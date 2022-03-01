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Київ під контролем української держави, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ під контролем української держави, - Безугла

Наразі місто Київ перебуває під контролем української держави.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку, Київ, Оболонь. Столиця під контролем української держави", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ про напружену ситуацію в Києві: Багато російської техніки кинуто, ворогові не сховатися

Київ під контролем української держави, - Безугла 01

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Топ коментарі
+10
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
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01.03.2022 07:43
+8
Хто це каже?
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01.03.2022 07:19
+5
хер собачий їм а не Херсон, поставили блокпости
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01.03.2022 07:47
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Херсон взяли, чому всі мовчать, де підтримка?
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01.03.2022 07:18 Відповісти
Хто це каже?
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01.03.2022 07:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Відео бачила як окупанти ходять по місту
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01.03.2022 07:25 Відповісти
Не сійте паніку. То була розвідка. БУЛА!
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01.03.2022 07:39 Відповісти
Ви якісь дибіли чи що ? Нафіга спамити коменти ?
Воєни ***. Йдіть воюйте ви і решта дибілкуватих.
Нєхєр вам займатись.
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01.03.2022 15:05 Відповісти
А може дЕбіли ті, хто сіє паніку НЕПЕРЕВІРЕНОЮ та СПОТВОРЕНОЮ інформацією?
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01.03.2022 16:04 Відповісти
Відео теж бреше ?
Там складна ситуація. Не треба людям брехати.
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Еге ж, еге ж "Нивсьотакадназначна"... До відко бувають ще пояснення. Та треба ж мізки мати, щоб їх читати та знаходити. А якщо "***", то це не про пошук і мислення. І точно нее про звіти хто й де є і що робить
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Никто не брал, але. Только пытаются окружить.
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01.03.2022 07:24 Відповісти
Спутник News АТО


@SputnikATO

·
18 хв



Утро Херсон, российские оккупанты пешим ходом передвигаются По городу 1\2
https://twitter.com/SputnikATO/status/1498525276904509442

Потрохи захоплюють наші міста, не зважаючи на свої втрати.
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01.03.2022 07:27 Відповісти
Чтож, будем надеяться на лучше, что их потом выбьют обратно. Что там с теробороной и населением?
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01.03.2022 07:34 Відповісти
Ну да, ну да..
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01.03.2022 07:39 Відповісти
Ksenia VB Іван, водкі нєт, іді домой. Хотя... Тобі *****, іван
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01.03.2022 07:50 Відповісти
Странный ответ на вопрос.
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01.03.2022 08:39 Відповісти
Тому що я вважаю, що надіятись нема на що, треба самим творити оте лучшее.
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01.03.2022 15:02 Відповісти
Коротко
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 07:19 Відповісти
Про Київ має повідомляти мер.
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01.03.2022 07:21 Відповісти
Коли мер спить, працює автопілот
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01.03.2022 07:23 Відповісти
Комендатура
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01.03.2022 07:28 Відповісти
Тобі особисто сказала?
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01.03.2022 07:37 Відповісти
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кто эту безмозглую выпускает в эфир? оно же дебильное не только головой, но и на вид...
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01.03.2022 07:23 Відповісти
Что с Херсоном, кто знает ?
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01.03.2022 07:25 Відповісти
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Взяли походу(((
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01.03.2022 07:29 Відповісти
хер собачий їм а не Херсон, поставили блокпости
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01.03.2022 07:47 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:30 Відповісти
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01.03.2022 07:31 Відповісти
надіюся що він уї..е разом з церковною десяткою до кацапстану, або в мішку на кладовище
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01.03.2022 07:45 Відповісти
Оператори звязку, відключить роумінг з московією !! !!! !
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01.03.2022 07:39 Відповісти
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
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01.03.2022 07:43 Відповісти
Кияни, тримайтесь. Бий ворога.
Рубль знову вище 100.
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01.03.2022 08:30 Відповісти
Вывозите валюту и золото. ***** осталось без валюты, она ему потребуется в больших количествах. И нам тоже, все это восстанавливать. Ни цента не должно достаться этим пид@р@ст@м.
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01.03.2022 09:03 Відповісти
"Цензор", кого интересует колебание воздуха рОтом этой убогой?
Она как минимум уже несколько раз была замечена в озвучивании фэйков или устаревшей информации, выдавая ее за новую.

Большая просьба не транслировать тут это недоразумение.
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01.03.2022 09:07 Відповісти
Просто спамте цю суку.
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01.03.2022 09:31 Відповісти
НУЖНЫ ОТ КИЕВА КЛЮЧИ?

Сергей Ирза

Он напридумывал причин:

«Хохлы-фашисты», «правый сектор» …

Он был обычный средний чин

Умом какой-нибудь инспектор!

Умом обычный средний клерк,

Каких в России «точно грязи»,

Попал «в струю», пошёл наверх,

Как говорят: «Из грязи в князи»!

Как говорится, «повезло»,

Под нашим общим небосводом,

А вот во благо ли, во зло? -

Судить униженным народам!

Он напридумывал причин:

То «русский мир», а то «укропы» …

Нужны от Киева ключи,

И передел границ Европы!

А хо-хо не хо-хо?

11/06/2015
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01.03.2022 09:10 Відповісти
А ЭТИ, КТО?

Сергей Ирза

Мне говорят: «Они возьмут Херсон,

За ним Одессу, следом Николаев…»

Все, как один, вещают унисон -

Я помню, Гитлер так с трибуны, лаем!

Я помню Геббельс так с трибуны псом:

«Восток весь наш! Мы сломим Украину!

Изменим мы набор их хромосом…»,

И кто-то ж верил в бешеную псину!

И кто-то ж верил в Гитлера маразм,

Народ орал: «Да здравствует победа!» …

Стоит наш Киев, радует наш глаз,

А те, кто лаял, сгинули без следа!

А те, кто лаял, сгинули без следа?

Мне говорят: «Они возьмут Херсон,

За ним Одессу, следом Николаев…»

А эти, кто?

20/03/2014
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01.03.2022 09:11 Відповісти
ДОЧЬ ГЛОЖЕТ МАТЬ

Сергей Ирза

Они твердят - гражданская война…

Вот только, что за «граждане» воюют?

На ком лежит вторжения вина?

Откуда ветры этой бойни дуют?

Откуда ложь смердит, несёт гнильём?

Кто диверсантов чествует «в зелёном»?

Кто отнял Крым? - Вина за всё на нём!

Вон, как Донбасс железом жжёт калёным!

Вон, Украина в зареве войны,

А кто воюет? - граждане России!

Он не признает собственной вины,

Но мы-то знаем, кто виной насилью,

Кто истязает Киевскую Русь:

Дочь гложет Мать - Москва рвёт в клочья Киев!

Так, где же здесь гражданская война?

Сдохни, исчадье ада!

14/07/2014
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01.03.2022 09:13 Відповісти
 
 