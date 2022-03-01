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На Сумщині втрачено зв'язок із мером Тростянця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині втрачено зв'язок із мером Тростянця

У місті Тростянець на Сумщині втратили зв'язок із мером міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Тростянець. Ситуація складна. Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою", - повідомляє керівник Сумщини.

При цьому він висловив сподівання, що Бова живий.

"Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", - зазначив Живицький.

Місцеві жителі зазначають, що вдень у Тростянці перебували три танкові колони російських військ, а також періодично лунали вибухи.

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Ссорі....
Мо пішов шукати "насіння "?
Всебуде добре
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01.03.2022 02:47 Відповісти
Гуморист, мабуть пишеш з горящого танку? Ти сюди, в Тростік якось телепортіруйся, тоді може затихнеш.
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01.03.2022 07:14 Відповісти
 
 