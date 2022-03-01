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Словенія відправляє до України кілька літаків з озброєнням

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словенія відправляє до України кілька літаків з озброєнням

Словенія відправляє в Україну кілька літаків зі зброєю, боєприпасами та шоломами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Словенське інформагентство STA.

"Як повідомив у понеділок міністр оборони Матей Тонін, Словенія відправляє в Україну гвинтівки, боєприпаси та шоломи. Він не став говорити про кількість, зазначивши лише, що допомога відправляється "кількома літаками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після вторгнення Росії Україна попросила про матеріальну допомогу у країн ЄС та НАТО. Кілька членів ЄС заявили, що поставлять Україні зброю і боєприпаси.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники продовжують нарощувати допомогу Україні, включаючи постачання протиповітряної та протитанкової зброї, а також надання фінансової та гуманітарної підтримки.

Уряд ФРН, який раніше відмовляв Києву в оборонної зброї, вирішив змінити свій курс. Бундесвер надає у першій партії протитанкові гранатомети та зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

Читайте також: Партія зброї від Німеччини прибуде до України за лічені години, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Чехія також вирішила підтримати Україну, надіславши зброї на 16 тисяч євро. Хорватія відправить зброю та засоби захисту в кількості, достатній для чотирьох бригад. Фінляндія відправить Україні 2 500 автоматів, 150 000 патронів до штурмових гвинтівок, 1 500 однозарядних протитанкових рушниць та 70 000 комплектів бойового пайка.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.

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Топ коментарі
+11
Коротко
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 05:03
+10
Весь мир будет помогать Украине! И востанавливать Украину будет весь мир,и будет она еще красивее чем была!
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01.03.2022 05:03
+10
Итак. русские фашисты уже поняли что ВСУ им не победить. В истории такие события уже были. Следующим шагом который применяли "всегда" русские фашисты, это подрывная деятельность цель которой дискредитация ВСУ и отрядов теробороны с целью отделить народ от своих защитников, столкнуть лбами, настроить украинский народ против своих защитников.
Эти кгбшные методы старые как и сама орда.

Каким образом все это происходит. Скорее всего они будут переодеваться в форму ВСУ или в форму теробороны и беспредельничать. Могут просто представляться теробороной или ВСУ при этом иметь форму армии рашки с зашитыми знаками отличия.

Будут заниматься мародерством и даже применять насилие к людям. Всегда помните - Наша украинская армия - одета, обута, накормлена и находится под строгим командованием. То же самое и с теробороной. У всех есть семьи, которые мы защищаем и все мы родились на этой земле.

Люди которые будут разносить сплетни нарекая на ВСУ или Тероборону приписывая им такие качества с большой вероятностью являются пособниками этих террористов. Будьте внимательны. Обращайтесь в соответствующие службы, чтобы силовые органы устранили угрозу.
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01.03.2022 05:14
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Коротко
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 05:03 Відповісти
Весь мир будет помогать Украине! И востанавливать Украину будет весь мир,и будет она еще красивее чем была!
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01.03.2022 05:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Що до відбудови є сумніви
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01.03.2022 05:04 Відповісти
Відбудова не наразі. Зараз інші питання важливіші.
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01.03.2022 05:07 Відповісти
Я уверен,что будет план,скорее всего,похожий на план Маршала,который позволит востановление Украин в ближайшие несколько лет. ПС Специально написал опять это слово,чтобы проверить мои предположения.
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01.03.2022 05:10 Відповісти
Теперь все правильно..
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01.03.2022 05:11 Відповісти
"в" -в начале второго слова.Это какая то функция (перевода,что ли?) на цензоре делает ошибки,даже тогда,когда все написано правильно.
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01.03.2022 05:06 Відповісти
Это трудности перевода.
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01.03.2022 11:54 Відповісти
Итак. русские фашисты уже поняли что ВСУ им не победить. В истории такие события уже были. Следующим шагом который применяли "всегда" русские фашисты, это подрывная деятельность цель которой дискредитация ВСУ и отрядов теробороны с целью отделить народ от своих защитников, столкнуть лбами, настроить украинский народ против своих защитников.
Эти кгбшные методы старые как и сама орда.

Каким образом все это происходит. Скорее всего они будут переодеваться в форму ВСУ или в форму теробороны и беспредельничать. Могут просто представляться теробороной или ВСУ при этом иметь форму армии рашки с зашитыми знаками отличия.

Будут заниматься мародерством и даже применять насилие к людям. Всегда помните - Наша украинская армия - одета, обута, накормлена и находится под строгим командованием. То же самое и с теробороной. У всех есть семьи, которые мы защищаем и все мы родились на этой земле.

Люди которые будут разносить сплетни нарекая на ВСУ или Тероборону приписывая им такие качества с большой вероятностью являются пособниками этих террористов. Будьте внимательны. Обращайтесь в соответствующие службы, чтобы силовые органы устранили угрозу.
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01.03.2022 05:14 Відповісти
Невже світ буде холоднокровно дивитись, як у ньго на очах вбивають державу, розстрілюють людей, руйнуюють міста, намагаються переписати історію цілого народу, який з поконвіку жив і живе на цій землі?
Це якесь дикунство!
ХХІ століття, вашу мать!
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01.03.2022 05:17 Відповісти
А венгрия против.Мда соседушки.Забыли 56год.
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01.03.2022 06:16 Відповісти
Не забули...
The crowd could be heard chanting "ruszkik haza, ruszkik haza! (Russians go home!)" the motto heard by Hungarians during the fight against Soviet rule in the Revolution of 1956
https://hungarytoday.hu/hungary-opposition-putin-russia-russian-embassy-demonstration-protest/
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01.03.2022 06:48 Відповісти
Не в тему!!! уберите это долбаное 18+, открытым текстом по всем каналам и во всей красе как есть показывать ЭТО ВОЙНА будь она проклята! С теми кто её развязал.
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01.03.2022 07:01 Відповісти
 
 