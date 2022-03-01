Словенія відправляє до України кілька літаків з озброєнням

Словенія відправляє в Україну кілька літаків зі зброєю, боєприпасами та шоломами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Словенське інформагентство STA.

"Як повідомив у понеділок міністр оборони Матей Тонін, Словенія відправляє в Україну гвинтівки, боєприпаси та шоломи. Він не став говорити про кількість, зазначивши лише, що допомога відправляється "кількома літаками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після вторгнення Росії Україна попросила про матеріальну допомогу у країн ЄС та НАТО. Кілька членів ЄС заявили, що поставлять Україні зброю і боєприпаси.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники продовжують нарощувати допомогу Україні, включаючи постачання протиповітряної та протитанкової зброї, а також надання фінансової та гуманітарної підтримки.

Уряд ФРН, який раніше відмовляв Києву в оборонної зброї, вирішив змінити свій курс. Бундесвер надає у першій партії протитанкові гранатомети та зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

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Чехія також вирішила підтримати Україну, надіславши зброї на 16 тисяч євро. Хорватія відправить зброю та засоби захисту в кількості, достатній для чотирьох бригад. Фінляндія відправить Україні 2 500 автоматів, 150 000 патронів до штурмових гвинтівок, 1 500 однозарядних протитанкових рушниць та 70 000 комплектів бойового пайка.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.