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Новости Война в Украине
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Украина (44304) членство в ЕС (778) Евросоюз (15900)

Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Заявление опубликовано, в частности, на сайтах президентов Литвы и Латвии, сообщает НВ, цитируемое Цензор.НЕТ.

В нем президенты подчеркивают, что Украина "заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС", призывают государства-члены "консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне", а институции ЕС — принять меры для "немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть переговорный процесс".

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. До этого он заявил, что Украина обращается в ЕС по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

Смотрите также: Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО
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Топ комментарии
+30
"Зазвичай я не виставляю совї фото, та сьогодні зроблю виняток"
Стівен Кінг.
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28.02.2022 22:41
+13
а тим часом --- мид расеи: «Поставки ФРГ вооружений в Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии» що може на нiмцiв пiдуть
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28.02.2022 22:36
+10
⚡️Супутниковий зв'язок «Starlink» від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну

За нами перемога

https://t.me/operativnoZSU/9698
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28.02.2022 22:34
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28.02.2022 22:33 Ответить
Сейчас ****** и немчура опять сопли жевать будут
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28.02.2022 22:33 Ответить
Німеччина сьогодні вже заявляла, що Україна має бути в ЄС, бо "одна з нас". Ось ****** будуть артачитись. Але й на них знайдеться "болт з лівим різьбленням".
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28.02.2022 22:43 Ответить
не будуть,все просто - мати сильного союзника сусіда в либеральній європі хочуть всі бо самі воювати розучились
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28.02.2022 22:49 Ответить
Саме так. Дуже влучно!
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28.02.2022 23:16 Ответить
Настроения в Германии сейчас такие, что она вряд ли станет тормозить.
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01.03.2022 00:58 Ответить
⚡️Супутниковий зв'язок «Starlink» від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну

За нами перемога

https://t.me/operativnoZSU/9698
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28.02.2022 22:34 Ответить
Чим допоможе цей супутниковий інтернет.і як ми без нього протрималися в війні з кацапнею до сьогодні?
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28.02.2022 23:28 Ответить
а он неубиваемый, его нельзя загасить или перестрелить. Ты всегда можешь стримить как враг ищет колбасу и сдаётся в прямом эфире прямо в телефоны их матерей. и другим среди тех кто не верит на России что их используют во славу рос-фюрера будешь свидетельства слать. Эту войну уже называют войной происходящей онлайн. Всё видно и фиксируется. А потом репарации, а доказательства и улики уже разложены по полочкам. Можно доказать есть они там или ихтамнет, и это онлайн позорище будет отличаться от того периода, когда они (временно) безнаказанно мародёрили Донбасс, и стреляли исподтишка чтобы подставлять и обвинять в разрушениях ВСУ. Даже не нужно будет видео сохранять на устройстве - все свидетельства будут сразу гнаться на облака.
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01.03.2022 05:16 Ответить
а тим часом --- мид расеи: «Поставки ФРГ вооружений в Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии» що може на нiмцiв пiдуть
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28.02.2022 22:36 Ответить
шо? недопрацювали совєти? то все - пролетіли на"уй
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28.02.2022 22:49 Ответить
Вони такі, вони можуть і на Німеччину. І на Місяць, і на Марс. Їм здається, що схопили мейнстрім... стріляють бо зна куди, блукають дорогами, лісами. Деякі вже до самої Рашки доблукались, але вже пішки. Підвозять до Рашки тільки тих, хто в чорних пакетах.
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28.02.2022 22:59 Ответить
То ще старі методички. Сьогодні коли побачив як собчачка скабєєвим розповідає про аннексію Криму, а вони наче і не дуже так сперечаються я думав в мене галюни від недосипання. 😳
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01.03.2022 00:32 Ответить
Неадекватность верхушки рашистской ********* просто зашкаливает, так что уже ничему не удивляюсь. Рекомендую почитать высер путинского холуя медведева - просто бред пациента психиатрической клиники закрытого типа.
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01.03.2022 01:01 Ответить
Введуть проти них санкції та перестануть купувати мерси та давати хабарі своїм обсосам в Німеччині.)
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01.03.2022 01:58 Ответить
Курва... І майже всі -- країни Варшавського договору. Знають, що це за лайно, от і витягують...
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28.02.2022 22:40 Ответить
брати по совєцкому нещастю
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28.02.2022 22:50 Ответить
"Зазвичай я не виставляю совї фото, та сьогодні зроблю виняток"
Стівен Кінг.
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28.02.2022 22:41 Ответить
Это топчик!
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28.02.2022 23:19 Ответить
та ті москальскі олені навіть не знають хто це такий, а ви тут про Кінг, щей Стівен
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01.03.2022 00:39 Ответить
Якщо нас приймуть за місяць то на болотах вангую вони просто вмруть від злості.
До речі зараз до нас назад попруть усі манкурти які там працюють раптово згадають що вони українці.Потрібен НЕГАЙНО ЗАКОН що якщо вони мали або мають громадянство Росії то позбавляються права на олосувати мінімум років з 20.Бо зараз массовой відмовляться від російського і попруть на европу будуть нас ганьбити.За брехню на рахунок громадянства країни агресора тюрма від 5 років.
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28.02.2022 22:43 Ответить
Дякуємо , справжнім друзям
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28.02.2022 22:43 Ответить
Друзям по нещастю, на жаль... Вони теж знають, що це за лайно, тому й тягнуть нас звідти як можуть...
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28.02.2022 22:54 Ответить
Навіть путінська шавка земан? Вау.
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28.02.2022 23:25 Ответить
Земан був одним з перших, хто запропонував від'єднати ерефію від СВІФТ.
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01.03.2022 00:05 Ответить
Он один из первых призвал отключить рашу от системы свифт .
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01.03.2022 00:12 Ответить
Кандидата можно мурыжить годами
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28.02.2022 23:27 Ответить
Сейчас другая ситуация
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01.03.2022 00:09 Ответить
Это серьёзная заявка. Нет сомнений - примут
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01.03.2022 00:08 Ответить
В кандидаты, а не в члены
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01.03.2022 00:12 Ответить
угу.. вот только как раскуяримс эту недоимперию свино-собак так сразу т начнем принимать заявки от ЕС и НАТО для вступления их в Наше новое образование - Украинская Киевская Русь !!!
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01.03.2022 00:14 Ответить
Отличная новость . В НАТО будете первой армией ибо они так боялись росейскую армиию , а увидев как вы их колошматите воспрянули духом . только ядерного оружия еще побаиваются.
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01.03.2022 00:10 Ответить
Я только за
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01.03.2022 00:12 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:28 Ответить
Не хотим в кандидаты.
Хотим полноправного членства!
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01.03.2022 08:03 Ответить
Что-то мне кажется что "членство" мы и получим с презом Макороной и нем сосиской как его там, да пофиг ))
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09.06.2022 17:47 Ответить
Коли бачу новину із заголовком "НАТО закликає росію...", просто гортаю далі.
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24.03.2022 16:51 Ответить
 
 