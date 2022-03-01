Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу.
Заяву опубліковано зокрема на сайтах президентів Латвії та Литви, повідомляє НВ, яке цитує Цензор.НЕТ.
У ньому президенти наголошують, що Україна "заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС", закликають держави-члени "консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні", а інституції ЄС — вжити заходів для "негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкрити переговорний процес".
Президенти країн ЄС також висловили солідарність з Україною та її народом.
Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. До цього він заявив, що Україна звертається до ЄС щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.
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Стівен Кінг.
До речі зараз до нас назад попруть усі манкурти які там працюють раптово згадають що вони українці.Потрібен НЕГАЙНО ЗАКОН що якщо вони мали або мають громадянство Росії то позбавляються права на олосувати мінімум років з 20.Бо зараз массовой відмовляться від російського і попруть на европу будуть нас ганьбити.За брехню на рахунок громадянства країни агресора тюрма від 5 років.
Хотим полноправного членства!