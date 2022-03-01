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Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу.

Заяву опубліковано зокрема на сайтах президентів Латвії та Литви, повідомляє НВ, яке цитує Цензор.НЕТ.

У ньому президенти наголошують, що Україна "заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС", закликають держави-члени "консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні", а інституції ЄС — вжити заходів для "негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкрити переговорний процес".

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Президенти країн ЄС також висловили солідарність з Україною та її народом.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. До цього він заявив, що Україна звертається до ЄС щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.
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Топ коментарі
+30
"Зазвичай я не виставляю совї фото, та сьогодні зроблю виняток"
Стівен Кінг.
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28.02.2022 22:41
+13
а тим часом --- мид расеи: «Поставки ФРГ вооружений в Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии» що може на нiмцiв пiдуть
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28.02.2022 22:36
+10
⚡️Супутниковий зв'язок «Starlink» від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну

За нами перемога

https://t.me/operativnoZSU/9698
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28.02.2022 22:34
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28.02.2022 22:33 Відповісти
Сейчас ****** и немчура опять сопли жевать будут
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28.02.2022 22:33 Відповісти
Німеччина сьогодні вже заявляла, що Україна має бути в ЄС, бо "одна з нас". Ось ****** будуть артачитись. Але й на них знайдеться "болт з лівим різьбленням".
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28.02.2022 22:43 Відповісти
не будуть,все просто - мати сильного союзника сусіда в либеральній європі хочуть всі бо самі воювати розучились
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28.02.2022 22:49 Відповісти
Саме так. Дуже влучно!
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Настроения в Германии сейчас такие, что она вряд ли станет тормозить.
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01.03.2022 00:58 Відповісти
⚡️Супутниковий зв'язок «Starlink» від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну

За нами перемога

https://t.me/operativnoZSU/9698
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28.02.2022 22:34 Відповісти
Чим допоможе цей супутниковий інтернет.і як ми без нього протрималися в війні з кацапнею до сьогодні?
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28.02.2022 23:28 Відповісти
а он неубиваемый, его нельзя загасить или перестрелить. Ты всегда можешь стримить как враг ищет колбасу и сдаётся в прямом эфире прямо в телефоны их матерей. и другим среди тех кто не верит на России что их используют во славу рос-фюрера будешь свидетельства слать. Эту войну уже называют войной происходящей онлайн. Всё видно и фиксируется. А потом репарации, а доказательства и улики уже разложены по полочкам. Можно доказать есть они там или ихтамнет, и это онлайн позорище будет отличаться от того периода, когда они (временно) безнаказанно мародёрили Донбасс, и стреляли исподтишка чтобы подставлять и обвинять в разрушениях ВСУ. Даже не нужно будет видео сохранять на устройстве - все свидетельства будут сразу гнаться на облака.
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01.03.2022 05:16 Відповісти
а тим часом --- мид расеи: «Поставки ФРГ вооружений в Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии» що може на нiмцiв пiдуть
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28.02.2022 22:36 Відповісти
шо? недопрацювали совєти? то все - пролетіли на"уй
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28.02.2022 22:49 Відповісти
Вони такі, вони можуть і на Німеччину. І на Місяць, і на Марс. Їм здається, що схопили мейнстрім... стріляють бо зна куди, блукають дорогами, лісами. Деякі вже до самої Рашки доблукались, але вже пішки. Підвозять до Рашки тільки тих, хто в чорних пакетах.
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28.02.2022 22:59 Відповісти
То ще старі методички. Сьогодні коли побачив як собчачка скабєєвим розповідає про аннексію Криму, а вони наче і не дуже так сперечаються я думав в мене галюни від недосипання. 😳
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01.03.2022 00:32 Відповісти
Неадекватность верхушки рашистской ********* просто зашкаливает, так что уже ничему не удивляюсь. Рекомендую почитать высер путинского холуя медведева - просто бред пациента психиатрической клиники закрытого типа.
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01.03.2022 01:01 Відповісти
Введуть проти них санкції та перестануть купувати мерси та давати хабарі своїм обсосам в Німеччині.)
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01.03.2022 01:58 Відповісти
Курва... І майже всі -- країни Варшавського договору. Знають, що це за лайно, от і витягують...
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28.02.2022 22:40 Відповісти
брати по совєцкому нещастю
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28.02.2022 22:50 Відповісти
"Зазвичай я не виставляю совї фото, та сьогодні зроблю виняток"
Стівен Кінг.
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28.02.2022 22:41 Відповісти
Это топчик!
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28.02.2022 23:19 Відповісти
та ті москальскі олені навіть не знають хто це такий, а ви тут про Кінг, щей Стівен
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01.03.2022 00:39 Відповісти
Якщо нас приймуть за місяць то на болотах вангую вони просто вмруть від злості.
До речі зараз до нас назад попруть усі манкурти які там працюють раптово згадають що вони українці.Потрібен НЕГАЙНО ЗАКОН що якщо вони мали або мають громадянство Росії то позбавляються права на олосувати мінімум років з 20.Бо зараз массовой відмовляться від російського і попруть на европу будуть нас ганьбити.За брехню на рахунок громадянства країни агресора тюрма від 5 років.
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28.02.2022 22:43 Відповісти
Дякуємо , справжнім друзям
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28.02.2022 22:43 Відповісти
Друзям по нещастю, на жаль... Вони теж знають, що це за лайно, тому й тягнуть нас звідти як можуть...
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28.02.2022 22:54 Відповісти
Навіть путінська шавка земан? Вау.
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28.02.2022 23:25 Відповісти
Земан був одним з перших, хто запропонував від'єднати ерефію від СВІФТ.
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01.03.2022 00:05 Відповісти
Он один из первых призвал отключить рашу от системы свифт .
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01.03.2022 00:12 Відповісти
Кандидата можно мурыжить годами
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28.02.2022 23:27 Відповісти
Сейчас другая ситуация
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01.03.2022 00:09 Відповісти
Это серьёзная заявка. Нет сомнений - примут
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01.03.2022 00:08 Відповісти
В кандидаты, а не в члены
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01.03.2022 00:12 Відповісти
угу.. вот только как раскуяримс эту недоимперию свино-собак так сразу т начнем принимать заявки от ЕС и НАТО для вступления их в Наше новое образование - Украинская Киевская Русь !!!
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01.03.2022 00:14 Відповісти
Отличная новость . В НАТО будете первой армией ибо они так боялись росейскую армиию , а увидев как вы их колошматите воспрянули духом . только ядерного оружия еще побаиваются.
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01.03.2022 00:10 Відповісти
Я только за
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01.03.2022 00:12 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:28 Відповісти
Не хотим в кандидаты.
Хотим полноправного членства!
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01.03.2022 08:03 Відповісти
Что-то мне кажется что "членство" мы и получим с презом Макороной и нем сосиской как его там, да пофиг ))
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09.06.2022 17:47 Відповісти
Коли бачу новину із заголовком "НАТО закликає росію...", просто гортаю далі.
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24.03.2022 16:51 Відповісти
 
 