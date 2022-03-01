Словенія відправляє до України кілька літаків з озброєнням
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Словенія відправляє в Україну кілька літаків зі зброєю, боєприпасами та шоломами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Словенське інформагентство STA.
"Як повідомив у понеділок міністр оборони Матей Тонін, Словенія відправляє в Україну гвинтівки, боєприпаси та шоломи. Він не став говорити про кількість, зазначивши лише, що допомога відправляється "кількома літаками", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після вторгнення Росії Україна попросила про матеріальну допомогу у країн ЄС та НАТО. Кілька членів ЄС заявили, що поставлять Україні зброю і боєприпаси.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники продовжують нарощувати допомогу Україні, включаючи постачання протиповітряної та протитанкової зброї, а також надання фінансової та гуманітарної підтримки.
Уряд ФРН, який раніше відмовляв Києву в оборонної зброї, вирішив змінити свій курс. Бундесвер надає у першій партії протитанкові гранатомети та зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".
Чехія також вирішила підтримати Україну, надіславши зброї на 16 тисяч євро. Хорватія відправить зброю та засоби захисту в кількості, достатній для чотирьох бригад. Фінляндія відправить Україні 2 500 автоматів, 150 000 патронів до штурмових гвинтівок, 1 500 однозарядних протитанкових рушниць та 70 000 комплектів бойового пайка.
Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.
Будь ласка, зачекайте...
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
Эти кгбшные методы старые как и сама орда.
Каким образом все это происходит. Скорее всего они будут переодеваться в форму ВСУ или в форму теробороны и беспредельничать. Могут просто представляться теробороной или ВСУ при этом иметь форму армии рашки с зашитыми знаками отличия.
Будут заниматься мародерством и даже применять насилие к людям. Всегда помните - Наша украинская армия - одета, обута, накормлена и находится под строгим командованием. То же самое и с теробороной. У всех есть семьи, которые мы защищаем и все мы родились на этой земле.
Люди которые будут разносить сплетни нарекая на ВСУ или Тероборону приписывая им такие качества с большой вероятностью являются пособниками этих террористов. Будьте внимательны. Обращайтесь в соответствующие службы, чтобы силовые органы устранили угрозу.
Це якесь дикунство!
ХХІ століття, вашу мать!
The crowd could be heard chanting "ruszkik haza, ruszkik haza! (Russians go home!)" the motto heard by Hungarians during the fight against Soviet rule in the Revolution of 1956
https://hungarytoday.hu/hungary-opposition-putin-russia-russian-embassy-demonstration-protest/