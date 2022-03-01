Українська енергосистема може бути інтегрована до європейської найближчими тижнями, – єврокомісар Сімсон

Європейський комісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон вважає, що надзвичайна синхронізація енергосистеми України з європейською ENTSO-E може бути проведена за кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської. Збільшити українську енергетичну незалежність — це стратегічна ініціатива. Того ж дня, як Україна почала тестування роботи (енергосистеми) в ізольованому режимі — перший крок до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС, російська армія вторглася в Україну.

Я говорила з міністром Галущенком знову вчора, і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову возз'єднуватися з російською енергетичною системою. В результаті Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергетичною системою, і провести її якнайшвидше. Це технічний виклик. З боку міністрів цьому була широка підтримка. Тому ми просуватимемось уперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше", - окреслила єврокомісар ситуацію.

Оцінюючи роботу української енергосистеми в ізольованому режимі, Сімсон зазначила, що всі необхідні етапи пройшли успішно.

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"Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно надзвичайне приєднання можливе. Водночас, як Україна продовжує працювати в ізольованому режимі, зараз важко навіть сусіднім країнам надати будь-яку допомогу. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів", - вважає вона.

Нагадуємо, міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики країн ЄС щодо якнайшвидшої інтеграції енергосистеми України до європейської ENTSO-E.