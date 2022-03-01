Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Заявление опубликовано, в частности, на сайтах президентов Литвы и Латвии, сообщает НВ, цитируемое Цензор.НЕТ.

В нем президенты подчеркивают, что Украина "заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС", призывают государства-члены "консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне", а институции ЕС — принять меры для "немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть переговорный процесс".

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. До этого он заявил, что Украина обращается в ЕС по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

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