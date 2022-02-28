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МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає від швидкого вступу України до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Spiegel.
"Усі знають, що вступ до ЄС - це не те, що можна завершити за кілька місяців", - сказала Бербок.
За її словами, цей проєкт тягне за собою інтенсивний і далекосяжний процес трансформації.
При цьому Бербок наголосила: "Україна є частиною європейського дому. ЄС завжди був домом, двері якого відчинені". Вона подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни і країнам Східної Європи за допомогу.
"Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо", - сказала Бербок.
Топ коментарі
+45 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар28.02.2022 23:22
+35 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар28.02.2022 23:22
+29 wittmann1980
показати весь коментар28.02.2022 23:22
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Будь ласка, зачекайте...
Замість цього ми знову чуємо від Німеччини "давайте не злить Путина".