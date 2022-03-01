Війська РФ обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці, - Лапутіна
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Російські окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області.
Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
За її словами, Росія вкотре доводить, що вона є країною-злочинцем, а її військово-політичне керівництво постане перед міжнародним трибуналом і буде покаране.
"Нещодавно було обстріляно реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області. Це – акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покарано. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній військовій обстановці продовжують виконувати свої обов’язки. Я пишаюся працівниками Міністерства, які увійшли до Сил територіальної оборони. Разом ми переможемо!", - зазначила Лапутіна.
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Мордор повинен бути знищений.
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