:17 Ответить
ви пропонуєте удобрювати землю перед весняною посівною?
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28.02.2022 23:40 Ответить
Знаєте, коли під час битви в Арденнах німці заслали переодягнених у американську форму вояків і дали їм американські прапори, то американці це вважали порушенням норм та звичаїв війни і не брали таких німців у полон, а одразу ж розстрілювали...
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28.02.2022 23:20 Ответить
Нічого на Московії не міняється, маскувались колись під бандерівців,упівців і вбивали мирних Українців,так і тепер вчиняють. Смерть москвофашистським окупантам.
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28.02.2022 23:29 Ответить
Украинцы! Я русский. Я живу в России и родился в России. И я вас призываю - убивайте, убивайте и убивайте как можно больше это русское фашистское отродье. Никаких переговоров с этим отродьем. Только гасить и на удобрение.
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28.02.2022 23:33 Ответить
а Вы будете празновать День Пабеды 9 Мая? Дэды Ваевали...Можем Павтарить..На Берлин
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28.02.2022 23:46 Ответить
После 2014 не праздную.
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01.03.2022 08:21 Ответить
Руський Гальченко, це як руський Рабінович...
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01.03.2022 00:28 Ответить
раздайте людям оружие -паспорт на него выписывают автомат и ксиву с фамилией и номером автомата
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01.03.2022 00:11 Ответить
Треба вже з ними поступати, як свого часу зі 197-ю дивізією Вармахту... В полон не брати.
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01.03.2022 00:26 Ответить
В принципе, начало происходить то, о чем я писал вчера: убедившись, что с наскоку захватить узлы урбанизированной местности не удается, противник начал подтягивать тяжелое вооружение и перешел к ведению огня на разрушение (с целью подавления сопротивления).
С одной стороны это очень неприятно (если так можно вообще сказать), с другой стороны это потребует от противника повышенного расхода боеприпасов, ГСМ, МТО и приведет к замедлению темпов.
Следует продолжать наносить непрерывные удары по коммуникационным линиям противника и его пунктам полевого управления и связи.
Кроме того, скорее всего, сегодня ночью и в течение завтрашнего дня, противник попытается перегруппировать резервы и начать втягивать их на территорию Украины. Это будет делаться, как и 28.02. - под прикрытием огня артиллерии и РСЗО, действий авиации и РВ.
Вскрыть такую группировку будет легко (самолеты ДРЛО и АВАКС на вас работают).
Представляется наиболее целесообразным, встретить подходящие резервы серией встречных последовательных ударов (обращаю внимание: последовательных - не значит разрозненных, встречных - не значит "лоб в лоб", ударов - не значит ближний бой среди бела дня) для нанесения противнику поражения, пока он будет находиться в походных и предбоевых порядках.
Исключение составляет южное направление: там такие удары сейчас вряд ли возможны в полном объеме.
Вопросов введения в бой армии Белоруси я не касаюсь - если такое случиться, то стратегическая обстановка на ТВД изменится кардинально.
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01.03.2022 02:18 Ответить
Убивайте оккупантов!
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01.03.2022 12:26 Ответить
 
 