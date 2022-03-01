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Mastercard (6) вторгнення (282) Росія (28488) санкції (2917) фінанси (66)

Mastercard відрізав від своєї платіжної системи підсанкційні російські банки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Mastercard відрізав від своєї платіжної системи підсанкційні російські банки

Унаслідок санкцій, накладених на російські банки, Mastercard відрізав кілька фінансових установ Росії від своєї платіжної мережі.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Mastercard дотримуватиметься зобов'язань щодо накладених на Росію санкцій", - ідеться в заяві компанії.

Спостерігачі назвали 28 лютого по-справжньому "чорним понеділком" для російської фінансової системи. Через введені проти РФ заходи курс рубля впав до історичного мінімуму - долар та євро у понеділок коштували понад сто рублів. Центральний банк Росії вирішив не відкривати у понеділок торги на Московській біржі.

Євросоюз та США ввели санкції, які заморозили частину резервів Центробанку. У понеділок до санкцій ЄС вирішила долучитися Швейцарія. У заяві уряду уточнюється, що йдеться про пакети санкцій, затверджені 23-го та 25 лютого.

За оцінкою аналітиків, украй неприємними наслідками, особливо для пересічних росіян, обернеться відключення низки банків від SWIFT: люди відчують дефіцит товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого розпочав війну з Україною. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

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Топ коментарі
+14
ну сейчас сам Бог велел хакерам переводить деньги со счетов какцапов на счет Минобороны Украины... вперед!
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01.03.2022 06:36
+12
Доброго ранку українці!
..
.....
Коротко москалям
Yам....піZда
......................
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 06:37
+10
От так от, москалики. Тепер свій наци-анальний напітак - бояру - будете купувати за лаптіЮ коли її перестануть давати вам пад запись.
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01.03.2022 06:36
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01.03.2022 06:32 Відповісти
А що це дасть, якщо тільки "відрізав кілька фінансових установ"?? Хіба проблема повирішувати всі питання через ті, що не відрізані? Така санкція, виглядає, як фікция.
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01.03.2022 07:06 Відповісти
Респект...
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01.03.2022 06:34 Відповісти
ну сейчас сам Бог велел хакерам переводить деньги со счетов какцапов на счет Минобороны Украины... вперед!
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01.03.2022 06:36 Відповісти
Анонимус 3-го марта обещали эту акцию . Два дня осталось, держим кулаки.
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01.03.2022 08:08 Відповісти
Чисто технічно, зробити це можна дуже обмеженою кількістю способів. "закрити" їх всі за 3 доби - просто. Тож це оголошення - елемент психологічного тиску. Що теж непагано.
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01.03.2022 08:34 Відповісти
анонімуси не вступали в війну проти людей, вони вступили в війну проти режиму, тому те відео швидше за все - фейк
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01.03.2022 09:27 Відповісти
От так от, москалики. Тепер свій наци-анальний напітак - бояру - будете купувати за лаптіЮ коли її перестануть давати вам пад запись.
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01.03.2022 06:36 Відповісти
Доброго ранку українці!
..
.....
Коротко москалям
Yам....піZда
......................
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
01.03.2022 06:37 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:45 Відповісти
Молдаване зассаные,не говоря уже про белорусов
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01.03.2022 06:58 Відповісти
Може ж там не всё так плохо и люди таки подымутся
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01.03.2022 07:25 Відповісти
Оператори звязку, відключить роумінг з московією! !!! !!
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01.03.2022 07:40 Відповісти
До сраки такі санкції, але, все-одно дякуємо за підтримку!
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01.03.2022 08:40 Відповісти
 
 