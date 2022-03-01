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Українська енергосистема може бути інтегрована до європейської найближчими тижнями, – єврокомісар Сімсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська енергосистема може бути інтегрована до європейської найближчими тижнями, – єврокомісар Сімсон

Європейський комісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон вважає, що надзвичайна синхронізація енергосистеми України з європейською ENTSO-E може бути проведена за кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської. Збільшити українську енергетичну незалежність — це стратегічна ініціатива. Того ж дня, як Україна почала тестування роботи (енергосистеми) в ізольованому режимі — перший крок до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС, російська армія вторглася в Україну.

Я говорила з міністром Галущенком знову вчора, і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову возз'єднуватися з російською енергетичною системою. В результаті Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергетичною системою, і провести її якнайшвидше. Це технічний виклик. З боку міністрів цьому була широка підтримка. Тому ми просуватимемось уперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше", - окреслила єврокомісар ситуацію.

Оцінюючи роботу української енергосистеми в ізольованому режимі, Сімсон зазначила, що всі необхідні етапи пройшли успішно.

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"Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно надзвичайне приєднання можливе. Водночас, як Україна продовжує працювати в ізольованому режимі, зараз важко навіть сусіднім країнам надати будь-яку допомогу. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів", - вважає вона.

Нагадуємо, міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики країн ЄС щодо якнайшвидшої інтеграції енергосистеми України до європейської ENTSO-E.

Автор: Володимир Янченко
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28.02.2022 22:40 Відповісти
ИДИ ***** РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ КИЛОВАТТ !!!!!!
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28.02.2022 22:41 Відповісти
Давно би так

Чого зволікали?
Бо європейці прокладки не дадуть ставити?
От зараз ми автономні і вистачає.
Який сенс був купувати в агресорів?
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28.02.2022 22:44 Відповісти
Коломойський був проти. А тепер виходу нема, треба приєднуватися.
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28.02.2022 22:52 Відповісти
бо так захотів Zela
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28.02.2022 22:59 Відповісти
Кажуть якась арахамия на цьому гешефт робила...
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28.02.2022 22:59 Відповісти
Слава Украине!

хакеры что-то ломают в интернете , списки телефоны выкладывают , а не можно выложить телефоны и адреса тех кто в самолетах и вертолётах сидит и убивает наших людей ? У них же тоже есть семьи ? Так через семьи на них давить ?
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28.02.2022 22:52 Відповісти
Цікава цитата: "Я говорила з міністром Галущенком знову вчора, і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть ЗНОВУ возз'єднуватися з російською енергетичною системою"

Тобто ми (влада чинна), засранці, похєрили досягнення попереднього президента на користь торгівлі з РФ, бо РФ хороша, а тепер вона погана, тому ми більше так не будемо. Прастітє нас?
Це так розуміти? А що заважало покидькам НЕ приєднуватись до систем РФ після виборів 2019? Що заважало посилювати ЗСУ і т.д.?
ДЕ Вільха, Нептуни? Якби вони були, то на Зміїному б і близько не було расіі зараз, бо сцяли б
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28.02.2022 22:59 Відповісти
 
 