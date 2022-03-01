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На Сумщині втрачено зв'язок із мером Тростянця
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У місті Тростянець на Сумщині втратили зв'язок із мером міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Тростянець. Ситуація складна. Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою", - повідомляє керівник Сумщини.
При цьому він висловив сподівання, що Бова живий.
"Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", - зазначив Живицький.
Місцеві жителі зазначають, що вдень у Тростянці перебували три танкові колони російських військ, а також періодично лунали вибухи.
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