У Гаазі невдовзі розпочнуть розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Про це йдеться у заяві прокурора, поширеній у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, підстави для початку розслідування ґрунтуються на результатах попереднього розслідування щодо Криму і Донбасу, опублікованого торік, а також на поточних подіях в Україні.

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості для збирання доказів", - сказав Хан.

Він зазначив, що може звернутися до суддів МКС для затвердження розслідування, але було б швидше, якби подання в його офіс зробила країна-член МКС (Україна не є членом МКС), "що дасть нам змогу активно і негайно приступити до незалежного і об'єктивного розслідування".

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"Я також проситиму підтримки всіх держав-учасниць і міжнародного співтовариства в цілому, поки мій офіс проводитиме розслідування. Я проситиму про додаткову бюджетну підтримку, про добровільні внески для підтримки всіх наших ситуацій, а також про безоплатне надання персоналу. Важливість і терміновість нашої місії занадто серйозні, щоб бути заручниками браку коштів", - наголосив Хан.

Як повідомляється, з поданням щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією і Білоруссю в Україні до Міжнародного суду звернулася Литва. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила: "Те, що робить Путін, - це просто вбивство і нічого більше, і я сподіваюся, що він буде в Гаазі".

Після подання Литви Хану не доведеться запитувати схвалення суддів для початку нового розслідування, і тому він може швидко приступити до роботи.

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Україна також подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії за вторгнення під приводом неправдивих заяв про "геноцид" російськомовного населення країни.

Кілька груп розпочали збирати докази воєнних злочинів для використання в майбутніх судових процесах у МКС та в інших інстанціях.

Засновник журналістського розслідувального агентства Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що працює з іншими організаціями над збиранням доказів, які будуть прийняті в суді.