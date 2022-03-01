Mastercard відрізав від своєї платіжної системи підсанкційні російські банки

Унаслідок санкцій, накладених на російські банки, Mastercard відрізав кілька фінансових установ Росії від своєї платіжної мережі.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Mastercard дотримуватиметься зобов'язань щодо накладених на Росію санкцій", - ідеться в заяві компанії.

Спостерігачі назвали 28 лютого по-справжньому "чорним понеділком" для російської фінансової системи. Через введені проти РФ заходи курс рубля впав до історичного мінімуму - долар та євро у понеділок коштували понад сто рублів. Центральний банк Росії вирішив не відкривати у понеділок торги на Московській біржі.

Євросоюз та США ввели санкції, які заморозили частину резервів Центробанку. У понеділок до санкцій ЄС вирішила долучитися Швейцарія. У заяві уряду уточнюється, що йдеться про пакети санкцій, затверджені 23-го та 25 лютого.

За оцінкою аналітиків, украй неприємними наслідками, особливо для пересічних росіян, обернеться відключення низки банків від SWIFT: люди відчують дефіцит товарів.

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