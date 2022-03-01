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Київ під контролем української держави, - Безугла
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі місто Київ перебуває під контролем української держави.
Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Доброго ранку, Київ, Оболонь. Столиця під контролем української держави", - зазначила вона.
Топ коментарі
+10 Muron
показати весь коментар01.03.2022 07:43
+8 хтось собі такий
показати весь коментар01.03.2022 07:19
+5 Muron
показати весь коментар01.03.2022 07:47
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Будь ласка, зачекайте...
Воєни ***. Йдіть воюйте ви і решта дибілкуватих.
Нєхєр вам займатись.
Там складна ситуація. Не треба людям брехати.
@SputnikATO
·
18 хв
Утро Херсон, российские оккупанты пешим ходом передвигаются По городу 1\2
https://twitter.com/SputnikATO/status/1498525276904509442
Потрохи захоплюють наші міста, не зважаючи на свої втрати.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
Рубль знову вище 100.
Она как минимум уже несколько раз была замечена в озвучивании фэйков или устаревшей информации, выдавая ее за новую.
Большая просьба не транслировать тут это недоразумение.
Сергей Ирза
Он напридумывал причин:
«Хохлы-фашисты», «правый сектор» …
Он был обычный средний чин
Умом какой-нибудь инспектор!
Умом обычный средний клерк,
Каких в России «точно грязи»,
Попал «в струю», пошёл наверх,
Как говорят: «Из грязи в князи»!
Как говорится, «повезло»,
Под нашим общим небосводом,
А вот во благо ли, во зло? -
Судить униженным народам!
Он напридумывал причин:
То «русский мир», а то «укропы» …
Нужны от Киева ключи,
И передел границ Европы!
А хо-хо не хо-хо?
11/06/2015
Сергей Ирза
Мне говорят: «Они возьмут Херсон,
За ним Одессу, следом Николаев…»
Все, как один, вещают унисон -
Я помню, Гитлер так с трибуны, лаем!
Я помню Геббельс так с трибуны псом:
«Восток весь наш! Мы сломим Украину!
Изменим мы набор их хромосом…»,
И кто-то ж верил в бешеную псину!
И кто-то ж верил в Гитлера маразм,
Народ орал: «Да здравствует победа!» …
Стоит наш Киев, радует наш глаз,
А те, кто лаял, сгинули без следа!
А те, кто лаял, сгинули без следа?
Мне говорят: «Они возьмут Херсон,
За ним Одессу, следом Николаев…»
А эти, кто?
20/03/2014
Сергей Ирза
Они твердят - гражданская война…
Вот только, что за «граждане» воюют?
На ком лежит вторжения вина?
Откуда ветры этой бойни дуют?
Откуда ложь смердит, несёт гнильём?
Кто диверсантов чествует «в зелёном»?
Кто отнял Крым? - Вина за всё на нём!
Вон, как Донбасс железом жжёт калёным!
Вон, Украина в зареве войны,
А кто воюет? - граждане России!
Он не признает собственной вины,
Но мы-то знаем, кто виной насилью,
Кто истязает Киевскую Русь:
Дочь гложет Мать - Москва рвёт в клочья Киев!
Так, где же здесь гражданская война?
Сдохни, исчадье ада!
14/07/2014