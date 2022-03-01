Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.
Заявление опубликовано, в частности, на сайтах президентов Литвы и Латвии, сообщает НВ, цитируемое Цензор.НЕТ.
В нем президенты подчеркивают, что Украина "заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС", призывают государства-члены "консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне", а институции ЕС — принять меры для "немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть переговорный процесс".
Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. До этого он заявил, что Украина обращается в ЕС по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.
Пожалуйста, подождите...
Беремо все
За нами перемога
https://t.me/operativnoZSU/9698
Стівен Кінг.
До речі зараз до нас назад попруть усі манкурти які там працюють раптово згадають що вони українці.Потрібен НЕГАЙНО ЗАКОН що якщо вони мали або мають громадянство Росії то позбавляються права на олосувати мінімум років з 20.Бо зараз массовой відмовляться від російського і попруть на европу будуть нас ганьбити.За брехню на рахунок громадянства країни агресора тюрма від 5 років.
Хотим полноправного членства!