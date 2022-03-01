Українська енергосистема може бути інтегрована до європейської найближчими тижнями, – єврокомісар Сімсон
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Європейський комісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон вважає, що надзвичайна синхронізація енергосистеми України з європейською ENTSO-E може бути проведена за кілька тижнів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської. Збільшити українську енергетичну незалежність — це стратегічна ініціатива. Того ж дня, як Україна почала тестування роботи (енергосистеми) в ізольованому режимі — перший крок до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС, російська армія вторглася в Україну.
Я говорила з міністром Галущенком знову вчора, і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову возз'єднуватися з російською енергетичною системою. В результаті Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергетичною системою, і провести її якнайшвидше. Це технічний виклик. З боку міністрів цьому була широка підтримка. Тому ми просуватимемось уперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше", - окреслила єврокомісар ситуацію.
Оцінюючи роботу української енергосистеми в ізольованому режимі, Сімсон зазначила, що всі необхідні етапи пройшли успішно.
"Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно надзвичайне приєднання можливе. Водночас, як Україна продовжує працювати в ізольованому режимі, зараз важко навіть сусіднім країнам надати будь-яку допомогу. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів", - вважає вона.
Нагадуємо, міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики країн ЄС щодо якнайшвидшої інтеграції енергосистеми України до європейської ENTSO-E.
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Чого зволікали?
Бо європейці прокладки не дадуть ставити?
От зараз ми автономні і вистачає.
Який сенс був купувати в агресорів?
хакеры что-то ломают в интернете , списки телефоны выкладывают , а не можно выложить телефоны и адреса тех кто в самолетах и вертолётах сидит и убивает наших людей ? У них же тоже есть семьи ? Так через семьи на них давить ?
Тобто ми (влада чинна), засранці, похєрили досягнення попереднього президента на користь торгівлі з РФ, бо РФ хороша, а тепер вона погана, тому ми більше так не будемо. Прастітє нас?
Це так розуміти? А що заважало покидькам НЕ приєднуватись до систем РФ після виборів 2019? Що заважало посилювати ЗСУ і т.д.?
ДЕ Вільха, Нептуни? Якби вони були, то на Зміїному б і близько не було расіі зараз, бо сцяли б