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Війська РФ обстріляли реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці, - Лапутіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За її словами, Росія вкотре доводить, що вона є країною-злочинцем, а її військово-політичне керівництво постане перед міжнародним трибуналом і буде покаране.

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"Нещодавно було обстріляно реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області. Це – акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покарано. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній військовій обстановці продовжують виконувати свої обов’язки. Я пишаюся працівниками Міністерства, які увійшли до Сил територіальної оборони. Разом ми переможемо!", - зазначила Лапутіна.

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Боже, ти напевно знав, коли географічно розмістив на Землі українців поряд з цапами, бо знав, що тільки наш народ зможе знищити імперію зла.
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01.03.2022 02:15 Відповісти
Коротко.
Мордор повинен бути знищений.
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 02:18 Відповісти
Смерть кацапії!
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01.03.2022 02:31 Відповісти
 
 