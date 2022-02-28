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Німеччина (4540) МЗС (3560) членство в ЄС (934) Анналена Бербок (326)

МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає від швидкого вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Spiegel.

"Усі знають, що вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців", - сказала Бербок.

За її словами, цей проєкт тягне за собою інтенсивний і далекосяжний процес трансформації.

При цьому Бербок наголосила: "Україна є частиною європейського дому. ЄС завжди був домом, двері якого відчинені". Вона подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни і країнам Східної Європи за допомогу.

"Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо", - сказала Бербок.

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Топ коментарі
+45
Знову Німеччина... газпромовські гроші ж не смердять.
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28.02.2022 23:22
+35
Да заткнулась бы ты уже, Бербок!
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28.02.2022 23:22
+29
Тут как бы и понятно, нам это сейчас и не надо. Нам бы оружие и закрыть небо. Что. В мы освободили свои территории.
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28.02.2022 23:22
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Тьотя, твоя задача просто сказати, що Німеччина не проти статусу країна-кандидат для України. Все, *****.
Замість цього ми знову чуємо від Німеччини "давайте не злить Путина".
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01.03.2022 00:13 Відповісти
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01.03.2022 00:16 Відповісти
Фашики німеччини відробляютьхазяїну *****.
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01.03.2022 00:20 Відповісти
Хоспадя, а притворялась умной. Вроде даже пуйлу возражала. Я, дурак, даже поверил.
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01.03.2022 02:01 Відповісти
****.
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01.03.2022 02:25 Відповісти
Очікувано, не здивований
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01.03.2022 04:49 Відповісти
Швабка погана!!!
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01.03.2022 15:30 Відповісти
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